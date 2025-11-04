FACT CHECK: पुष्कर मेले में 21 करोड़ का भैंसा मर गया! ऐसे दावों का सच क्या है?

संक्षेप: राजस्थान के मशहूर पुष्कर पशु मेले में इस बार एक अफवाह ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। खबर उड़ाई गई कि 21 करोड़ रुपये के भैंसे की मौत मेले के दौरान हो गई है।

राजस्थान के मशहूर पुष्कर पशु मेले में इस बार एक अफवाह ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। खबर उड़ाई गई कि 21 करोड़ रुपये के भैंसे की मौत मेले के दौरान हो गई है। देखते ही देखते यह “खबर” सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई। कई यूजर्स ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा पुष्कर मेले में 21 करोड़ के भैंसे की मौत, हड़कंप मच गया!

लेकिन जब इस वायरल दावे की पड़ताल की गई, तो इसकी सच्चाई बिल्कुल उलट निकली। न तो पुष्कर मेले में ऐसा कोई भैंसा आया और न ही किसी भैंसे की मौत हुई। जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग ने साफ कहा है कि यह पूरी तरह से भ्रामक और झूठी खबर है।

बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ लोग एक मरे हुए भैंसे के पास खड़े दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा था कि यह वही भैंसा है जिसकी कीमत 21 करोड़ रुपये थी और वह पुष्कर पशु मेले में मर गया।

वीडियो पर तरह-तरह के कमेंट आने लगे — किसी ने लिखा “इतना महंगा भैंसा और ऐसी मौत?”, तो किसी ने कहा “भैंसे की कीमत सुनकर ही भरोसा नहीं होता।”

लेकिन जब इस वीडियो को गौर से जांचा गया, तो पाया गया कि यह वीडियो पुष्कर का नहीं है। यह किसी अन्य जगह का पुराना वीडियो है जिसे पुष्कर मेले से जोड़कर फैलाया गया।

अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने इन वायरल खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि सोशल मीडिया पर चलाई जा रही यह खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं। पुष्कर पशु मेले में इस तरह की कोई घटना घटित नहीं हुई है। पशुपालन विभाग की टीमें लगातार पशुपालकों और पशुओं की स्थिति पर नजर रख रही हैं।”

कलेक्टर ने यह भी बताया कि प्रशासन ने पूरे मामले की जांच करवाई है, और अब यह स्पष्ट हो गया है कि वायरल वीडियो पुष्कर मेले से संबंधित नहीं है।

पशुपालन विभाग ने भी इस वायरल खबर का खंडन किया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मेले में किसी भी पशु की असामान्य मौत नहीं हुई है।

विभाग ने बताया पुष्कर मेले में 24 घंटे पशु चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं। हर पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लिया जा रहा है और पशुओं की नियमित जांच की जा रही है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि जो पशु पुष्कर पहुंच रहे हैं, उनकी स्थिति की जांच विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कर रही है। किसी भी पशु को बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज किया जा रहा है।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह की अफवाहें फैलाने वालों की पहचान की जा रही है।

“जो लोग पुष्कर मेले को लेकर झूठी और भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।”