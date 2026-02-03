Explainer: खेजड़ी क्यों है राजस्थान की जीवनरेखा और बीकानेर में क्यों भड़का बड़ा आंदोलन?

संक्षेप: राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण को लेकर बीकानेर में चल रहा खेजड़ी बचाओ आंदोलन अब सिर्फ एक स्थानीय विरोध नहीं रहा, बल्कि यह पूरे प्रदेश की पर्यावरणीय चेतना का प्रतीक बनता जा रहा है।

राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण को लेकर बीकानेर में चल रहा खेजड़ी बचाओ आंदोलन अब सिर्फ एक स्थानीय विरोध नहीं रहा, बल्कि यह पूरे प्रदेश की पर्यावरणीय चेतना का प्रतीक बनता जा रहा है। सोमवार को हुए महापड़ाव के बाद आंदोलन ने ऐसा रुख लिया है, जिसने प्रशासन से लेकर सरकार तक की चिंता बढ़ा दी है। मंगलवार को 363 संतों और समाज के लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर साफ संकेत दे दिए हैं कि यह लड़ाई अब आर-पार की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

आंदोलन की शुरुआत और मौजूदा हालात खेजड़ी के कथित कटान और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से बीकानेर में विरोध चल रहा था। सोमवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में महापड़ाव के बाद देर रात प्रदर्शनकारियों ने वहां से कूच कर कलेक्ट्रेट के पास स्थित बलने बिश्नोई धर्मशाला को आंदोलन का नया केंद्र बना लिया। मंगलवार सुबह से यहां दोबारा महापड़ाव शुरू हुआ, जिसमें 363 संतों के साथ बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल हैं।

धरने की सबसे खास बात यह रही कि संतों और आंदोलनकारियों ने आंखों पर पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया और कई लोगों ने भोजन त्यागने का निर्णय लिया। आंदोलनकारियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, तब तक आंदोलन पीछे नहीं हटेगा।

खेजड़ी क्यों है इतनी अहम? खेजड़ी केवल एक पेड़ नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की संस्कृति, आस्था और पर्यावरणीय संतुलन की रीढ़ मानी जाती है। बिश्नोई समाज के लिए खेजड़ी का विशेष धार्मिक और सामाजिक महत्व है। ऐतिहासिक रूप से खेजड़ी संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की परंपरा इसी समाज से जुड़ी रही है। यही कारण है कि खेजड़ी के कटान का मुद्दा सामने आते ही आंदोलन ने भावनात्मक और सामाजिक रूप से व्यापक समर्थन हासिल कर लिया।

‘एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए’ धरनास्थल पर मौजूद संत सच्चिदानंद ने आंदोलन की मांगों को स्पष्ट शब्दों में रखा। उनका कहना है कि जब तक ट्री प्रोटेक्शन एक्ट पूरी तरह लागू नहीं हो जाता, तब तक खेजड़ी सहित किसी भी पेड़ की कटाई नहीं होनी चाहिए। संतों का तर्क है कि यदि आज खेजड़ी नहीं बची, तो आने वाली पीढ़ियों को मरुस्थलीकरण, जल संकट और जैव विविधता के नुकसान की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

प्रशासन बनाम आंदोलन सोमवार को महापड़ाव के दौरान कलेक्टर नम्रता वृष्णि और एसपी कावेंद्र सागर मौके पर पहुंचे थे। दोनों अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि बीकानेर में खेजड़ी के पेड़ों को काटने नहीं दिया जाएगा। हालांकि, आंदोलनकारियों का प्रशासन पर भरोसा नहीं बन सका। मंच से बोलने की कोशिश कर रहे कलेक्टर और एसपी को समाज के लोगों ने बोलने नहीं दिया, जिसके बाद संतों के नेतृत्व में आमरण अनशन की घोषणा कर दी गई।

ठंडी रात, लेकिन हौसले बुलंद प्रदेशभर से आए प्रदर्शनकारियों की संख्या इतनी अधिक थी कि बिश्नोई धर्मशाला छोटी पड़ गई। कई लोगों को टैंट में रात गुजारनी पड़ी। गद्दे और रजाइयों की व्यवस्था के बावजूद ठंड ने आंदोलनकारियों की परीक्षा ली, लेकिन इसके बावजूद किसी के हौसले डगमगाते नजर नहीं आए। कई लोग पूरी रात जागते रहे।

पुलिस-प्रशासन अलर्ट आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए कलेक्ट्रेट की सुरक्षा के लिए एसटीएफ और आरएसी के जवान तैनात किए गए हैं। गुप्तचर एजेंसियां भी सक्रिय हैं और आंदोलन से जुड़े नेताओं पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन लगातार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल सहमति बनती नहीं दिख रही।

आगे क्या? आंदोलनकारियों का दावा है कि आने वाले दिनों में और बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी बीकानेर पहुंच सकते हैं। उनका कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ बीकानेर की नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान की पर्यावरणीय लड़ाई है। यदि सरकार और प्रशासन ने जल्द ठोस फैसला नहीं लिया, तो आंदोलन और उग्र हो सकता है।