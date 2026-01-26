Hindustan Hindi News
ई-मित्र की आड़ में जासूसी! जैसलमेर बॉर्डर से पकड़ा गया जासूस

संक्षेप:

Jan 26, 2026 09:51 pm IST
गणतंत्र दिवस से कुछ घंटे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि युवक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) के लिए जासूसी कर रहा था। आरोपी युवक बॉर्डर एरिया में ई-मित्र केंद्र का संचालन करता था और उस पर एक पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में रहकर सामरिक महत्व की जानकारियां साझा करने के आरोप हैं।

हिरासत में लिए गए युवक की पहचान झाबराराम पुत्र भानाराम मेघवाल निवासी नेहड़ान गांव के रूप में हुई है। सीआईडी-इंटेलिजेंस की टीम आरोपी को पूछताछ के लिए जयपुर ले गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपी के कंप्यूटर, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। फिलहाल पूरे मामले में एजेंसियां बेहद सतर्कता और गोपनीयता बरत रही हैं।

चार साल से चला रहा था ई-मित्र केंद्र

जांच में सामने आया है कि झाबराराम पिछले चार वर्षों से अपने गांव नेहड़ान में ई-मित्र केंद्र का संचालन कर रहा था। ई-मित्र केंद्र के जरिए उसकी पहुंच कई सरकारी योजनाओं, दस्तावेजों और स्थानीय स्तर की सूचनाओं तक थी। इसी नेटवर्क और संपर्कों का दुरुपयोग कर संवेदनशील जानकारियां जुटाने और साझा करने की आशंका जताई जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एक पाकिस्तानी महिला के संपर्क में था। आशंका है कि इसी दौरान वह ‘हनीट्रैप’ का शिकार हुआ और धीरे-धीरे सामरिक महत्व की सूचनाएं साझा करने लगा। हालांकि, इस पूरे मामले में अब तक किसी भी सुरक्षा एजेंसी की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

हनीट्रैप और पैसों के लालच की जांच

जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि हनीट्रैप के मामलों में अक्सर पैसों, भावनात्मक दबाव या ब्लैकमेलिंग के जरिए गोपनीय जानकारियां हासिल की जाती हैं। एजेंसियां यह भी जांच कर रही हैं कि आरोपी ने आर्थिक लालच में जानकारियां साझा कीं या उस पर किसी प्रकार का दबाव बनाया गया था। आरोपी के डिजिटल डेटा की फोरेंसिक जांच से कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

25 जनवरी की रात हुई कार्रवाई

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, 25 जनवरी की देर रात एक विशेष टीम नेहड़ान गांव पहुंची। टीम सीधे झाबराराम के घर गई और उसे अपने साथ ले गई। इस कार्रवाई के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। हालांकि, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस संबंध में कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि नेटवर्क से जुड़ी अन्य संभावित कड़ियों को बचाने के लिए पूरी कार्रवाई को गोपनीय रखा जा रहा है।

पाकिस्तानी एजेंसियां जासूसों से क्या जानकारियां मांगती हैं?

सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञों के अनुसार, युद्ध या तनाव की स्थिति में दुश्मन देश के लिए हर छोटी-बड़ी जानकारी अहम होती है। सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय जासूसों से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां कई तरह की सूचनाएं जुटाने की कोशिश करती हैं।

सेना का मूवमेंट और ठिकाने:

सबसे अहम जानकारी सेना के मूवमेंट, तैनाती और ठिकानों से जुड़ी होती है। जासूस सैन्य संरचनाओं, बॉर्डर आउट पोस्ट (BOP), फेंसिंग, जवानों की संख्या और गतिविधियों की जानकारी साझा करते हैं। कई मामलों में बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसी सूचनाएं साझा करने वाले संदिग्धों को पहले भी पकड़ा है।

ब्रिज, सड़क और सैन्य ढांचा:

अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में बनने वाले पुल, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज, सड़कें और सैन्य निर्माण से जुड़ी जानकारियां भी दुश्मन देश के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम होती हैं। इनकी लोकेशन, फोटो और निर्माण की प्रगति तक साझा की जाती है।

स्कूल, हॉस्टल और मोबाइल टावर:

आर्मी एरिया में स्थित स्कूल, हॉस्टल और प्रशासनिक भवनों की लोकेशन और तस्वीरें भी जासूसों से मांगी जाती हैं। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थिति, उनकी तस्वीरें और कवरेज से जुड़ी जानकारी भी साझा किए जाने की आशंका रहती है।

फिलहाल, जैसलमेर से पकड़े गए इस संदिग्ध मामले में जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से जांच कर रही हैं ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आरोपी ने किन-किन जानकारियों को साझा किया और इसके पीछे पूरा नेटवर्क कितना बड़ा है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
