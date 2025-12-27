Hindustan Hindi News
सूदखोरों की प्रताड़ना से हारा बुजुर्ग,जयपुर में जहर खाकर दी जान; सुसाइड नोट में बयां किया दर्द

Dec 27, 2025 09:21 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान की राजधानी जयपुर में सूदखोरी का जानलेवा जाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला झोटवाड़ा इलाके का है, जहाँ कर्ज के बोझ और सूदखोरों की मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर 65 वर्षीय एक बुजुर्ग ने मौत को गले लगा लिया। मृतक ने सुसाइड से पहले दो पन्नों का एक भावुक और दर्दनाक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार एक व्यक्ति को ठहराते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है।

खोरा बीसल थाना पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान निवारू रोड स्थित गोविंद वाटिका निवासी भुवन प्रकाश शर्मा (65) के रूप में हुई है। घटना 24 दिसंबर की रात की है। परिजनों ने बताया कि भुवन प्रकाश रात करीब 10 बजे अपने कमरे में सोने के लिए गए थे। लेकिन वहां जाने के महज आधे घंटे के भीतर ही उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया।

जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह असहज महसूस करने लगे, तब परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। आनन-फानन में उन्हें सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल ले जाया गया, जहाँ गंभीर हालत में उनका इलाज शुरू हुआ। तीन दिनों तक मौत से संघर्ष करने के बाद, शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया।

पुलिस को मृतक के पास से दो पन्नों का एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इस पत्र में बुजुर्ग का सारा दर्द छलक उठा। उन्होंने लिखा— “मैं भुवन प्रकाश शर्मा यह कदम सूदखोरों की ओर से प्रताड़ित होकर उठा रहा हूं। मुझे अत्यधिक प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर मैं यह कदम उठा रहा हूं।”

भुवन प्रकाश ने सुसाइड नोट में स्पष्ट रूप से एक नाम का जिक्र करते हुए लिखा कि उन्हें सबसे ज्यादा जितेन्द्र राठौड़ नामक व्यक्ति ने परेशान किया है। पत्र के अंत में उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए लिखा— “मैं प्रशासन से प्रार्थना कर रहा हूं कि उस पर उचित कार्रवाई की जाए। मेरे परिवार को न्याय मिले और उनकी सुरक्षा की जाए। मेरे मरने के बाद कोई और किसी को इस तरह परेशान न करे।”

शुक्रवार को अस्पताल से मिली सूचना के बाद खोरा बीसल थाने के एसआई अभिषेक स्वामी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड के जरिए बुजुर्ग के शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने सुसाइड नोट को जब्त कर लिया है और उसे हैंडराइटिंग मिलान के लिए एफएसएल (FSL) लैब भेजा जा सकता है।

यह घटना एक बार फिर शहर में फल-फूल रहे अवैध ब्याज माफियाओं के आतंक को उजागर करती है। राजधानी में ऐसे कई गिरोह सक्रिय हैं जो जरूरतमंदों को मोटे ब्याज पर पैसा देते हैं और फिर मूल रकम से कई गुना ज्यादा वसूली के लिए उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। भुवन प्रकाश शर्मा की मौत ने एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली और इन अवैध सूदखोरों पर लगाम कसने की जरूरत पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

फिलहाल, पुलिस आरोपी जितेन्द्र राठौड़ की भूमिका की जांच कर रही है और जल्द ही उसे पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों को कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में कोई और परिवार इस तरह न उजड़े।

