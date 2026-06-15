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एक थप्पड़ की कीमत तुम क्या जानो; क्या केजरीवाल की तरह चमकेगी अभिजीत दीपके की राजनीति?

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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जयपुर के प्रदर्शन में भीड़ जरूर जुटी, लेकिन जिस तरह का जनसैलाब सोशल मीडिया पर दिखाई देता है, वैसा दृश्य जमीन पर नजर नहीं आया। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक फिलहाल कोई बड़ा निष्कर्ष निकालने से बच रहे हैं।

एक थप्पड़ की कीमत तुम क्या जानो; क्या केजरीवाल की तरह चमकेगी अभिजीत दीपके की राजनीति?

राजनीति में कभी-कभी एक घटना सालों की मेहनत पर भारी पड़ जाती है, तो कभी एक मामूली दिखने वाला घटनाक्रम किसी नेता की पहचान को नई ऊंचाई दे देता है। जयपुर के शहीद स्मारक पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को पड़ा एक थप्पड़ अब सिर्फ कानून-व्यवस्था या हंगामे की खबर नहीं रह गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि क्या यह थप्पड़ दीपके की राजनीति के लिए वही काम करेगा, जो कभी अरविंद केजरीवाल की राजनीति के लिए ऐसे विवादों और हमलों ने किया था?

सोशल मीडिया से सड़क तक का सफर

अभिजीत दीपके ने पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई है। शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर उनके वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचे। समर्थकों का दावा है कि कुछ ही दिनों में उनके कंटेंट को करोड़ों व्यूज मिले और उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी।

लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता और जमीन पर राजनीतिक ताकत, दोनों अलग-अलग चीजें हैं। जयपुर का प्रदर्शन इसी कसौटी पर देखा जा रहा है।

जब मंच से ज्यादा चर्चा थप्पड़ की हुई

शहीद स्मारक पर आयोजित प्रदर्शन का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दों को उठाना था, लेकिन कार्यक्रम की सबसे बड़ी सुर्खी बन गया दीपके को पड़ा थप्पड़। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, देखते ही देखते चर्चा का केंद्र मुद्दे नहीं, बल्कि घटना बन गई।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भारत की राजनीति में कई बार ऐसे घटनाक्रम नेताओं को अतिरिक्त पहचान दिला देते हैं। विरोध, हमले या विवाद अक्सर किसी नए चेहरे को राष्ट्रीय चर्चा में ला देते हैं।

केजरीवाल से क्यों हो रही तुलना?

यह तुलना यूं ही नहीं हो रही। आम आदमी पार्टी के शुरुआती दौर में अरविंद केजरीवाल पर कई बार हमले हुए थे। कभी रोड शो में थप्पड़ पड़ा, कभी स्याही फेंकी गई। हर घटना के बाद मीडिया कवरेज बढ़ी और समर्थकों के बीच यह संदेश गया कि व्यवस्था से लड़ने वाले नेता को निशाना बनाया जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जयपुर की घटना के बाद अभिजीत दीपके भी खुद को सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह इस सहानुभूति को स्थायी राजनीतिक समर्थन में बदल पाते हैं या नहीं।

क्या सहानुभूति वोट में बदलेगी?

विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी राजनीतिक आंदोलन के लिए सहानुभूति शुरुआती ऊर्जा दे सकती है, लेकिन लंबी दौड़ में संगठन, कार्यकर्ता और स्पष्ट राजनीतिक एजेंडा ही सफलता तय करते हैं।

जयपुर के प्रदर्शन में भीड़ जरूर जुटी, लेकिन जिस तरह का जनसैलाब सोशल मीडिया पर दिखाई देता है, वैसा दृश्य जमीन पर नजर नहीं आया। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक फिलहाल कोई बड़ा निष्कर्ष निकालने से बच रहे हैं।

विरोधियों से लेकर समर्थकों तक चर्चा

दीपके की खास बात यह रही है कि उन्होंने केवल कांग्रेस और बीजेपी पर ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी और उसके नेतृत्व पर भी सवाल उठाए हैं। खुद कभी आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे दीपके अब खुद को पारंपरिक राजनीति का विकल्प बताने की कोशिश कर रहे हैं।

उनके समर्थकों का मानना है कि जयपुर की घटना से उन्हें और पहचान मिलेगी, जबकि विरोधियों का कहना है कि वायरल वीडियो और राजनीतिक प्रभाव में बड़ा अंतर होता है।

आगे क्या?

फिलहाल जयपुर का थप्पड़ कांड सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या यह घटना अभिजीत दीपके की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगी या फिर कुछ दिनों की सुर्खियों तक सीमित रह जाएगी।

राजनीति के जानकारों की नजर अब इस बात पर है कि दीपके इस घटना को किस तरह भुनाते हैं। क्योंकि भारतीय राजनीति में कई बार एक थप्पड़ सिर्फ थप्पड़ नहीं होता, वह किसी नेता की राजनीतिक कहानी का नया अध्याय भी बन जाता है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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