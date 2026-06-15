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एक तरफ 1 इंच बारिश, दूसरी तरफ 42.8 डिग्री तापमान; राजस्थान में मौसम के दो रंग

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां अभी जारी रहेंगी। सोमवार को 15 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। अगले तीन दिनों तक कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने, तेज हवाएं चलने और तापमान में गिरावट बने रहने के आसार हैं।

एक तरफ 1 इंच बारिश, दूसरी तरफ 42.8 डिग्री तापमान; राजस्थान में मौसम के दो रंग

राजस्थान में प्री-मानसून गतिविधियां लगातार सक्रिय बनी हुई हैं। रविवार को जयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, अजमेर, अलवर और भरतपुर समेत कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली। तेज आंधी और गरज-चमक के साथ हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। वहीं मौसम विभाग ने सोमवार को भी प्रदेश के 15 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक प्रदेश में मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है।

राज्य में रविवार को पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश चित्तौड़गढ़ शहर में 23 मिलीमीटर (करीब एक इंच) रिकॉर्ड की गई, जबकि बूंदी जिले के हिंडौली में 18 मिलीमीटर वर्षा हुई। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के फुलेरा में 21 मिलीमीटर और सांभर में 17 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई।

फलोदी रहा सबसे गर्म शहर

बारिश और बादलों की आवाजाही के बावजूद पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गर्मी का असर बना रहा। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान फलोदी में 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा जैसलमेर और पिलानी में 41.2 डिग्री, बाड़मेर में 41.1 डिग्री, चूरू में 40.9 डिग्री और श्रीगंगानगर में 40.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि अधिकांश शहरों का तापमान सामान्य से नीचे बना रहा और पश्चिमी जिलों को छोड़कर लगभग पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से कम दर्ज किया गया।

जयपुर में आंधी के बाद झमाझम बारिश

राजधानी जयपुर में रविवार दोपहर तक मौसम साफ रहा, लेकिन शाम होते-होते अचानक घने बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। इसके बाद शहर और आसपास के इलाकों में बारिश हुई। फुलेरा में 21 मिलीमीटर, सांभर में 17 मिलीमीटर, जबकि माधोराजपुरा और नरैना में 3-3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। जयपुर का अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

कोटा, अजमेर और अलवर में भी बदला मौसम

कोटा में रविवार शाम करीब पांच बजे मौसम अचानक बदल गया। उद्योग नगर क्षेत्र में करीब 20 मिनट तक तेज बारिश हुई। जिले का अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अजमेर में तेज हवा के साथ रिमझिम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। यहां अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

अलवर में दिनभर तेज धूप और गर्मी के बाद शाम को घने बादल छा गए। ठंडी हवाओं के चलने से लोगों को राहत मिली। जिले में अधिकतम तापमान करीब 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

उदयपुर और जोधपुर में गर्मी बरकरार

उदयपुर में रविवार को गर्मी का असर बना रहा। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा नजर आया और लोग घरों में ही रहने को मजबूर रहे। यहां अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं जोधपुर में दिन का तापमान सामान्य से कम रहा, लेकिन रात का तापमान बढ़ने से लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा। जोधपुर में अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

सीकर में बादलों से मिली राहत

सीकर में दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रही। दोपहर बाद घने बादल छाने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जिले का अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। ठंडी हवाओं और बादलों के कारण लोगों को गर्मी से राहत महसूस हुई।

अगले तीन दिन राहत के संकेत

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां अभी जारी रहेंगी। सोमवार को 15 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। अगले तीन दिनों तक कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश होने, तेज हवाएं चलने और तापमान में गिरावट बने रहने के आसार हैं। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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