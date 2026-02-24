Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

एक को ठोकेंगे तो...राजस्थान में बढ़ते अपराध पर MLA रविन्द्र सिंह भाटी ने सदन में बताया फॉर्मूला

Feb 24, 2026 08:50 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान की शांत फिजाओं में अब ‘इंटरनेट कॉलिंग’ और ‘रंगदारी’ का जहर घुलने लगा है। कभी मेहमाननवाजी और सामाजिक सौहार्द के लिए पहचाना जाने वाला यह प्रदेश संगठित अपराधियों के निशाने पर है।

एक को ठोकेंगे तो...राजस्थान में बढ़ते अपराध पर MLA रविन्द्र सिंह भाटी ने सदन में बताया फॉर्मूला

राजस्थान की शांत फिजाओं में अब ‘इंटरनेट कॉलिंग’ और ‘रंगदारी’ का जहर घुलने लगा है। कभी मेहमाननवाजी और सामाजिक सौहार्द के लिए पहचाना जाने वाला यह प्रदेश संगठित अपराधियों के निशाने पर है। मंगलवार को राजस्थान विधानसभा के शून्यकाल में निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इसी मुद्दे पर सरकार को घेरा और कानून-व्यवस्था पर कड़े तेवर दिखाए। उनका कहना था कि अगर “रक्तरंजित राजस्थान” को बचाना है तो अब केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा—यूपी-बिहार और मुंबई की तर्ज पर सख्त कार्रवाई करनी होगी।

‘एक को ठोकेंगे तो 100 में जाएगा मैसेज’

भाटी के संबोधन का सबसे चर्चित हिस्सा वह रहा, जब उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह विभाग को ‘एनकाउंटर’ और ‘बुलडोजर’ जैसी कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया। सदन में उन्होंने कहा, “हमें यूपी-बिहार और मुंबई की तर्ज पर गैंगस्टर्स को ठोकने की आवश्यकता है। एक को ठोक देंगे तो बाकी 100 में मैसेज जाएगा कि राजस्थान की धरती पर अपराध किया तो खैर नहीं।”

उनका साफ इशारा था कि अपराधियों के मन में कानून का नहीं, बल्कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों का खौफ होना चाहिए। भाटी ने यह भी मांग की कि जो लोग स्थानीय स्तर पर इन गैंग्स की मदद कर रहे हैं, उनकी पहचान कर संपत्ति कुर्क की जाए और सामाजिक बहिष्कार तक की कार्रवाई हो।

ये भी पढ़ें:राजस्थान में बढ़ रहा बंदरों का आतंक, MLA मनीष यादव के सवाल से गरमाया सदन
ये भी पढ़ें:राजस्थान के पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल का 94 वर्ष में निधन
ये भी पढ़ें:राजस्थान में आधी रात 21 IPS के तबादले,जयपुर में राहुल प्रकाश को नई जिम्मेदारी

परचून की दुकान से बड़े प्रतिष्ठान तक—हर कोई निशाने पर

विधायक ने व्यापारियों की बेबसी का चित्रण करते हुए कहा कि अब हालात ऐसे हैं कि “अगर किसी की परचून की दुकान भी अच्छी चल रही है, तो उसके पास भी गैंगस्टर का फोन आ जाता है।”

उन्होंने दावा किया कि कई प्रतिष्ठित डॉक्टर और व्यापारी धमकियों के कारण अपने प्रतिष्ठानों तक जाने से डर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और परिवार घरों में सिमटने को मजबूर हैं। प्रशासन पीड़ित के घर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात कर देता है, लेकिन बदमाश फोन कर तंज कसते हैं—“क्या ये दो सिपाही तुम्हें बचा लेंगे?” भाटी ने सवाल उठाया कि पुलिस तैनाती की सूचना अपराधियों तक पहुंचती कैसे है? उनके अनुसार, स्थानीय नेटवर्क को ध्वस्त किए बिना इस समस्या का समाधान संभव नहीं।

‘डेथ वारंट’ का डर और संगठित गिरोहों की छाया

हाल के महीनों में नागौर, कुचामन, जोधपुर और बीकानेर समेत कई जिलों से व्यापारियों को धमकी भरे कॉल मिलने की खबरें सामने आई हैं। कई मामलों में कॉल करने वालों ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा बताया। एक किराना व्यवसायी से कथित तौर पर महज पांच लाख रुपये की मांग की गई और न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

इन घटनाओं के बाद व्यापारिक संगठनों ने विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि वे टैक्स भी दें और बदमाशों को हफ्ता भी—यह दोहरी मार अब बर्दाश्त नहीं।

नाबालिगों का इस्तेमाल, संपत्ति जब्ती की मांग

भाटी ने सदन में यह भी आरोप लगाया कि संगठित अपराधी नाबालिगों को ढाल बना रहे हैं। छोटी उम्र के लड़कों को पैसे और हथियारों का लालच देकर अपराध की दुनिया में धकेला जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन गिरोहों की संपत्तियों पर प्रहार नहीं किया गया और आर्थिक कमर नहीं तोड़ी गई, तो राजस्थान अपराध का नया गढ़ बन सकता है।

सरकार की अगली चाल पर नजर

विधानसभा में उठी इस बहस ने कानून-व्यवस्था पर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। विपक्ष जहां सरकार पर ढिलाई का आरोप लगा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

फिलहाल सवाल यही है—क्या राजस्थान सख्त ‘मॉडल’ की राह पर चलेगा या पारंपरिक कानूनी ढांचे के भीतर रहकर ही समाधान खोजेगा? लेकिन इतना तय है कि रंगदारी और इंटरनेट कॉलिंग के बढ़ते साये ने प्रदेश की राजनीति और व्यापार जगत दोनों को बेचैन कर दिया है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।