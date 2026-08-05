पूर्वी राजस्थान में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर, कई जिलों में 2 इंच से ज्यादा बारिश
मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल बारिश का सबसे ज्यादा असर उत्तर-पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगा। भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।
राजस्थान में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगा है। प्रदेश के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में सक्रिय मौसम प्रणाली के चलते कई जिलों में अच्छी बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बुधवार (5 अगस्त) को 17 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 7 और 8 अगस्त को कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वी राजस्थान के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण अगले कुछ दिनों तक बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी।
मंगलवार को करौली, भरतपुर, अलवर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनूं, सीकर सहित कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई। कई स्थानों पर दो इंच से अधिक पानी बरसा, जिससे मौसम पूरी तरह बदल गया। लगातार बादल छाए रहने और बारिश के कारण दिन के तापमान में भी 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिली।
पूर्वी राजस्थान में बारिश का जोर
मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल बारिश का सबसे ज्यादा असर उत्तर-पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलेगा। भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। वहीं 7 और 8 अगस्त को कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में निचले इलाकों में जलभराव और नदी-नालों के उफान पर आने की आशंका भी बनी हुई है।
24 घंटे में यहां हुई सबसे ज्यादा बारिश
बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक बारिश भरतपुर जिले के डीग क्षेत्र के रारह इलाके में 66 मिमी दर्ज की गई। इसके अलावा करौली, धौलपुर, अलवर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झुंझुनूं, सीकर और जयपुर के कई हिस्सों में भी अच्छी बारिश हुई। कई स्थानों पर करीब दो इंच तक पानी बरसने से सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई और मौसम पूरी तरह सुहावना हो गया।
बारिश से लुढ़का तापमान
बारिश और ठंडी हवाओं के कारण श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, दौसा, पिलानी और अलवर जैसे जिलों में अधिकतम तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया। दूसरी ओर पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम रहने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मंगलवार को प्रदेश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान डूंगरपुर में 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
जयपुर में तीन दिन तक बारिश के आसार
राजधानी जयपुर में मंगलवार को दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रही। ठंडी हवाओं के चलते लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। शहर का अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ग्रामीण इलाकों में चौमूं में 7 मिमी और आमेर में 2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने जयपुर में अगले तीन दिनों तक बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।
अन्य शहरों का हाल
उदयपुर में दिनभर बादल छाए रहे, हालांकि शहर में बारिश नहीं हुई। सुहावने मौसम के चलते सज्जनगढ़ मानसून पैलेस सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की अच्छी भीड़ देखने को मिली। शहर का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
अजमेर में तापमान सामान्य से नीचे बना रहा। दिनभर बादल और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशनुमा रहा। अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
कोटा में सावन के छठे दिन भी बारिश नहीं हुई, लेकिन बादलों की मौजूदगी से अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं सीकर में दोपहर के समय हल्की बूंदाबांदी हुई और 6 अगस्त तक मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।
अलवर में सुबह करीब दो घंटे तक रिमझिम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना बना रहा। वहीं जोधपुर में बादल छाए रहने के बावजूद बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में यहां भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।
अगले 48 घंटे रहेंगे अहम
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में अगले दो से तीन दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। खासकर 7 और 8 अगस्त को कोटा और भरतपुर संभाग में भारी से अति भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लगातार सक्रिय मानसून के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम सुहावना बना रहेगा और तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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