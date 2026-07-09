डूंगरपुर रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर होगा? सरदार पटेल या भील राजा डूंगर बरंडा, X पर भी छिड़ी जंग

स्टेशन के नामकरण को लेकर शुरू हुई बहस अब सोशल मीडिया पर भी तेज हो गई है। X पर दोनों पक्ष अलग-अलग हैशटैग के साथ पोस्ट कर रहे हैं। समर्थक लगातार अपनी-अपनी मांग के समर्थन में अभियान चला रहे हैं

डूंगरपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग अब जिले की सीमाओं से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच गई है। स्टेशन के नामकरण को लेकर दो अलग-अलग समाज आमने-सामने हैं और यह विवाद अब X (पूर्व में ट्विटर) पर भी ट्रेंड कर रहा है। एक पक्ष रेलवे स्टेशन का नाम सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर रखने की मांग कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष भील राजा डूंगर बरंडा के नाम पर नामकरण की मांग को लेकर अभियान चला रहा है। सोशल मीडिया पर दोनों पक्ष अपने-अपने महापुरुषों के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं और सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग कर रहे हैं।

विधायक और सांसद ने सीएम को लिखा पत्र चौरासी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल कुमार कटारा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर डूंगरपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ‘भील राजा डूंगर बरंडा रेलवे स्टेशन’ करने की मांग की है। वहीं डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत ने भी मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इसी मांग का समर्थन किया है। दोनों जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यह लंबे समय से क्षेत्र की जनभावना से जुड़ा मुद्दा है।

आदिवासी गौरव का सम्मान देने की दलील विधायक कटारा ने अपने पत्र में कहा कि डूंगरपुर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आदिवासी विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए रेलवे स्टेशन का नाम भील राजा डूंगर बरंडा के नाम पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भील राजा डूंगर बरंडा आदिवासी समाज के स्वाभिमान, न्यायप्रियता और देशभक्ति के प्रतीक रहे हैं। उन्होंने मातृभूमि, संस्कृति और स्वशासन की रक्षा के लिए संघर्ष किया और उनका जीवन आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है।

महापुरुषों के नाम पर संस्थानों का दिया उदाहरण कटारा ने कहा कि देशभर में महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर सार्वजनिक संस्थानों का नामकरण किया जा रहा है। ऐसे में डूंगरपुर रेलवे स्टेशन का नाम भी भील राजा डूंगर बरंडा के नाम पर रखने से आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास को सम्मान मिलेगा और आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान से परिचित हो सकेंगी।

दूसरा पक्ष सरदार पटेल के नाम पर अड़ा दूसरी ओर, जिले के दूसरे समाज की ओर से सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम रखने की मांग लगातार उठाई जा रही है। उनका तर्क है कि देश के एकीकरण में सरदार पटेल का ऐतिहासिक योगदान रहा है। इसलिए डूंगरपुर रेलवे स्टेशन का नाम उनके सम्मान में रखा जाना चाहिए। दोनों पक्ष अपनी-अपनी ऐतिहासिक और सामाजिक दलीलों के साथ सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं।

X पर ट्रेंड कर रहा नामकरण का मुद्दा स्टेशन के नामकरण को लेकर शुरू हुई बहस अब सोशल मीडिया पर भी तेज हो गई है। X पर दोनों पक्ष अलग-अलग हैशटैग के साथ पोस्ट कर रहे हैं। समर्थक लगातार अपनी-अपनी मांग के समर्थन में अभियान चला रहे हैं, जिससे यह मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेंड करने लगा है। सोशल मीडिया पर चल रही बहस ने इस मुद्दे को और ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बना दिया है।