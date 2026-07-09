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डूंगरपुर रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर होगा? सरदार पटेल या भील राजा डूंगर बरंडा, X पर भी छिड़ी जंग

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, डूंगरपुर
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स्टेशन के नामकरण को लेकर शुरू हुई बहस अब सोशल मीडिया पर भी तेज हो गई है। X पर दोनों पक्ष अलग-अलग हैशटैग के साथ पोस्ट कर रहे हैं। समर्थक लगातार अपनी-अपनी मांग के समर्थन में अभियान चला रहे हैं

डूंगरपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग अब जिले की सीमाओं से निकलकर सोशल मीडिया तक पहुंच गई है। स्टेशन के नामकरण को लेकर दो अलग-अलग समाज आमने-सामने हैं और यह विवाद अब X (पूर्व में ट्विटर) पर भी ट्रेंड कर रहा है। एक पक्ष रेलवे स्टेशन का नाम सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर रखने की मांग कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष भील राजा डूंगर बरंडा के नाम पर नामकरण की मांग को लेकर अभियान चला रहा है। सोशल मीडिया पर दोनों पक्ष अपने-अपने महापुरुषों के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं और सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग कर रहे हैं।

विधायक और सांसद ने सीएम को लिखा पत्र

चौरासी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल कुमार कटारा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर डूंगरपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ‘भील राजा डूंगर बरंडा रेलवे स्टेशन’ करने की मांग की है। वहीं डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत ने भी मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इसी मांग का समर्थन किया है। दोनों जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यह लंबे समय से क्षेत्र की जनभावना से जुड़ा मुद्दा है।

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आदिवासी गौरव का सम्मान देने की दलील

विधायक कटारा ने अपने पत्र में कहा कि डूंगरपुर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आदिवासी विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए रेलवे स्टेशन का नाम भील राजा डूंगर बरंडा के नाम पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भील राजा डूंगर बरंडा आदिवासी समाज के स्वाभिमान, न्यायप्रियता और देशभक्ति के प्रतीक रहे हैं। उन्होंने मातृभूमि, संस्कृति और स्वशासन की रक्षा के लिए संघर्ष किया और उनका जीवन आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है।

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महापुरुषों के नाम पर संस्थानों का दिया उदाहरण

कटारा ने कहा कि देशभर में महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर सार्वजनिक संस्थानों का नामकरण किया जा रहा है। ऐसे में डूंगरपुर रेलवे स्टेशन का नाम भी भील राजा डूंगर बरंडा के नाम पर रखने से आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास को सम्मान मिलेगा और आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान से परिचित हो सकेंगी।

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दूसरा पक्ष सरदार पटेल के नाम पर अड़ा

दूसरी ओर, जिले के दूसरे समाज की ओर से सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम रखने की मांग लगातार उठाई जा रही है। उनका तर्क है कि देश के एकीकरण में सरदार पटेल का ऐतिहासिक योगदान रहा है। इसलिए डूंगरपुर रेलवे स्टेशन का नाम उनके सम्मान में रखा जाना चाहिए। दोनों पक्ष अपनी-अपनी ऐतिहासिक और सामाजिक दलीलों के साथ सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं।

X पर ट्रेंड कर रहा नामकरण का मुद्दा

स्टेशन के नामकरण को लेकर शुरू हुई बहस अब सोशल मीडिया पर भी तेज हो गई है। X पर दोनों पक्ष अलग-अलग हैशटैग के साथ पोस्ट कर रहे हैं। समर्थक लगातार अपनी-अपनी मांग के समर्थन में अभियान चला रहे हैं, जिससे यह मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेंड करने लगा है। सोशल मीडिया पर चल रही बहस ने इस मुद्दे को और ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बना दिया है।

सरकार के फैसले पर टिकीं सबकी निगाहें

फिलहाल सरकार की ओर से किसी भी मांग पर आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन जिस तरह यह मुद्दा जनभावनाओं, राजनीति और सोशल मीडिया तीनों स्तरों पर चर्चा में है, उससे साफ है कि डूंगरपुर रेलवे स्टेशन के नामकरण को लेकर लिया जाने वाला फैसला आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश की नजरों में रहेगा।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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