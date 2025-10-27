Hindustan Hindi News
डूंगरपुर में लड़कियों के कपड़ों में घूमते थे हत्यारे, सोशल मीडिया गैंग चलाकर करते थे लूट और हत्या

संक्षेप: डूंगरपुर में पुलिस ने एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश किया है, जो न केवल अपराध करती थी बल्कि पुलिस से बचने के लिए लड़कियों के कपड़े पहनकर घूमती थी। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है।

Mon, 27 Oct 2025 02:44 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, डूंगरपुर
डूंगरपुर में पुलिस ने एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश किया है, जो न केवल अपराध करती थी बल्कि पुलिस से बचने के लिए लड़कियों के कपड़े पहनकर घूमती थी। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। सदर थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो नाबालिगों को डिटेन किया गया है। हत्या का यह मामला उतना ही डरावना है जितना रोमांचक।

21 अक्टूबर की शाम करीब सात बजे का वक्त था। खेरवाड़ा के पास देवल स्कूल के सामने सड़क सुनसान थी। इसी दौरान तीन बाइकों पर सवार सात बदमाश वहां पहुंचे। उनके निशाने पर थे राजेंद्र रोत और उसका चचेरा भाई कौशिक रोत — दोनों अहमदाबाद से दिवाली मनाने अपने गांव लौट रहे थे। घर जाने के लिए जब गाड़ी नहीं मिली तो दोनों पैदल ही निकल पड़े। लेकिन रास्ते में मौत उनका इंतजार कर रही थी। बदमाशों ने अचानक दोनों पर हमला बोल दिया। कुछ ही सेकंड में राजेंद्र पर चाकू से इतने वार किए गए कि वह मौके पर ही गिर पड़ा। कौशिक किसी तरह जान बचाकर भाग निकला।

वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में पुलिस को कुछ संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट मिले — जिनके नाम थे “007 शूटर”, “रफ्तार गैंग”, “राइडर”, और “अपराधी”। इन अकाउंट्स पर डराने-धमकाने वाले वीडियो डाले जा रहे थे। यही सुराग इस केस की सबसे बड़ी कुंजी बना।

तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में लिया — दिनेश कलासुआ, पीयूष डामोर और प्रेमप्रकाश उर्फ प्रेमा डामोर। ये तीनों खेरवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ में सामने आया कि ये अपराधी शराब पार्टी, महंगी बाइक, और पेट्रोल जैसे खर्चों के लिए लूटपाट करते थे।

लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने बताया कि वारदात के बाद ये आरोपी लड़कियों के कपड़े पहनकर घूम रहे थे — सलवार सूट, चुन्नी, और यहां तक कि चेहरे पर मेकअप भी करते थे। उद्देश्य था पुलिस की नजरों से बच निकलना।

पुलिस ने जब इन्हें पकड़ा, तो उनके पास से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, चाकू और लट्ठ बरामद हुए। इनके फोन से गैंग के वीडियो और धमकी भरे रील्स भी मिले। सोशल मीडिया पर ये खुद को “राइडर” और “रफ्तार गैंग” के सदस्य बताते हुए लोगों को डराते थे। वीडियो में ये हथियार लहराते, तेज बाइक चलाते और ‘शूटर’ जैसी हरकतें करते दिखते थे।

तीनों के खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज थे — उदयपुर के खेरवाड़ा थाने में एक, डूंगरपुर के सदर थाने में दो, और प्रेमप्रकाश के खिलाफ उदयपुर के बागपुरा थाने में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है। पुलिस अब गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है।

एसपी मनीष कुमार ने बताया कि यह गिरोह क्षेत्र में लगातार लूट और मारपीट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लोगों को डराने वाले वीडियो अपलोड किए जाते थे ताकि इलाके में दहशत का माहौल बना रहे। लेकिन पुलिस की चौकस निगरानी ने इनके अपराधी सफर को रोक दिया।

डूंगरपुर पुलिस की इस कार्रवाई ने न केवल एक हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई बल्कि सोशल मीडिया पर सक्रिय अपराधी गैंग के नेटवर्क को भी उजागर कर दिया है। अब सवाल यह है कि अपराधियों के बीच सोशल मीडिया “फेम” का यह खतरनाक खेल कहां जाकर रुकेगा?

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
