दुबई-कुवैत से आ रहा था पैसा? CJP प्रोटेस्ट पर राजस्थान BJP चीफ ने दागे सवाल

जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर विदेशी फंडिंग के आरोपों के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। अब यह देखना होगा कि सरकार या जांच एजेंसियां इस मामले में कोई औपचारिक जांच शुरू करती हैं या नहीं।

जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर विदेशी फंडिंग के आरोपों के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। अब यह देखना होगा कि सरकार या जांच एजेंसियां इस मामले में कोई औपचारिक जांच शुरू करती हैं या नहीं।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के नेतृत्व में हुए आंदोलन को लेकर राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने एक बार फिर विदेशी फंडिंग का मुद्दा उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के पीछे विदेशों से आर्थिक मदद मिलने की आशंका है और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान राठौड़ ने कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे कई तथ्य सामने आए हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।

दुबई, कुवैत और बांग्लादेश से फंडिंग का जताया शक मदन राठौड़ ने दावा किया कि आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के लिए दुबई, कुवैत, बांग्लादेश समेत अन्य देशों से खाने के ऑर्डर बुक किए गए थे। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की आर्थिक गतिविधियां हुई हैं तो यह जानना जरूरी है कि इसके लिए पैसा कहां से आया और किसके जरिए खर्च किया गया। उनके मुताबिक, यदि विदेशी फंडिंग हुई है तो यह गंभीर विषय है और इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए।

‘मोबाइल रिपेयरिंग वाला रोज 10 लाख का खाना कैसे भेज रहा था?’ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने अपने बयान में एक उदाहरण देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी सामने आई है कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने वाला एक व्यक्ति रोजाना करीब 10-10 लाख रुपये का खाना प्रदर्शनकारियों तक पहुंचा रहा था। राठौड़ ने सवाल उठाया कि आखिर इतनी बड़ी रकम कहां से आई और उसका स्रोत क्या था। उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का विषय नहीं है, बल्कि जांच का मुद्दा है। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग दोहराई।

‘तथ्यों के आधार पर हो जांच’ राठौड़ ने कहा कि किसी भी आंदोलन या प्रदर्शन में यदि विदेशी स्रोतों से धन आने की आशंका हो तो संबंधित एजेंसियों को तथ्यों के आधार पर उसकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच से ही स्पष्ट होगा कि आरोप सही हैं या नहीं। उनका कहना था कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में किसी भी तरह की शंका को दूर करना आवश्यक है।

पेपर लीक पर भी केंद्र सरकार का किया बचाव मीडिया से बातचीत के दौरान मदन राठौड़ ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के भविष्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता को लेकर बेहद गंभीर हैं। इसी वजह से केंद्र सरकार ने नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट और सख्त कानून का जिक्र राठौड़ ने कहा कि पेपर लीक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट जैसी व्यवस्था और कठोर कानूनी प्रावधान लागू किए जा रहे हैं, ताकि दोषियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई हो सके। उनका कहना था कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं का विश्वास कायम रखना और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।