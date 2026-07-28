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दुबई-कुवैत से आ रहा था पैसा? CJP प्रोटेस्ट पर राजस्थान BJP चीफ ने दागे सवाल

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर विदेशी फंडिंग के आरोपों के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। अब यह देखना होगा कि सरकार या जांच एजेंसियां इस मामले में कोई औपचारिक जांच शुरू करती हैं या नहीं।

दुबई-कुवैत से आ रहा था पैसा? CJP प्रोटेस्ट पर राजस्थान BJP चीफ ने दागे सवाल
जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर विदेशी फंडिंग के आरोपों के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। अब यह देखना होगा कि सरकार या जांच एजेंसियां इस मामले में कोई औपचारिक जांच शुरू करती हैं या नहीं।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के नेतृत्व में हुए आंदोलन को लेकर राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने एक बार फिर विदेशी फंडिंग का मुद्दा उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के पीछे विदेशों से आर्थिक मदद मिलने की आशंका है और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान राठौड़ ने कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे कई तथ्य सामने आए हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।

दुबई, कुवैत और बांग्लादेश से फंडिंग का जताया शक

मदन राठौड़ ने दावा किया कि आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के लिए दुबई, कुवैत, बांग्लादेश समेत अन्य देशों से खाने के ऑर्डर बुक किए गए थे। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की आर्थिक गतिविधियां हुई हैं तो यह जानना जरूरी है कि इसके लिए पैसा कहां से आया और किसके जरिए खर्च किया गया। उनके मुताबिक, यदि विदेशी फंडिंग हुई है तो यह गंभीर विषय है और इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए।

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‘मोबाइल रिपेयरिंग वाला रोज 10 लाख का खाना कैसे भेज रहा था?’

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने अपने बयान में एक उदाहरण देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी सामने आई है कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने वाला एक व्यक्ति रोजाना करीब 10-10 लाख रुपये का खाना प्रदर्शनकारियों तक पहुंचा रहा था। राठौड़ ने सवाल उठाया कि आखिर इतनी बड़ी रकम कहां से आई और उसका स्रोत क्या था। उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का विषय नहीं है, बल्कि जांच का मुद्दा है। उन्होंने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग दोहराई।

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‘तथ्यों के आधार पर हो जांच’

राठौड़ ने कहा कि किसी भी आंदोलन या प्रदर्शन में यदि विदेशी स्रोतों से धन आने की आशंका हो तो संबंधित एजेंसियों को तथ्यों के आधार पर उसकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच से ही स्पष्ट होगा कि आरोप सही हैं या नहीं। उनका कहना था कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में किसी भी तरह की शंका को दूर करना आवश्यक है।

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पेपर लीक पर भी केंद्र सरकार का किया बचाव

मीडिया से बातचीत के दौरान मदन राठौड़ ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के भविष्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता को लेकर बेहद गंभीर हैं। इसी वजह से केंद्र सरकार ने नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट और सख्त कानून का जिक्र

राठौड़ ने कहा कि पेपर लीक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट जैसी व्यवस्था और कठोर कानूनी प्रावधान लागू किए जा रहे हैं, ताकि दोषियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई हो सके। उनका कहना था कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं का विश्वास कायम रखना और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

विदेशी फंडिंग के आरोपों पर बढ़ी सियासी बहस

जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर विदेशी फंडिंग के आरोपों के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। अब यह देखना होगा कि सरकार या जांच एजेंसियां इस मामले में कोई औपचारिक जांच शुरू करती हैं या नहीं। फिलहाल मदन राठौड़ ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि यदि किसी भी तरह की विदेशी आर्थिक मदद मिली है तो उसके स्रोत और उद्देश्य का पता लगाया जाना चाहिए।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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