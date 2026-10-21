वो तो गया, आडवाणी का नाम लेकर डोटासरा ने मदन राठौड़ पर कसा तंज

मदन राठौड़ पर टिप्पणी करते हुए डोटासरा ने कहा कि जब पाकिस्तान के मुद्दे पर आडवाणीजी का इस्तीफा हो गया था, तो मदन राठौड़ क्या हैं? उन्होंने यह भी कहा कि मदन राठौड़ का तो इस्तीफा हो गया, वे तो गए।

मदन राठौड़ पर टिप्पणी करते हुए डोटासरा ने कहा कि जब पाकिस्तान के मुद्दे पर आडवाणीजी का इस्तीफा हो गया था, तो मदन राठौड़ क्या हैं? उन्होंने यह भी कहा कि मदन राठौड़ का तो इस्तीफा हो गया, वे तो गए।

राजस्थान में रितु बराला केस को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पर तीखा हमला बोला है। पाकिस्तान को लेकर दिए गए मदन राठौड़ के बयान और उनके इस्तीफे की मांग पर डोटासरा ने पूर्व भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी का जिक्र करते हुए कहा- ‘जब आडवाणीजी का पाकिस्तान मुद्दे को लेकर इस्तीफा हो गया था, तो फिर मदन राठौड़ चीज ही क्या हैं? उसका तो इस्तीफा हो गया, वो तो गया।’

डोटासरा का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कांग्रेस नेता NSUI की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के साथ दिल्ली में हुई कथित मारपीट और अभद्रता के मामले में जयपुर में जीरो FIR दर्ज कराने की मांग पर अड़े हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता लगातार दूसरी रात भी जयपुर पुलिस कमिश्नरेट परिसर में सोए। सोमवार शाम से शुरू हुआ धरना बुधवार सुबह तक जारी रहा।

आडवाणी का नाम लेकर मदन राठौड़ पर निशाना बुधवार सुबह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस का आंदोलन राजस्थान की बेटी को न्याय दिलाने के लिए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन का मदन राठौड़ के पाकिस्तान संबंधी बयान के विवाद से कोई लेना-देना नहीं है और न ही कांग्रेस इस मुद्दे को डायवर्ट कर रही है।

मदन राठौड़ पर टिप्पणी करते हुए डोटासरा ने कहा कि जब पाकिस्तान के मुद्दे पर आडवाणीजी का इस्तीफा हो गया था, तो मदन राठौड़ क्या हैं? उन्होंने यह भी कहा कि मदन राठौड़ का तो इस्तीफा हो गया, वे तो गए।

डोटासरा के इस बयान ने राजस्थान की राजनीति में जारी जुबानी टकराव को और चर्चा में ला दिया है। कांग्रेस की ओर से जहां मदन राठौड़ के बयान को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं डोटासरा ने अपने बयान में आडवाणी के इस्तीफे का उदाहरण देकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पर निशाना साधा।

दूसरी रात भी कमिश्नरेट में गुजारी, सुबह की सफाई रितु बराला मामले में जीरो FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में अपना डेरा जमा रखा है। डोटासरा सहित कई नेता लगातार दूसरी रात परिसर में ही सोए। बुधवार सुबह धरने का नजारा कुछ अलग दिखाई दिया।

PCC चीफ के निर्देश पर कांग्रेस नेताओं ने कमिश्नरेट परिसर में सफाई की। डोटासरा ने खुद भी परिसर में फैला कचरा उठाया। इसके बाद नेताओं ने वहीं ब्रश किया, चाय पी और कुछ देर तक राजनीतिक चर्चा भी की।

हालांकि, सुबह की इन गतिविधियों के बीच कांग्रेस ने अपनी मुख्य मांग से पीछे हटने के संकेत नहीं दिए। पार्टी का कहना है कि रितु बराला प्रकरण में जीरो FIR के सवाल पर पुलिस को स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

रात में झड़प और लाठीचार्ज, फिर भी जारी है धरना मंगलवार को दिनभर पुलिस कमिश्नरेट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। रात में भी दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया।

इसके बावजूद कांग्रेस नेता कमिश्नरेट में डटे रहे। पार्टी की मांग है कि दिल्ली में रितु बराला से कथित मारपीट और अभद्रता के मामले में राजस्थान में भी जीरो FIR दर्ज की जाए।