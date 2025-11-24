राजस्थान: डोटासरा ने धर्मांतरण में लिप्त अपराधियों को शह दी; मंत्री जोगाराम पटेल का गंभीर आरोप
राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में धर्मांतरण की गतिविधियों को शह दी जाती थी
राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में धर्मांतरण की गतिविधियों को शह दी जाती थी, और डोटासरा जैसे नेता धर्मांतरण में लिप्त अपराधियों को संरक्षण प्रदान करते थे। मंत्री पटेल ने यह बयान जोधपुर में दिया, जहां वह एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे।
पटेल ने इस मौके पर धर्मांतरण के खिलाफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हाल ही में लाए गए नए कानून की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस कानून के बाद, कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी के ऊपर बलपूर्वक या अनुचित प्रभाव डालकर धर्मांतरण नहीं करवा सकेगा। मंत्री पटेल ने स्पष्ट किया कि यदि कोई इस अपराध में लिप्त पाया गया, तो उसे जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी और अपराधी की संपत्ति भी जब्त की जाएगी।
जोगाराम पटेल ने डोटासरा को सीधे तौर पर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, “कोई भी डोटासरा के बहकावे में नहीं आए। वह किसी को बचाने नहीं आएंगे।” मंत्री पटेल ने डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में हाल ही में एक घटना का जिक्र किया, जिसमें एक मुस्लिम युवक ने एक दलित लड़की को बहला-फुसलाकर भगाया था। पटेल का आरोप था कि यह घटना धर्मांतरण की ओर इशारा करती है, और डोटासरा ने ऐसे अपराधियों को खुली छूट दे रखी है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए नए कानून के तहत, अवैध धर्मांतरण अब एक गैर-जमानती अपराध माना जाएगा। इस कानून के अनुसार, अगर कोई नाबालिग, दिव्यांग, महिला, एससी और एसटी वर्ग के किसी व्यक्ति को बलपूर्वक धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता है, तो उसे न्यूनतम 10 साल और अधिकतम 20 साल की जेल की सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही दोषी को कम से कम 10 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, यदि किसी स्थान पर अवैध धर्मांतरण हुआ है, तो उस संपत्ति को जब्त किया जा सकता है या गिराया जा सकता है।
राजस्थान में धर्मांतरण के मामलों पर सख्ती से निपटने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। पटेल ने कहा कि लक्ष्मणगढ़ और कोटा में पहले ही धर्मांतरण से संबंधित मामले दर्ज किए जा चुके हैं। मंत्री ने चेतावनी दी कि अब धर्मांतरण का गोरखधंधा करने वाले लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि राज्य में इस प्रकार के अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना था, “राजस्थान में यह खेल अब नहीं चलेगा—या तो कानून मानो या सजा भुगतो।”
मंत्री पटेल का यह बयान कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी टकराव को और बढ़ा सकता है। जहां भाजपा नेतृत्व ने धर्मांतरण को लेकर कानून लाने की सराहना की है, वहीं कांग्रेस की तरफ से इस आरोप पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा आगामी चुनावों में बड़ा रूप ले सकता है, खासकर राजस्थान जैसे राज्य में जहां धार्मिक और जातीय समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
राजस्थान में धर्मांतरण को लेकर जारी विवाद ने अब एक नई दिशा पकड़ ली है, और इसे लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। भाजपा सरकार ने कानून का समर्थन करते हुए इसे राज्य में सशक्त कदम बताया है, जबकि कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए मंत्री पटेल ने अपनी पार्टी की नीतियों की आलोचना की है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या घटनाक्रम सामने आते हैं और इसके राजनीतिक परिणाम किस दिशा में जाते हैं।
