डोटासरा को पता है किसका राज है, बाहर सिर्फ दिखावा करते हैं; जन्मदिन पर राजस्थान BJP चीफ मदन राठौड़ ने दी नसीहत

राजस्थान की राजनीति में तंज और नसीहत का दौर एक बार फिर गरमा गया है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सीकर पहुंचे। मौका था पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती के जन्मदिवस कार्यक्रम का। यहां उन्होंने खादी स्टॉल से खादी उत्पाद खरीदे और ‘वोकल फॉर लोकल’ का संदेश दिया। लेकिन असली गर्मी मीडिया से बातचीत में देखने को मिली, जब उन्होंने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर सीधा निशाना साधा।

राठौड़ ने कहा— “डोटासरा का जी जानता है कि राज किसका है। प्रदेश में भजनलाल शर्मा का राज है और सही दिशा में काम हो रहा है। डोटासरा को खुद पर भी थोड़ा आत्ममंथन करना चाहिए। जैसे वे अभी चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें, लेकिन अगर उन्हें सद्बुद्धि मिल जाए तो और भी अच्छा रहेगा।”

मीडिया के सवालों पर राठौड़ ने पहले तो नरम लहजे में डोटासरा को उनके जन्मदिन की बधाई दी। कहा— “मैं उन्हें लंबी उम्र की शुभकामनाएं देता हूं, वे 100 साल जिएं, हजार साल जिएं। लेकिन राजनीति में राष्ट्रभक्ति का वातावरण तैयार करें तो और भी अच्छा होगा।”

हालांकि इसके तुरंत बाद उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि डोटासरा पर शिक्षा मंत्री रहते हुए कई आरोप लगे थे। “उन पर लगे आरोपों को अगर वे पहले देख लेते, तो उनकी स्थिति आज और बेहतर होती,” राठौड़ ने कहा।

प्रदेश में स्थानीय निकाय और बोर्डों के गठन पर उठे सवालों के जवाब में राठौड़ ने साफ किया कि बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास करती है। “कांग्रेस ने बोर्ड बनाए थे, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उन्हें आते ही भंग कर देंगे। हम सही तरीके से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा गलत तरीके अपनाए हैं,” उन्होंने कहा।

हाल ही में डोटासरा ने प्रदेश में ‘पोपाबाई का राज’ होने की टिप्पणी की थी। इस पर राठौड़ ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा— “डोटासरा का जी जानता है कि असली राज किसका है। आज राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जनता की सरकार काम कर रही है। डोटासरा अंदर ही अंदर अपनी स्थिति से वाकिफ हैं, बस बाहर दिखावा करते रहते हैं।”

राजनीतिक बयानबाजी के बीच राठौड़ ने खादी और स्वदेशी पर भी जोर दिया। उन्होंने खादी स्टॉल से उत्पाद खरीदे और लोगों से अपील की— “महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर हमें ‘वोकल फॉर लोकल’ के संकल्प को आगे बढ़ाना है। जितना हो सके खादी और देशी उत्पाद खरीदें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

राठौड़ का यह बयान दिलचस्प इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने डोटासरा को एक तरफ जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं, वहीं दूसरी तरफ ‘सद्बुद्धि’ की सलाह भी दे डाली। यह दोहरा अंदाज राजनीतिक परंपरा का हिस्सा भले हो, लेकिन इसमें एक साफ संदेश छिपा है— बीजेपी विपक्षी नेताओं पर तीखे तंज कसने से पीछे नहीं हट रही।