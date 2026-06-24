डोटासरा और उनके समधी पर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा आरोप; आखिर क्या है OBC सर्टिफिकेट विवाद?

राजस्थान की राजनीति में गोविंद सिंह डोटासरा और किरोड़ी लाल मीणा दो ऐसे चेहरे हैं जो अक्सर एक-दूसरे पर तीखे हमले करते रहे हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है।

राजस्थान की सियासत में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इस बार विवाद के केंद्र में हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उनके रिश्तेदार रमेश पूनिया। राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर डोटासरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। आरोप है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) में चयन दिलाने के लिए परिवार के सदस्यों के नाम पर ओबीसी गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्रों का गलत इस्तेमाल किया गया।

राजनीतिक टकराव के बीच उठे गंभीर सवाल राजस्थान की राजनीति में गोविंद सिंह डोटासरा और किरोड़ी लाल मीणा दो ऐसे चेहरे हैं जो अक्सर एक-दूसरे पर तीखे हमले करते रहे हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उनके आरोपों ने प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है।

ACB प्रकरण के बाद बढ़ी तल्खी दरअसल, हाल ही में रिश्वतखोरी के एक मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बिना किसी का नाम लिए यह कहा था कि एक चिकित्सक और एक मंत्री की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई थी। मामले को लेकर किरोड़ी लाल मीणा स्वयं एसीबी मुख्यालय पहुंचे और अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखा।

इसके बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री मीणा पर निशाना साधते हुए उनसे इस्तीफा देने और सार्वजनिक रूप से सफाई देने की मांग की थी। माना जा रहा है कि उसी राजनीतिक टकराव की कड़ी में अब यह नया विवाद सामने आया है।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में लगाए आरोप मंगलवार को मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि गोविंद सिंह डोटासरा और उनके समधी रमेश पूनिया ने अपने परिवार के सदस्यों के लिए कथित तौर पर फर्जी ओबीसी गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र बनवाने में मदद की। मंत्री का दावा है कि इन्हीं प्रमाण-पत्रों के आधार पर परिवार के कुछ सदस्यों का राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ।

मीणा ने अपने पत्र में इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि किसी जांच एजेंसी को आवश्यकता होगी तो वे अपने पास मौजूद साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं।

सबूत होने का दावा किरोड़ी लाल मीणा ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनके पास ऐसे दस्तावेज और तथ्य हैं जो उनके आरोपों को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां चाहें तो वे सभी उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। हालांकि फिलहाल उन्होंने किसी दस्तावेज को सार्वजनिक नहीं किया है।

राजनीतिक गलियारों में इस बयान को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यदि आरोपों की जांच होती है तो मामला प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया और आरक्षण व्यवस्था से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन सकता है।

डोटासरा की ओर से नहीं आया जवाब मंत्री के आरोपों के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कांग्रेस नेताओं ने भी फिलहाल इस विषय पर सार्वजनिक टिप्पणी करने से परहेज किया है।

हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इस मुद्दे पर अपना पक्ष रख सकती है। यदि ऐसा होता है तो प्रदेश की राजनीति में आरोपों और जवाबी आरोपों का नया दौर शुरू हो सकता है।

सियासी पारा चढ़ने के संकेत राजस्थान में अगले कुछ महीनों तक राजनीतिक गतिविधियां तेज रहने वाली हैं। ऐसे में नेताओं के बीच बढ़ती बयानबाजी और एक-दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप राजनीतिक माहौल को और गर्म कर सकते हैं। किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों ने न केवल कांग्रेस नेतृत्व को घेरे में लाने की कोशिश की है, बल्कि आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया जैसे संवेदनशील मुद्दे को भी राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है।