दूध बेचने वाला जगन गुर्जर कैसे बना चंबल का सबसे चर्चित डाकू? इन 3 राज्यों में 10 साल तक रहा दबदबा

धीरे-धीरे जगन गुर्जर का नाम राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दहशत का पर्याय बन गया। हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूट जैसे 125 से ज्यादा मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हुए। कई गांवों में लोग शाम ढलते ही घरों में कैद हो जाते थे।

जगन गुर्जर… एक ऐसा नाम, जिसने करीब एक दशक तक राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस की नींद उड़ाए रखी। चंबल के बीहड़ों में उसका सिक्का चलता था और उसके नाम से गांवों में सन्नाटा छा जाता था। कभी लाखों का इनामी, कभी पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती और कभी संसद में जिसके एनकाउंटर की मांग उठी। लेकिन आखिरकार उसी जगन की कहानी अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल की एक बैरक में खत्म हो गई। यह कहानी सिर्फ एक डाकू की नहीं, बल्कि उस रास्ते की भी है, जहां बंदूक का अंत हमेशा हिंसा और अकेलेपन में होता है।

बीहड़ों में पैदा नहीं हुआ, हालात ने बनाया डाकू धौलपुर जिले के डांग इलाके के भवुतीपुरा गांव का रहने वाला जगन किसी अपराधी परिवार से नहीं था। उसके पिता शिवचरण गुर्जर मंदिर में पूजा-पाठ करते थे और दूध बेचकर परिवार का पालन-पोषण करते थे। लेकिन साल 1994 में मंदिर कमेटी से हुए एक विवाद ने उसकी जिंदगी बदल दी। पुलिस से बचने के लिए वह बीहड़ों में भागा और फिर कभी सामान्य जिंदगी में वापस नहीं लौट सका।

20 साल की उम्र में दर्ज हुआ पहला केस महज 20 साल की उम्र में जगन के खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ। शुरुआत में वह कुख्यात डाकू मोहन गुर्जर के गिरोह में शामिल हुआ। कुछ ही समय बाद उसने अपने जीजा के हत्यारों से बदला लिया और अपने ही गुरु मोहन गुर्जर की हत्या कर अलग गैंग बना ली। यहीं से चंबल के बीहड़ों में एक नए डाकू का जन्म हुआ।

तीन राज्यों में चलता था नाम धीरे-धीरे जगन गुर्जर का नाम राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दहशत का पर्याय बन गया। हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूट जैसे 125 से ज्यादा मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हुए। कई गांवों में लोग शाम ढलते ही घरों में कैद हो जाते थे। उसके डर से कई इलाकों में वर्षों तक शादियां तक नहीं हुईं। धौलपुर के उसके गांव में करीब दस साल तक कोई बारात नहीं आई।

जब संसद में गूंजी एनकाउंटर की मांग जगन का आतंक इतना बढ़ गया कि साल 2019 में सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद में उसके एनकाउंटर की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि चंबल के इस डाकू के डर से लोग पलायन करने को मजबूर हैं और सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। किसी डाकू के खिलाफ संसद में इस तरह खुलकर एनकाउंटर की मांग उठना अपने आप में बेहद दुर्लभ घटना थी।

खौफ फैलाया, लेकिन खुद एनकाउंटर से डरता रहा दूसरों में डर पैदा करने वाला जगन खुद पुलिस एनकाउंटर से बेहद खौफ खाता था। यही वजह रही कि पुलिस का दबाव बढ़ते ही उसने तीन बार आत्मसमर्पण किया। पहली बार साल 2001 में, दूसरी बार 2009 में कांग्रेस नेता सचिन पायलट की मौजूदगी में और तीसरी बार 2018 में तत्कालीन आईजी मालिनी अग्रवाल के सामने। हर बार उसने अपराध छोड़ने का वादा किया, लेकिन जेल से बाहर आते ही फिर बंदूक उठा ली।

बेटी की शादी में भी खाई थी कसम तीसरे सरेंडर के बाद उसने अपनी बेटी की शादी में अपराध छोड़ने की कसम खाई थी। कुछ समय तक लगा कि शायद वह बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाहर आते ही उसने फिर पुराने रास्ते पर कदम रख दिए। दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने जैसी शर्मनाक वारदात ने एक बार फिर पूरे प्रदेश को झकझोर दिया।

3 रुपए के लिए भी हो जाता था खूनी विवाद जिस डाकू के नाम से कभी पुलिस के बड़े-बड़े ऑपरेशन चलते थे, वही बाद में 3 रुपए के खुले पैसों पर दुकानदार से भिड़ गया। बेटी के इलाज के दौरान पानी के तीन पाउच खरीदने पर खुले पैसे मांगने भर से वह इतना भड़क गया कि दुकान में तोड़फोड़ कर दी और लोगों के साथ मारपीट की। एक दूसरी घटना में गाड़ी का पंचर ठीक से नहीं बनाने पर भी उसने बवाल खड़ा कर दिया। यह उस डाकू की बदलती मानसिकता की तस्वीर थी, जो कभी लाखों के इनाम वाला अपराधी था।

समाज ने भी कर लिया किनारा समय बीतने के साथ जगन का खौफ तो बना रहा, लेकिन उसके अपने भी उससे दूर होते चले गए। उसने मीडिया के सामने तक कहा कि उसे मनरेगा में भी काम नहीं मिल रहा। उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री और डीजीपी को पत्र लिखकर अपनी जान की सुरक्षा मांगी। जो व्यक्ति कभी दूसरों के लिए खतरा था, वही खुद अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने लगा।

जेल की बैरक में खत्म हुआ चंबल का अध्याय 29 जून को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई। आरोप है कि उसी बैरक में बंद एक अन्य हार्डकोर कैदी ने तौलिए से गला दबाकर उसकी जान ले ली। तीन राज्यों में वर्षों तक दहशत का दूसरा नाम रहा जगन आखिर जेल की चारदीवारी के भीतर अपनी आखिरी सांसें गिनता रह गया।