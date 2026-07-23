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डॉक्टर साहब… इसी ने काटा है, इलाज कर दीजिए; बाल्टी में अजगर लेकर बांसवाड़ा अस्पताल पहुंचा शख्स

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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आमतौर पर लोग ऐसे हालात में सांप से दूर भागते हैं, लेकिन गिरीश ने उल्टा फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि डॉक्टरों को यह पता होना चाहिए कि आखिर किस जीव ने उन्हें काटा है। इसलिए वह उसी अजगर को बाल्टी में बंद कर अस्पताल लेकर पहुंच गए।

अस्पतालों में मरीज दवा की पर्ची, एक्स-रे रिपोर्ट या जांच की फाइल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में गुरुवार को ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ भी हैरान रह गए। एक 45 वर्षीय व्यक्ति अपने साथ उस अजगर को भी बाल्टी में बंद करके अस्पताल ले आया, जिसने उसे काटा था। जैसे ही उसने डॉक्टरों से कहा, “इसी ने काटा है… इलाज कर दीजिए,” वहां मौजूद लोग कुछ पल के लिए सन्न रह गए।

यह अनोखा मामला बांसवाड़ा के सरस डेयरी परिसर का है। यहां काम करने वाले 45 वर्षीय गिरीश अपनी ड्यूटी पर थे। इसी दौरान परिसर में मौजूद एक अजगर अचानक उनके पैर से लिपट गया और काट लिया। अजगर के काटते ही आसपास मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।

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पहले खुद को संभाला, फिर अजगर को पकड़ा

घटना के बाद गिरीश ने घबराने के बजाय सूझबूझ दिखाई। उन्होंने सबसे पहले अपने पैर पर चुन्नी से कसकर पट्टी बांधी, ताकि एहतियात बरती जा सके। इसके बाद साथी कर्मचारियों की मदद से अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़कर एक बड़ी बाल्टी में बंद कर दिया गया।

आमतौर पर लोग ऐसे हालात में सांप से दूर भागते हैं, लेकिन गिरीश ने उल्टा फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि डॉक्टरों को यह पता होना चाहिए कि आखिर किस जीव ने उन्हें काटा है। इसलिए वह उसी अजगर को बाल्टी में बंद कर अस्पताल लेकर पहुंच गए।

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अस्पताल में मच गई अफरा-तफरी

महात्मा गांधी (एमजी) अस्पताल में जैसे ही गिरीश बाल्टी लेकर पहुंचे, किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर क्या है। जब उन्होंने डॉक्टरों के सामने बाल्टी दिखाई और कहा, “डॉक्टर साहब, इसी ने काटा है… इलाज कर दीजिए,” तो वहां मौजूद डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी भी चौंक गए।

कुछ देर के लिए अस्पताल में अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया। लोग सुरक्षित दूरी बनाकर खड़े हो गए। बाद में स्थिति संभाली गई और गिरीश का तुरंत इलाज शुरू किया गया।

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क्या अजगर के काटने से होता है जहर?

वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, अजगर जहरीला सांप नहीं होता। उसके काटने से शरीर में जहर नहीं फैलता, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि उसका काटना मामूली होता है।

विशेषज्ञ बताते हैं कि अजगर के दांत काफी नुकीले होते हैं। कई बार काटते समय उसके छोटे-छोटे दांत त्वचा के अंदर टूटकर रह जाते हैं, जिससे गंभीर संक्रमण होने का खतरा रहता है। यदि समय पर घाव की सफाई और इलाज नहीं कराया जाए तो स्थिति बिगड़ सकती है।

डर भी बन सकता है बड़ी वजह

डॉक्टरों का कहना है कि सांप या अजगर के काटने के बाद कई लोग घबराहट में अपनी स्थिति और खराब कर लेते हैं। कई बार जहरीले और गैर-जहरीले सांप की पहचान न होने के कारण लोग मानसिक तनाव में आ जाते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचना सबसे सही कदम माना जाता है।

वन्यजीवों से दूरी ही सबसे बेहतर उपाय

बरसात के मौसम में खेतों, डेयरी परिसरों और रिहायशी इलाकों में सांप और अजगर जैसे वन्यजीवों के निकलने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ऐसे किसी जीव के दिखाई देने पर उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुरंत वन विभाग या रेस्क्यू टीम को सूचना देना सबसे सुरक्षित विकल्प होता है।

हालांकि, बांसवाड़ा के गिरीश ने जिस हिम्मत और सूझबूझ से खुद को संभाला और डॉक्टरों को पूरी स्थिति समझाने के लिए अजगर को भी साथ ले गए, उसने अस्पताल में मौजूद हर किसी को हैरान जरूर कर दिया। अब यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग यही कह रहे हैं कि शायद पहली बार किसी मरीज ने अपने “हमलावर” को भी सबूत के तौर पर बाल्टी में बंद करके अस्पताल पहुंचा दिया।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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