सीतावाली फाटक पर रेलवे क्रॉसिंग के कारण लोगों को अक्सर इंतजार करना पड़ता था। ट्रेन गुजरने के दौरान फाटक बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग जाती थीं। इससे न केवल लोगों का समय खराब होता था

अब 14.37 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अंडर ब्रिज इस परेशानी का विकल्प बनेगा। इसके शुरू होने से वाहन चालकों को रेलवे फाटक खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

रेलवे फाटक बंद होते ही वाहनों की लंबी कतारें, जल्दबाजी में निकलने की कोशिश और मिनटों तक सड़क पर खड़े रहने की मजबूरी... विद्याधर नगर के लोगों के लिए यह रोजमर्रा की परेशानी रही है। लेकिन अब इस इंतजार से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। सीतावाली फाटक पर 14.37 करोड़ रुपए की लागत से तैयार रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) आमजन के लिए खोल दिया गया है। गुरुवार को उपमुख्यमंत्री और विद्याधर नगर विधायक दिया कुमारी ने इसका लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी।

इस अंडर ब्रिज के शुरू होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यहां से गुजरने वाले लोगों को रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से पूरी तरह राहत मिल पाएगी? फिलहाल, इस परियोजना से स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

फाटक बंद होते ही थम जाती थी रफ्तार, अब बदलेगी तस्वीर सीतावाली फाटक पर रेलवे क्रॉसिंग के कारण लोगों को अक्सर इंतजार करना पड़ता था। ट्रेन गुजरने के दौरान फाटक बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग जाती थीं। इससे न केवल लोगों का समय खराब होता था, बल्कि रोजाना आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था।

अब 14.37 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अंडर ब्रिज इस परेशानी का विकल्प बनेगा। इसके शुरू होने से वाहन चालकों को रेलवे फाटक खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लोग अंडर ब्रिज से होकर सीधे अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इससे समय और श्रम की बचत के साथ आवागमन भी पहले से अधिक सुगम और सुरक्षित होने की उम्मीद है।

दिया कुमारी बोलीं- विकास के काम रुकने नहीं चाहिए लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि नवनिर्मित रेलवे अंडर ब्रिज से विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। क्षेत्र में विकास कार्य लगातार जारी हैं और आगे भी विकास की इस रफ्तार को बनाए रखा जाएगा।

उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में सीवरेज का काम भी प्रगति पर है। सरकार और जनप्रतिनिधियों की कोशिश है कि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए। इसके लिए आमजन का सहयोग भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकास तभी बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है, जब जनता भी इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाए।

गलत काम दिखे तो सीधे बताएं, तुरंत होगी कार्रवाई कार्यक्रम में दिया कुमारी का एक बयान भी चर्चा का विषय रहा। उन्होंने कहा, 'मेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता ही मेरी आंख और कान है।' उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि कहीं भी कोई गलत काम हो रहा हो तो उसकी जानकारी उन्हें दें, ताकि संबंधित मामले में तुरंत कार्रवाई की जा सके।

उनके इस बयान को क्षेत्र में निगरानी और जनभागीदारी बढ़ाने की अपील के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि विकास कार्यों को बेहतर बनाने के लिए जनता की प्रतिक्रिया और सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है।

जयपुर स्थापना दिवस को लेकर भी बनाई जाएगी रूपरेखा लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान जयपुर स्थापना दिवस के आयोजन का मुद्दा भी उठा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। आयोजन में क्षेत्र के सभी लोगों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने इसे सामूहिक सहभागिता से मनाने पर जोर दिया।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद इस अवसर पर जिला मंत्री भवानी शर्मा और रश्मि सैनी, नीलू जांगिड, पार्षद पिंकी शर्मा, राजेंद्र कारोड़िया, मंडल अध्यक्ष अशोक शर्मा, विनोद सैनी, माल सिंह, राकेश अग्रवाल और जयंत कुमावत सहित पार्षद, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष, मंडल पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष, पूर्व पार्षद, व्यापार मंडल पदाधिकारी और विकास समितियों के अध्यक्ष मौजूद रहे।