दिवाली की रात इन 9 उपायों से करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न; पूजा का शुभ मुहूर्त

ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल के मुताबिक, इस बार की दीपावली कई मायनों में खास रहने वाली है। ग्रहों की स्थिति व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के लिए सकारात्मक संकेत दे रही है।

ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल के मुताबिक, इस बार की दीपावली कई मायनों में खास रहने वाली है। ग्रहों की स्थिति व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के लिए सकारात्मक संकेत दे रही है।

दीपावली पर इस बार ग्रहों का ऐसा संयोग बन रहा है, जो व्यापारियों के लिए शुभ संकेत दे रहा है। वहीं, राजनीतिक गलियारों में भी बड़े उलटफेर की संभावना जताई जा रही है। 8 नवंबर 2026 को कार्तिक मास की अमावस्या पर स्वाती नक्षत्र और आयुष्मान योग में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। इस बार शुक्र और शनि ग्रह के बीच दृष्टि संबंध बन रहा है, जिसे ज्योतिषीय नजरिए से शुभ माना जा रहा है। खास बात यह है कि व्यापार की राशियों मिथुन और कन्या के स्वामी बुध का तुला राशि में होना कारोबारियों के लिए अच्छे परिणाम देने वाला माना जा रहा है।

ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल के मुताबिक, इस बार की दीपावली कई मायनों में खास रहने वाली है। ग्रहों की स्थिति व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के लिए सकारात्मक संकेत दे रही है। वहीं, राजनीतिक रूप से उठापटक का दौर रह सकता है। देश और प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसकी संभावनाएं भी काफी प्रबल हैं। ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल ने दीपावली के शुभ मुहूर्त के साथ ऐसे 9 खास उपाय बताए हैं, जिन्हें करने से सुख-समृद्धि, धन वृद्धि और घर में सकारात्मक ऊर्जा आने की धार्मिक मान्यता है।

दिवाली पर कब करें लक्ष्मी-गणेश पूजन, जानिए शुभ मुहूर्त ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल के अनुसार, 8 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजकर 28 मिनट से अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी। इस दिन स्वाती नक्षत्र, आयुष्मान योग और चतुष्पद करण रहेगा। नक्षत्र पाया चांदी है। दीपावली पूजन के लिए उन्होंने ये श्रेष्ठ मुहूर्त बताए हैं।

दीपावली पूजन के श्रेष्ठ मुहूर्त - 8 नवंबर: दोपहर 1:26 से 2:54 बजे तक।

- 8 नवंबर: शाम 5:54 से 7:50 बजे तक।

- 9 नवंबर: रात 1:49 से 2:42 बजे तक।

स्थिर लग्न में पूजा का समय - कुंभ लग्न: दोपहर 1:26 से 2:54 बजे तक।

- वृषभ लग्न: शाम 5:54 से 7:50 बजे तक।

- सिंह लग्न: रात 12:25 से 2:42 बजे तक।

शुभ, लाभ और अमृत चौघड़िया - अमृत चौघड़िया: सुबह 10:48 से दोपहर 12:10 बजे तक।

- शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:32 से 2:54 बजे तक।

- संध्या का शुभ एवं अमृत चौघड़िया: शाम 5:48 से रात 8:55 बजे तक।

- निशाकाल का लाभ चौघड़िया: 9 नवंबर को रात 1:49 से 3:27 बजे तक।

इन 7 राशियों के लिए शुभ रहेगी दिवाली ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल के अनुसार, इस बार मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए दीपावली का समय शुभ रहने वाला है। खासतौर पर व्यापार और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है।

दिवाली की रात करें ये 9 उपाय, तिजोरी में बरकत के लिए बताई खास पोटली दीपावली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के साथ कुछ विशेष उपायों का भी महत्व है। ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल ने धन वृद्धि, वाणी में प्रभाव और नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए ये उपाय बताए हैं।

1. वाणी में प्रभाव बढ़ाने के लिए करें मंत्र जाप अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाणी में प्रभाव बढ़े और आपकी बातों को लोग गंभीरता से सुनें तो मां मातंगी के मंत्र 'ॐ ह्रीं क्लीं हूं मातंग्यै फट् स्वाहा' का रोजाना 108 बार जाप करें।

2. घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए काली राई, पीली सरसों, साबुत नमक, काले तिल, सरसों का तेल और कपूर मिलाकर धूनी तैयार करें। इसकी धूनी पूरे घर में घुमाएं। धार्मिक मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है।

3. धन वृद्धि के लिए बनाएं खास पोटली लाल कपड़े में पांच कमलगट्टे, पांच गोमती चक्र, पांच पीली कौड़ियां, पांच हरी इलायची, पांच लौंग, पांच सुपारी, हल्दी की गांठ, चांदी का सिक्का, कुछ रुपये और साबुत धनिया रखें। इसकी पोटली बनाकर लाल धागे से बांध दें। फिर इसे अपनी तिजोरी में रख दें।

4. मुख्य दरवाजे पर जलाएं दो दीपक दीपावली की रात घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दोनों तरफ गेहूं के ढेर पर एक-एक दीपक जलाएं। कोशिश करें कि दीपक पूरी रात जलता रहे। मान्यता है कि इससे घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है। आर्थिक परेशानी से जूझ रहे परिवार मां लक्ष्मी का विशेष पूजन करें और 'ॐ विष्णुप्रियायै नमः' मंत्र का जाप करें।

5. मां लक्ष्मी और कुबेर के मंत्र से करें जाप दीपावली की रात स्फटिक की माला से मां लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करें-

‘ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः।’

वहीं, कुबेर देवता के मंत्र 'ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट-लक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः' का जाप भी करें।

6. लक्ष्मीजी के बाईं ओर रखें गणेशजी दीपावली की पूजा में भगवान गणेश की प्रतिमा मां लक्ष्मी के बाईं ओर रखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस तरह पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि आती है।

7. देवी-देवताओं को लगाएं अलग-अलग भोग मां लक्ष्मी को खीर या दूध से बनी सफेद मिठाई का भोग लगाएं। भगवान गणेश को दूर्वा, मोदक या लड्डू अर्पित करें। वहीं, कुबेर देवता को साबुत धनिया चढ़ाएं।

8. पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं घी और तेल का दीपक दीपावली की रात 8 से 9 बजे के बीच पीपल के पेड़ के नीचे एक घी और एक तेल का दीपक जलाएं। इसे भी शुभ फल देने वाला पारंपरिक उपाय माना जाता है।

9. इस विधि से करें मां लक्ष्मी और गणेशजी की पूजा दीपावली के दिन सबसे पहले पूजा स्थल की अच्छी तरह सफाई करें। एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर बीच में थोड़ा अनाज रखें। इसके ऊपर जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश में सुपारी, गेंदे का फूल, एक सिक्का और चावल डालें। इसके ऊपर आम के पांच पत्ते रखें।

कलश के पास मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और उनके बाईं ओर भगवान गणेश को विराजमान करें। एक छोटी थाली में चावल का ढेर बनाकर हल्दी से कमल का फूल बनाएं और कुछ सिक्के रखें। अपने व्यापार की बहीखाता और धन से जुड़ी वस्तुएं भी पूजा में शामिल करें।

इसके बाद मां लक्ष्मी और गणेशजी को तिलक लगाएं। फूल, नारियल, सुपारी और पान अर्पित करें। प्रतिमाओं का जल और पंचामृत से अभिषेक कर साफ कपड़े से पोंछें। हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं। अगरबत्ती और दीपक जलाकर मां लक्ष्मी की आरती करें।