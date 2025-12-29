Hindustan Hindi News
दिग्विजय के RSS प्रेम पर बरसे MLA हरीश चौधरी; राजस्थान के कद्दावर नेता ने अपनी ही पार्टी के दिग्गज को दिखाया आईना

दिग्विजय के RSS प्रेम पर बरसे MLA हरीश चौधरी; राजस्थान के कद्दावर नेता ने अपनी ही पार्टी के दिग्गज को दिखाया आईना

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने कांग्रेस के भीतर एक नया सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है। RSS और BJP की 'संगठन शक्ति' की प्रशंसा करने वाले दिग्विजय सिंह के बयान पर राजस्थान के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने कड़ा ऐतराज जताया है। 

Dec 29, 2025 12:18 pm IST
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने कांग्रेस के भीतर एक नया सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है। आरएसएस और भाजपा की 'संगठन शक्ति' की प्रशंसा करने वाले दिग्विजय सिंह के बयान पर राजस्थान के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने कड़ा ऐतराज जताया है। चौधरी ने बिना लाग-लपेट के दिग्विजय सिंह को नसीहत देते हुए इसे 'षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा करार दिया।

क्या था दिग्विजय सिंह का पोस्ट?

विवाद की शुरुआत तब हुई जब दिग्विजय सिंह ने अपने 'X' (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर 1995 की एक पुरानी तस्वीर साझा की। यह तस्वीर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के शपथ ग्रहण समारोह की है। फोटो में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हैं, जबकि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके ठीक सामने नीचे जमीन के पास वाली पंक्ति में बैठे नजर आ रहे हैं।

दिग्विजय सिंह ने इस तस्वीर के जरिए भाजपा और आरएसएस की कार्यशैली और 'संगठन शक्ति' की तारीफ की थी। उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि कैसे एक कार्यकर्ता जमीन से उठकर शीर्ष तक पहुंचता है। इस पोस्ट में उन्होंने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी टैग किया था, जिसे पार्टी के भीतर कई नेताओं ने सहजता से नहीं लिया।

MLA हरीश चौधरी ने बताया षड्यंत्र

मध्य प्रदेश के प्रभारी और राजस्थान के बाड़मेर (बायतू) से विधायक हरीश चौधरी ने दिग्विजय सिंह के इस नजरिए को सिरे से खारिज कर दिया। चौधरी ने सोशल मीडिया पर ही अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दिग्विजय सिंह को 'खरा-खरा' जवाब दिया।

हरीश चौधरी ने लिखा

संगठन शक्ति जैसे शब्द का प्रयोग जिनके संदर्भ में किया जा रहा है, वो व्यक्ति संगठन शक्ति से नहीं बल्कि षड्यंत्र, साजिश, घृणा, वोट चोरी तथा उद्योगपतियों के धनबल के सहारे प्राप्त सत्ता से प्रधानमंत्री बने हैं।

चौधरी का यह बयान सीधे तौर पर आरएसएस और मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रहार था। राजस्थान की राजनीति में अपनी बेबाक छवि के लिए जाने जाने वाले चौधरी ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस की विचारधारा में आरएसएस के अनुशासन के लिए कोई प्रशंसा का स्थान नहीं है।

राजस्थान की राजनीति में इसके मायने

हरीश चौधरी का यह कड़ा रुख न केवल मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के नाते है, बल्कि राजस्थान की राजनीति में भी इसके गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में विचारधारा को लेकर हमेशा से ही स्पष्टता की मांग उठती रही है। चौधरी का दिग्विजय जैसे कद्दावर नेता को सार्वजनिक रूप से टोकना यह दर्शाता है कि:

विचारधारा की लड़ाई: हरीश चौधरी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा और आरएसएस के प्रति किसी भी प्रकार की 'सॉफ्ट कॉर्नर' वाली बयानबाजी पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ सकती है।

अनुशासन का संदेश: प्रभारी होने के नाते चौधरी ने दिग्विजय सिंह को लक्ष्मण रेखा याद दिलाई है।

पार्टी के भीतर बढ़ी रार

दिग्विजय सिंह अक्सर अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी अपनी ही पार्टी के 'प्रभारी' ने उनके सुर में सुर मिलाने के बजाय उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि दिग्विजय सिंह का यह पोस्ट दरअसल कांग्रेस नेतृत्व को संगठन की मजबूती का पाठ पढ़ाने के लिए था, लेकिन हरीश चौधरी ने इसे 'भ्रामक प्रशंसा' बताकर सिरे से खारिज कर दिया।

फिलहाल, इस जुबानी जंग के बाद दोनों राज्यों (मध्य प्रदेश और राजस्थान) की राजनीति गरमा गई है। अब देखना यह होगा कि क्या दिग्विजय सिंह अपने इस पोस्ट पर कोई सफाई देते हैं या कांग्रेस आलाकमान इस 'सीनियर वर्सेस प्रभारी' की लड़ाई में दखल देता है।

