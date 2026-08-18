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जयपुर में आज ट्रैफिक जाम से बचना है तो ध्यान दें; डिग्गी कल्याण पदयात्रा के चलते डायवर्जन

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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पदयात्रा को देखते हुए रोडवेज और अन्य बसों के रूट में भी बदलाव किया गया है। सिंधी कैंप से टोंक रोड की ओर जाने वाली बसें गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा, एमआईएस तिराहा, अजमेर रोड, सोडाला, 200 फीट चौराहा और अजमेर रोड होते हुए रिंग रोड से टोंक रोड की ओर संचालित की जाएंगी।

जयपुर में आज ट्रैफिक जाम से बचना है तो ध्यान दें; डिग्गी कल्याण पदयात्रा के चलते डायवर्जन
पदयात्रा को देखते हुए रोडवेज और अन्य बसों के रूट में भी बदलाव किया गया है। सिंधी कैंप से टोंक रोड की ओर जाने वाली बसें गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा, एमआईएस तिराहा, अजमेर रोड, सोडाला, 200 फीट चौराहा और अजमेर रोड होते हुए रिंग रोड से टोंक रोड की ओर संचालित की जाएंगी।

डिग्गी कल्याणजी की पदयात्रा को लेकर जयपुर में मंगलवार को यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव रहेगा। ताड़केश्वर मंदिर से आज सुबह 9 बजे पदयात्रा रवाना होगी। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना को देखते हुए जयपुर यातायात पुलिस ने कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन और वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था की है। पदयात्रा के दौरान जरूरत के अनुसार सामान्य यातायात को अलग-अलग स्थानों से डायवर्ट किया जाएगा।

पदयात्रा ताड़केश्वर मंदिर से रवाना होकर न्यूगेट, रामनिवास बाग, मोती डूंगरी गणेश मंदिर, तख्तेशाही रोड, आरबीआई तिराहा, रामबाग चौराहा, लक्ष्मी मंदिर तिराहा, टोंक फाटक, दुर्गापुरा और सांगानेर होते हुए आगे बढ़ेगी। इसके बाद श्रद्धालु मदरामपुरा के बालाजी, हरसूलिया, फागी और चौलसा होते हुए डिग्गी कल्याणजी पहुंचेंगे। इस दौरान पदयात्रा के रास्ते में आने वाले प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक दबाव बढ़ने की संभावना है।

सांगानेर से यादगार तिराहा जाने वालों के लिए डायवर्जन

सांगानेर से यादगार तिराहा की ओर आने वाले सामान्य यातायात को आवश्यकता के अनुसार वैकल्पिक रास्तों से निकाला जाएगा। पुराने बाईपास क्लोवर लीफ से यातायात को प्रधान वाटिका और न्यू सांगानेर रोड की ओर भेजा जाएगा। दुर्गापुरा से आने वाले वाहनों को डालडा फैक्ट्री की ओर निकाला जाएगा।

इसी तरह गोपालपुरा पुलिया से यातायात को गोपालपुरा बाईपास की ओर, लक्ष्मी मंदिर तिराहा से सहकार मार्ग की ओर और रामबाग चौराहा से अंबेडकर सर्किल की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

मुहाना मंडी और डिग्गी-मालपुरा रोड पर भी बदलाव

मुहाना मंडी से डिग्गी-मालपुरा रोड की ओर जाने वाले वाहनों को आवश्यकता पड़ने पर मुहाना मंडी से डायवर्ट कर मुहाना गांव होते हुए रिंग रोड की ओर भेजा जाएगा। वहीं डिग्गी-मालपुरा की तरफ से आने वाले यातायात को रिंग रोड के नीचे से डायवर्ट कर रिंग रोड पर संचालित किया जाएगा।

टोंक रोड से आने वालों को इन रास्तों से जाना होगा

टोंक की ओर से जयपुर आने वाले सामान्य यातायात को जरूरत के अनुसार इंडिया गेट टोंक रोड, रिको सर्किल, नारायण हृदयालय, अक्षय पात्र और 7 नंबर बस स्टैंड होते हुए जगतपुरा की ओर निकाला जाएगा।

प्रधान वाटिका से चौरड़िया पेट्रोल पंप की ओर जाने वाले वाहनों को प्रधान वाटिका से डायवर्ट कर समानांतर मार्गों से निकाला जाएगा। वहीं चौरड़िया पेट्रोल पंप से सांगानेर पुलिया की तरफ जाने वाले यातायात को प्रधान वाटिका और न्यू सांगानेर रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

बसों के रूट में भी बड़ा बदलाव

पदयात्रा को देखते हुए रोडवेज और अन्य बसों के रूट में भी बदलाव किया गया है। सिंधी कैंप से टोंक रोड की ओर जाने वाली बसें गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा, एमआईएस तिराहा, अजमेर रोड, सोडाला, 200 फीट चौराहा और अजमेर रोड होते हुए रिंग रोड से टोंक रोड की ओर संचालित की जाएंगी।

वहीं टोंक रोड से सिंधी कैंप आने वाली बसों को गोनेर तिराहा, टोंक रोड, महात्मा गांधी रोड, महल रोड, हनुमान तिराहा, एपेक्स सर्किल, रॉयल्टी तिराहा, जवाहर नगर बाईपास, टीला नंबर-7, शांति पथ, जेडीए चौराहा, त्रिमूर्ति सर्किल, नारायण सिंह तिराहा, पृथ्वीराज टी-पॉइंट, चौमूं हाउस चौराहा और गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहा होते हुए सिंधी कैंप पहुंचाया जाएगा।

सिटी और मिनी बसें भी वैकल्पिक मार्ग से चलेंगी

टोंक रोड पर चलने वाली सिटी और मिनी बसों को जरूरत के अनुसार नारायण सिंह तिराहा, टोंक रोड, त्रिमूर्ति सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जवाहर सर्किल और तारों की कूट होते हुए आगे संचालित किया जाएगा।

जेएलएन मार्ग और टोंक रोड पर पार्किंग प्रतिबंधित

पदयात्रा के दौरान जेएलएन मार्ग और टोंक रोड पर सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे पदयात्रा वाले मार्गों पर जाने से बचें और निर्धारित वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें।

पुलिस के अनुसार पदयात्रा के दौरान मौके की स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक में अतिरिक्त बदलाव भी किया जा सकता है। श्रद्धालुओं की संख्या और यातायात के दबाव के आधार पर पुलिसकर्मी मौके पर तत्काल डायवर्जन लागू करेंगे। ऐसे में जयपुरवासियों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक रूप से पदयात्रा के मार्गों पर जाने से बचें और यात्रा से पहले अपने वैकल्पिक रास्ते की योजना बना लें।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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