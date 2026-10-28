राजस्थान के डीडवाना में चाचा ने भतीजी पर कुल्हाड़ी से किए 40 वार; फिर खुद पिया जहर

पुलिस के अनुसार, आरोपी ओमप्रकाश (40) मंगलवार दोपहर करीब एक बजे कुल्हाड़ी लेकर अपने चचेरे भाई भूराराम के घर पहुंचा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसकी 16 वर्षीय अक्षिता से कहासुनी हो गई।

राजस्थान के डीडवाना जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहां मामूली कहासुनी के बाद एक चाचा ने अपनी 16 साल की भतीजी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उसकी जान ले ली। आरोपी ने नाबालिग पर एक-दो नहीं, बल्कि करीब 40 वार किए। पोती को बचाने के लिए दादी बीच-बचाव करने पहुंचीं तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कुल्हाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गया। बाद में पुलिस को वह खेतों की तरफ बेहोशी की हालत में मिला। उसने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की थी।

घटना खुनखुना थाना क्षेत्र के कल्याणपुरा गांव की है। वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। नाबालिग के पिता विदेश में काम करते हैं, जबकि घटना के समय उसकी मां खेती के काम से घर से बाहर गई हुई थी।

कहासुनी से शुरू हुआ विवाद, खूनी खेल पर खत्म हुआ पुलिस के अनुसार, आरोपी ओमप्रकाश (40) मंगलवार दोपहर करीब एक बजे कुल्हाड़ी लेकर अपने चचेरे भाई भूराराम के घर पहुंचा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसकी 16 वर्षीय अक्षिता से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया। उसने अक्षिता पर लगातार करीब 40 वार किए। गंभीर चोटों के कारण नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई।

घर में अचानक हुए इस हमले से परिवार को संभलने तक का मौका नहीं मिला। छोटी-सी कहासुनी का अंत इतनी खौफनाक वारदात में होगा, किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल हो गया।

पोती को बचाने पहुंची दादी, उन पर भी किया हमला अक्षिता पर हमला होते देख उसकी दादी तुलछा देवी उसे बचाने के लिए आगे आईं। लेकिन आरोपी ने उन्हें भी नहीं बख्शा और उन पर हमला कर दिया। इसमें तुलछा देवी घायल हो गईं। पोती को बचाने की कोशिश में दादी भी हमले का शिकार हो गईं।

वारदात के बाद आरोपी कुल्हाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी का मोबाइल भी घर पर ही था। ऐसे में घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और आरोपी की तलाश में टीमें जुट गईं।

खेतों की तरफ भागा, रास्ते में मिली कीटनाशक की खाली बोतल हत्या के बाद आरोपी की तलाश में पुलिस खेतों की तरफ पहुंची। इस दौरान रास्ते में कीटनाशक की एक खाली बोतल मिली। पुलिस टीम कुछ दूर आगे बढ़ी तो ओमप्रकाश बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उसने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी।

पुलिस ने उसे तत्काल डीडवाना अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए सीकर रेफर कर दिया गया। आरोपी की तलाश के दौरान कीटनाशक की बोतल मिलने और उसके बेहोश अवस्था में मिलने से मामले में एक नया पहलू सामने आया। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।

एफएसएल और एमओबी टीम ने जुटाए साक्ष्य एसपी डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही खुनखुना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और एफएसएल व एमओबी टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए। अक्षिता के शव को मॉर्च्यूरी में रखवाया गया, जबकि घायल तुलछा देवी को उपचार के लिए कुचामन अस्पताल पहुंचाया गया।

पुलिस अब वारदात के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है। आरोपी और मृतका एक ही परिवार के हैं तथा रिश्ते में चाचा-भतीजी लगते हैं। ओमप्रकाश खेती-बाड़ी का काम करता है। फिलहाल पुलिस की जांच में कहासुनी को हमले की तत्काल वजह बताया गया है। हालांकि, विवाद किस बात पर हुआ और उसने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया, इसकी विस्तृत जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी।