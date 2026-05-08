डीडवाना में साड़ी पहनाकर ऊंट तस्करों को फिल्मी गानों पर कराया डांस; गौरक्षकों ने पकड़ा 21 ऊंटों से भरा ट्रक
राजस्थान के डीडवाना जिले के परबतसर इलाके में ऊंट तस्करी का एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। यहां गोरक्षकों ने ऊंटों से भरे एक ट्रक को पकड़ने के बाद न सिर्फ तस्करों को पुलिस के हवाले किया
राजस्थान के डीडवाना जिले के परबतसर इलाके में ऊंट तस्करी का एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। यहां गोरक्षकों ने ऊंटों से भरे एक ट्रक को पकड़ने के बाद न सिर्फ तस्करों को पुलिस के हवाले किया, बल्कि बीच सड़क उन्हें साड़ी पहनाकर फिल्मी गाने पर डांस भी कराया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है।
गुप्त सूचना के बाद हाईवे पर रोका गया ट्रक
बताया जा रहा है कि घटना 3 मई की देर रात की है। गोरक्षा दल किशनगढ़ को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में बड़ी संख्या में ऊंटों को क्रूर तरीके से भरकर मेवात की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही गोरक्षक सक्रिय हो गए और किशनगढ़-हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर परबतसर थाना क्षेत्र में ट्रक को रुकवा लिया। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो अंदर का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया।
तिरपाल के नीचे मिले 21 ऊंट, दो की हो चुकी थी मौत
तिरपाल के नीचे 21 ऊंट और ऊंटनियों को इस तरह ठूंस-ठूंस कर भरा गया था कि कई जानवर सांस तक नहीं ले पा रहे थे। दम घुटने से दो ऊंटों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। बाकी जानवर भी बदहाली की हालत में मिले। यह दृश्य देखकर गोरक्षक भड़क उठे और उन्होंने मौके पर मौजूद तीन आरोपियों को पकड़ लिया।
साड़ी पहनाकर कराया डांस, वीडियो हुआ वायरल
इसके बाद सड़क पर जो हुआ, उसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। गोरक्षकों ने आरोपियों को महिलाओं की साड़ी पहनाई और फिर फिल्मी गाना ‘मुझको राणा जी माफ करना, गलती म्हारे से हो गई…’ बजाकर उनसे डांस करवाया। वीडियो में आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं, जबकि आसपास मौजूद लोग मोबाइल से वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस कार्रवाई को गोरक्षकों का गुस्सा बता रहे हैं तो कुछ इसे कानून हाथ में लेने की घटना मान रहे हैं।
पुलिस पहुंची मौके पर, तीन आरोपी गिरफ्तार
घटना की सूचना मिलने पर राजस्थान पुलिस की परबतसर थाना टीम मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और सभी ऊंटों को मुक्त कराया। मामले में मेवात निवासी वसीम अकरम, हरियाणा निवासी एक अन्य आरोपी और मेरठ निवासी जिशान को गिरफ्तार किया गया है।
पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज हुआ मामला
परबतसर थानाधिकारी सुमन बुंदेला ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ऊंटों को अवैध रूप से दूसरे राज्य ले जाया जा रहा था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस तस्करी के पीछे कोई बड़ा गिरोह सक्रिय है या नहीं।
वायरल वीडियो के बाद छिड़ी नई बहस
इस घटना ने एक बार फिर राजस्थान में ऊंट तस्करी के मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है। राज्य पशु होने के बावजूद ऊंटों की अवैध खरीद-फरोख्त और तस्करी के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने बहस छेड़ दी है कि क्या गोरक्षकों का आरोपियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना सही था या कानून को अपना काम करने देना चाहिए था।
पुलिस रिमांड में आरोपी, नेटवर्क खंगालने में जुटी जांच एजेंसियां
फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं और पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। दूसरी ओर वायरल वीडियो ने इलाके में माहौल गर्मा दिया है और लोग इस घटना पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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