राजस्थान के धौलपुर जिले में गुरुवार को सैपऊ थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। महिलाओं ने पुलिस थाने का घेराव कर जमकर उत्पात मचाया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, धौलपुरFri, 10 Oct 2025 08:31 PM
धौलपुर में महिलाओं का थाने पर बवाल: पुलिस पर पथराव, तीन जवान घायल, फाड़ी वर्दी

राजस्थान के धौलपुर जिले में गुरुवार को सैपऊ थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। महिलाओं ने पुलिस थाने का घेराव कर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान न केवल पुलिसकर्मियों से हाथापाई की गई, बल्कि उनकी वर्दी भी फाड़ दी गई और थाने पर पथराव कर दिया गया। करीब आधे घंटे तक थाने परिसर में हंगामे का माहौल बना रहा। इस हमले में तीन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कई महिलाओं और पुरुषों को हिरासत में ले लिया है।

जानकारी के अनुसार, सैपऊ थाना पुलिस गुरुवार को गांव तसीमों में एक अपराधी को पकड़ने गई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने निरोधीलाल नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही ग्रामीणों को गिरफ्तारी की खबर मिली, बड़ी संख्या में महिला और पुरुष वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने पुलिस टीम को घेर लिया और आरोपी को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। इसके बाद भीड़ पुलिस के पीछे-पीछे थाने तक पहुंच गई और वहां उत्पात मचाने लगी।

थाने पहुंचते ही महिलाओं ने गुस्से में पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। उन्होंने थाने के बाहर और अंदर पथराव किया, जिससे अफरातफरी मच गई। इस दौरान कुछ महिलाओं ने पुलिसकर्मियों की वर्दी तक फाड़ दी। थाने के सरकारी रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचाया गया और कुर्सियों को तोड़ डाला गया। गुस्साई भीड़ ने थाने के कमरे का गेट तोड़ने की भी कोशिश की। पुलिसकर्मी किसी तरह खुद को बचाते हुए अंदर बंद कर लिए।

घटना की सूचना मिलते ही सर्किल ऑफिसर (सीओ) अनूप कुमार यादव तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं का गुस्सा कम नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीओ के सामने भी कुछ महिलाओं ने पुलिसकर्मियों से हाथापाई की। पुलिस बल को भीड़ पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में अतिरिक्त पुलिस जाप्ता बुलाया गया, जिसके बाद हालात पर नियंत्रण पाया जा सका।

इस हमले में तीन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका प्राथमिक उपचार कराया गया है। पुलिस ने बताया कि थाने में उत्पात मचाने वालों में दस महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं। सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

सीओ अनूप कुमार यादव ने बताया कि पुलिस टीम एक अपराधी को पकड़ने गई थी, लेकिन भीड़ ने हमला कर आरोपी को छुड़ा लिया। इसके बाद थाने पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि “हमले में तीन जवान घायल हुए हैं। सभी का मेडिकल कराया गया है। पुलिस रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।”

घटना के बाद सैपऊ क्षेत्र में तनाव का माहौल है। पुलिस ने एहतियातन अतिरिक्त जाप्ता तैनात कर दिया है। थाने के आसपास पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की पुनः अशांति न हो। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

