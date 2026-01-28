धौलपुर में भांजे से अवैध संबंध के चलते पत्नी ने पति की कराई हत्या, 11 महीने बाद सुलझी गुत्थी

संक्षेप: राजस्थान के धौलपुर जिले से एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। कोतवाली थाना पुलिस ने 11 महीने पुराने हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए मृतक की पत्नी और उसके भांजे को गिरफ्तार किया है।

राजस्थान के धौलपुर जिले से एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। कोतवाली थाना पुलिस ने 11 महीने पुराने हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए मृतक की पत्नी और उसके भांजे को गिरफ्तार किया है। अवैध प्रेम संबंध के चलते पत्नी ने अपने भांजे के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची और जहरीली शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी।

यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के भैंसाख गांव का है। यहां 16 फरवरी 2025 को शंकर सिंह पुत्र वासुदेव का शव उसके ही घर में संदिग्ध हालत में मिला था। परिजनों की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया। शुरुआती जांच में मौत का स्पष्ट कारण सामने नहीं आ सका, जिसके चलते पुलिस ने मृतक का विसरा सुरक्षित रखकर एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) जांच के लिए भेजा था।

FSL रिपोर्ट से खुला मौत का राज करीब 11 महीने बाद आई एफएसएल रिपोर्ट में शंकर सिंह की मौत जहरीले पदार्थ के सेवन से होने की पुष्टि हुई। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोबारा गहन जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस का शक मृतक की पत्नी रूबी पर गहराया, क्योंकि शंकर सिंह की मौत के कुछ ही समय बाद उसके व्यवहार और गतिविधियों को लेकर कई संदिग्ध जानकारियां सामने आईं।

भांजे से शादी ने बढ़ाया शक पुलिस जांच में सामने आया कि शंकर सिंह की मौत के कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी रूबी ने मृतक के ही भांजे हरेंद्र से शादी कर ली थी। दोनों शादी के बाद गांव छोड़कर कहीं और रहने लगे थे। इस घटनाक्रम ने पुलिस के संदेह को और मजबूत कर दिया। इसके बाद पुलिस ने रूबी और हरेंद्र को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया।

सख्ती से पूछताछ में टूटा राज कोतवाली थाना पुलिस द्वारा सख्ती से की गई पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों ने बताया कि रूबी और हरेंद्र के बीच लंबे समय से अवैध प्रेम संबंध थे। शंकर सिंह उनके रिश्ते में बाधा बन रहा था, इसलिए उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची गई।

खेत में पिलाई गई जहरीली शराब आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 15 फरवरी 2025 को हरेंद्र ने शंकर सिंह को खेत पर बुलाया और वहां उसे शराब पिलाई। शराब में पहले से ही कीटनाशक मिला हुआ था। जहरीली शराब पीने के बाद शंकर सिंह की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद आरोपी उसे घर ले आए। कुछ ही समय में शंकर सिंह की हालत और गंभीर हो गई और उसकी मौत हो गई। अगले दिन उसका शव घर में मिला, जिसे उस समय सामान्य मौत मान लिया गया था।

दोनों आरोपी गिरफ्तार पूछताछ के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी रूबी और भांजे हरेंद्र को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल दोनों से गहन पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

शादी कर छोड़ दिया था घर थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि विसरा रिपोर्ट के बाद जब जांच को आगे बढ़ाया गया तो यह तथ्य सामने आया कि शंकर सिंह की मौत के बाद उसकी पत्नी और भांजा शादी कर घर छोड़ चुके थे। इसी कड़ी को जोड़ते हुए पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उन्होंने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की साजिश रचने की बात स्वीकार कर ली।