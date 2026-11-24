मामला धौलपुर जिले का है। मृतक की पहचान बहादुर कश्यप (30) पुत्र सुंदरपाल के रूप में हुई है। डीएसपी सिटी प्रदीप नेहरा के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब 7 बजे बहादुर की हत्या की गई।

पुलिस के अनुसार, बहादुर और रोहित के बीच उसकी पत्नी रानी को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। मंगलवार सुबह रोहित बहादुर के घर पहुंचा।

धौलपुर में प्रेम-प्रसंग के चलते एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि उत्तर प्रदेश पीएसी में तैनात जवान ने युवक के घर पहुंचकर उसके सीने और गर्दन में दो गोलियां मार दीं। युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ जाने से रोकने की कोशिश की थी। वारदात के बाद आरोपी और मृतक की पत्नी कथित तौर पर सबूत मिटाने में जुट गए। इसी दौरान पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। हत्या की इस घटना के समय घर में मौजूद बच्चों ने पुलिस को पूरी जानकारी दी।

मामला धौलपुर जिले का है। मृतक की पहचान बहादुर कश्यप (30) पुत्र सुंदरपाल के रूप में हुई है। डीएसपी सिटी प्रदीप नेहरा के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब 7 बजे बहादुर की हत्या की गई। पुलिस ने मामले में उसकी पत्नी रानी कश्यप और उत्तर प्रदेश पीएसी में तैनात जवान रोहित को हिरासत में लिया है। शुरुआती जांच में वारदात के पीछे प्रेम-प्रसंग की बात सामने आई है।

सुबह घर पहुंचा जवान, पत्नी को ले जाने लगा पुलिस के अनुसार, बहादुर और रोहित के बीच उसकी पत्नी रानी को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। मंगलवार सुबह रोहित बहादुर के घर पहुंचा। आरोप है कि वह रानी को अपने साथ ले जाने लगा। इस पर बहादुर ने विरोध जताया। दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई और मामला हिंसक हो गया।

बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान रोहित ने देसी कट्टा निकाल लिया और बहादुर पर फायरिंग कर दी। उसने एक के बाद एक दो गोलियां चलाईं। गोली युवक के सीने और गर्दन में लगीं। गंभीर रूप से घायल बहादुर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना घर के बरामदे में हुई।

गोलियों की आवाज सुनकर जुटे पड़ोसी फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस बीच मृतक के बच्चों ने सुबह करीब 7 बजे ओंडेला चौकी पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

डीएसपी प्रदीप नेहरा के अनुसार, पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो आरोपी रोहित और रानी कथित तौर पर वारदात के सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद शव को कब्जे में लिया गया और पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया।

14 साल पहले हुई थी शादी, तीन बेटों के सिर से उठा पिता का साया बहादुर कश्यप की शादी रानी से साल 2012 में हुई थी। दोनों के तीन बेटे हैं, जिनकी उम्र 12, 10 और 8 साल है। वारदात के वक्त बच्चे घर पर मौजूद थे। उन्हीं की सूचना पर पुलिस को घटना की जानकारी मिली।

बहादुर केरल में मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करता था। दीपावली के अवसर पर वह अपने गांव आया हुआ था। सोमवार को ही पूरा परिवार पैतृक गांव भरकूंजरा में एक शादी समारोह में शामिल होकर लौटा था। इसके अगले ही दिन घर में विवाद के बाद उसकी हत्या कर दी गई।