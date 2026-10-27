भाभी से ऐसी ठनी कि चाचा ने उजाड़ दिया अपना ही घर; धौलपुर में तिहरे हत्याकांड की कहानी
खेत में बच्चों को नाश्ता कराया गया। पुलिस के अनुसार, इसी दौरान विष्णु ने शराब का सेवन भी किया। इसके बाद घटनाक्रम ने ऐसा भयावह मोड़ लिया कि दोनों बच्चे घर वापस नहीं लौट सके।
दो मासूम बच्चों के लिए नाश्ता खरीदने वाला चाचा ही उनकी मौत की वजह बन जाएगा, किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। बाजार से खाने-पीने का सामान खरीदा, बच्चों को साथ लेकर खेतों की तरफ गया और फिर ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया, जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। राजस्थान के धौलपुर जिले के पुरा सिकरौदा गांव में सामने आए तिहरे हत्याकांड की पुलिस जांच में अब घटनाक्रम की परतें खुली हैं। पुलिस के मुताबिक, 25 वर्षीय विष्णु कुशवाह ने अपने दो मासूम भतीजों सनी उर्फ रामकिशोर (8) और मानस (6) की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद भी फंदा लगाकर जान दे दी। शुरुआती जांच में इस पूरे घटनाक्रम के पीछे पारिवारिक विवाद और आपसी मनमुटाव की बात सामने आई है।
बहन के ससुराल से लौटकर भतीजों को ले गया साथ
पुलिस जांच के अनुसार, 20 अक्टूबर को विष्णु मोटरसाइकिल से अपनी बहन के ससुराल बसेड़ी क्षेत्र के आक का पुरा गांव गया था। वहां से लौटने के बाद वह अपने दोनों भतीजों को साथ लेकर निकल गया। शुरुआत में यह एक सामान्य पारिवारिक मुलाकात जैसा घटनाक्रम नजर आया, लेकिन आगे जो हुआ, उसने पूरे मामले को खौफनाक मोड़ दे दिया।
दोपहर करीब 2:30 बजे विष्णु ने अपने बड़े भाई के मोबाइल से भाभी से फोन पर बातचीत करने का प्रयास किया। इसी दौरान परिवार में पहले से चले आ रहे मनमुटाव को लेकर तनाव की स्थिति बनने की बात पुलिस जांच में सामने आई है। पुलिस इस पारिवारिक विवाद को घटना की अहम कड़ी मानकर पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है।
बाबू चौराहे पर खरीदा नाश्ता, फिर खेत की ओर बढ़े कदम
पुलिस के मुताबिक, शाम करीब 5 बजे विष्णु दोनों बच्चों को बाबू चौराहे पर लेकर पहुंचा। यहां उसने उनके लिए खाने-पीने का सामान खरीदा। इसके बाद वह दोनों मासूमों को लेकर पुरा सिकरौदा गांव के खेतों की तरफ चला गया।
खेत में बच्चों को नाश्ता कराया गया। पुलिस के अनुसार, इसी दौरान विष्णु ने शराब का सेवन भी किया। इसके बाद घटनाक्रम ने ऐसा भयावह मोड़ लिया कि दोनों बच्चे घर वापस नहीं लौट सके। जांच के मुताबिक, विष्णु ने गला और मुंह दबाकर दोनों भतीजों की हत्या कर दी। इसके बाद प्लास्टिक की रस्सी से फंदा लगाकर खुद भी आत्महत्या कर ली।
सुबह खेतों में मिले तीन शव, गांव में मचा हड़कंप
21 अक्टूबर की सुबह करीब 8 बजे खेतों में तीन शव पड़े होने की सूचना मिली तो गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां विष्णु का शव बबूल के पेड़ से लटका हुआ था, जबकि दोनों बच्चों के शव पास के खेत में पड़े मिले।
एक ही घटनास्थल पर परिवार के तीन सदस्यों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो मासूम बच्चों की जान चली गई? क्या लंबे समय से चल रहा पारिवारिक विवाद इस हद तक बढ़ गया था? पुलिस ने इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की तथा घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई।
पोस्टमार्टम और बयानों से जोड़ी गई घटनाक्रम की कड़ियां
परिजनों की शिकायत पर कंचनपुर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम के दौरान दोनों बच्चों की गर्दन पर चोट के निशान मिले, जबकि विष्णु की गर्दन पर फंदे से संबंधित निशान पाए गए। इसके अलावा परिजनों और ग्रामीणों के बयान भी जांच का हिस्सा बनाए गए।
पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों और बयानों के आधार पर पारिवारिक विवाद तथा लंबे समय से चले आ रहे आपसी मनमुटाव की बात सामने आई है। हालांकि, घटना के पीछे की परिस्थितियों और विवाद की पूरी कड़ी को समझने के लिए जांच में सामने आए तथ्यों को ही आधार बनाया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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