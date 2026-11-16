सरपंच की कुर्सी के लिए खूनी खेल,धौलपुर में फायरिंग से युवक की मौत

धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र के बरौली गांव में सरपंच चुनाव से पहले रविवार रात करीब 9 बजे दो पक्षों के बीच विवाद हो गया।

डीग जिले में चुनावी ड्यूटी के दौरान एक शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके अलावा कुम्हेर पंचायत समिति की दो ग्राम पंचायतों में सरपंच प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए।

राजस्थान में पंचायत चुनाव के बीच हिंसा और हादसों की घटनाएं सामने आई हैं। धौलपुर में सरपंच चुनाव से पहले दो पक्षों के बीच हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो से तीन लोग घायल हो गए। वहीं, डीग जिले में चुनावी ड्यूटी के दौरान एक शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके अलावा कुम्हेर पंचायत समिति की दो ग्राम पंचायतों में सरपंच प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। एक जगह लात-घूंसे चले तो दूसरी जगह जमकर पथराव हुआ। इन घटनाओं के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है।

धौलपुर में चुनाव से पहले फायरिंग, युवक की मौत

धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना क्षेत्र के बरौली गांव में सरपंच चुनाव से पहले रविवार रात करीब 9 बजे दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच फायरिंग शुरू हो गई। गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो से तीन अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। हालात को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चुनाव से ठीक पहले हुई इस वारदात के बाद गांव में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

कुम्हेर में प्रत्याशियों के समर्थकों में चले लात-घूंसे डीग जिले की कुम्हेर पंचायत समिति की पपरेरा ग्राम पंचायत में रविवार सुबह करीब 11 बजे सरपंच चुनाव से एक दिन पहले दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच वोटों को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद जमकर लात-घूंसे चले।

एसपी कांबले शरण गोपीनाथ ने बताया कि पपरेरा ग्राम पंचायत में समंदर और नरेंद्र सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे हैं। रविवार को दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए थे। नामांकन के बाद चुनाव प्रचार के दौरान वोटों को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए। गांव में पानी की टंकी के पास दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई।

थानाधिकारी जितेंद्र चौधरी ने बताया कि मारपीट की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के 7 लोगों को शांतिभंग के आरोप में हिरासत में लिया।

लाठियां लेकर पहुंचे समर्थक, पुलिस को देखकर भागे इस घटना के वीडियो भी सामने आए हैं। इनमें कुछ लोग हाथों में लाठियां लेकर दिखाई दे रहे हैं। एक युवक लाठी से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। वीडियो में पुलिस टीम के पहुंचते ही कुछ लोग वाहनों से तो कुछ पैदल मौके से भागते नजर आ रहे हैं।

सबोरा में पथराव, सरपंच प्रत्याशी समेत 8 घायल कुम्हेर पंचायत समिति की सबोरा ग्राम पंचायत में भी चुनाव प्रचार के दौरान रविवार शाम करीब 8 बजे विवाद हो गया। यहां सरपंच प्रत्याशी गजेंद्र सिंह और बाबू सिंह के समर्थक लाठी-डंडे लेकर आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ।

इस घटना में सरपंच प्रत्याशी गजेंद्र सिंह को चोट आई है, जबकि उनके एक समर्थक का पैर टूट गया। इसके अलावा 6 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। चुनाव से पहले एक ही पंचायत समिति की दो ग्राम पंचायतों में प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हुई मारपीट और पथराव से चुनावी माहौल तनावपूर्ण हो गया है।

चुनावी ड्यूटी के दौरान शिक्षक को आया हार्ट अटैक, मौत डीग क्षेत्र के खोहरी मतदान केंद्र के बूथ नंबर 79 पर चुनावी ड्यूटी के दौरान शिक्षक सैय्यद साबिर अली (57) की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना रविवार सुबह की है। बताया जा रहा है कि नहाने के बाद कपड़े बदलते समय अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे जमीन पर गिर पड़े।

मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शिक्षक की मौत की खबर से शिक्षा विभाग और साथी कर्मचारियों में शोक की लहर है।