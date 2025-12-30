कभी VIP ऑफिसर तो कभी बुर्के में महिला, राजस्थान का RAC जवान वृंदावन से गिरफ्तार, रेप के बाद बदला था चोला

संक्षेप: राजस्थान के धौलपुर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाले और पुलिस की नाक में दम करने वाले एक शातिर अपराधी को आखिरकार सलाखों के पीछे भेज दिया गया है।

राजस्थान के धौलपुर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाले और पुलिस की नाक में दम करने वाले एक शातिर अपराधी को आखिरकार सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। जेल पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबुलरी (RAC) के बर्खास्त जवान रामभरोसी उर्फ राजेंद्र सिसोदिया को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन से गिरफ्तार किया है। आरोपी इतना शातिर था कि उसने पुलिस को चकमा देने के लिए बुर्का पहना हुआ था और चेहरे पर लिपस्टिक लगाकर महिला का भेष धारण कर रखा था।

नौकरी का झांसा और दरिंदगी की वारदात

धौलपुर पुलिस अधीक्षक (SP) विकास सांगवान ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि घटना 15 दिसंबर 2025 की है। बर्खास्त जवान रामभरोसी ने एक नाबालिग लड़की और उसके भाई को झांसा दिया कि वह उनकी जेल पुलिस में नौकरी लगवा देगा। इसी बहाने उसने दोनों को अपने घर बुलाया। वहां पहुंचने पर शातिर रामभरोसी ने नाबालिग के भाई को किसी बहाने से बाजार भेज दिया और पीछे से घर में अकेली नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

जब पीड़िता ने शोर मचाया, तो आसपास के कॉलोनी वासी मौके पर जुट गए। लोगों को आता देख आरोपी वहां से फरार होने में कामयाब रहा। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त हो गया और पुलिस पर आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर दबाव बढ़ने लगा।

पुलिस को छकाने के लिए बदले दर्जनों भेष

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की, तो आरोपी की चालाकी देखकर जांच टीमें भी हैरान रह गईं। रामभरोसी खुद पुलिस (RAC) का हिस्सा रह चुका था, इसलिए उसे पुलिस की कार्यप्रणाली और लोकेशन ट्रेसिंग की अच्छी जानकारी थी। वह अपनी लोकेशन लगातार आगरा, लखनऊ, ग्वालियर और मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में बदल रहा था।

SP सांगवान ने बताया कि आरोपी एक 'बहरूपिया' अपराधी की तरह व्यवहार कर रहा था। वह कभी ट्रैक सूट और महंगी जैकेट पहनकर खुद को VIP ऑफिसर बताता, तो कभी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों पर रौब झाड़ता। लेकिन जब उसे लगा कि पुलिस का घेरा छोटा होता जा रहा है, तो उसने वृंदावन में अपनी पहचान पूरी तरह छिपाने के लिए बुर्का पहन लिया और महिला बनकर रहने लगा।

कुशवाहा समाज का आक्रोश और आंदोलन की चेतावनी

इस घिनौनी वारदात के बाद धौलपुर में कुशवाहा समाज के लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखा गया। समाज के लोग लामबंद होकर लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि कुशवाहा समाज ने 4 जनवरी को एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे दी थी। सामाजिक दबाव और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीमों का गठन किया और अंततः वृंदावन से आरोपी को दबोच लिया।

अपराधिक इतिहास और गिरा हुआ चरित्र

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी रामभरोसी उर्फ राजेंद्र चरित्र की दृष्टि से अत्यंत गिरा हुआ व्यक्ति है। यह पहली बार नहीं है जब उसने ऐसी वारदात की हो। पूर्व में भी उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसके कारण उसे आरएसी की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके अलावा, उसके खिलाफ महिला उत्पीड़न के कई अन्य मामले भी विभिन्न थानों में दर्ज हैं।