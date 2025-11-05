धौलपुर में 30 लोगों से भरी पिकअप तीन बार पलटी, 10 घायल

संक्षेप: धौलपुर ज़िले के बाड़ी क्षेत्र में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। शादी के बाद बेटी को ससुराल से पहली बार घर लाने जा रहे परिवार की खुशी कुछ ही पलों में मातम में बदल गई।

धौलपुर ज़िले के बाड़ी क्षेत्र में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। शादी के बाद बेटी को ससुराल से पहली बार घर लाने जा रहे परिवार की खुशी कुछ ही पलों में मातम में बदल गई। 30 लोगों से भरी पिकअप का पहिया अचानक निकल गया, जिससे वाहन बेकाबू होकर तीन बार पलट गया। हादसे में 10 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल चार लोगों को धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया।

जानकारी के अनुसार, बाड़ी के कीड़ी मोहल्ला भदोरिया पाड़ा निवासी भूरी कुशवाह की बेटी संजू की शादी 2 नवंबर को मासलपुर के पास बड़ा गांव निवासी रामनिवास से हुई थी। बुधवार को परिवार के 30 से ज्यादा लोग बेटी को पहली बार ससुराल से वापस लाने के लिए निकले थे। वे सभी एक पिकअप वाहन में सवार होकर बड़ा गांव जा रहे थे। लेकिन रास्ते में ही यह यात्रा हादसे में बदल गई।

पार्षद मंगल सिंह कुशवाहा ने बताया कि पिकअप जैसे ही बाड़ी से निकलकर 11बी हाईवे पर सरमथुरा रोड स्थित बॉबी होटल के पास पहुंची, चालक ने सड़क खाली देखकर वाहन की रफ्तार बढ़ा दी। अचानक आगे और पीछे के पहिए वाहन से निकल गए, जिससे पिकअप बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। गाड़ी तीन बार पलटी और उसके ऊपर बैठे तथा अंदर सवार सभी लोग सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।

हादसे में अजय सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, सुमित पुत्र भूरी सिंह, भूरी पुत्र बाबूलाल, संजू पुत्र रामनिवास, अनूप पुत्र कल्याण और 6 वर्षीय बालिका रिया पुत्री बल्लाराम घायल हो गए। इनमें से चार को गंभीर चोटें आने के कारण धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बाकी घायलों का इलाज बाड़ी अस्पताल में चल रहा है। बताया गया है कि कई लोगों को हाथ-पैर और सिर में चोटें आई हैं, हालांकि फिलहाल सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है।

हादसे के समय सामने से एक ट्रक आ रहा था। गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगा दिए, जिससे पिकअप सीधी टक्कर से बच गई। पुलिस के अनुसार, अगर ट्रक ड्राइवर ने समय रहते वाहन नहीं रोका होता, तो हादसा कहीं ज्यादा भयावह हो सकता था।

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकाला और एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटनाग्रस्त पिकअप को क्रेन की सहायता से सड़क से हटाया गया। हादसे के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर जाम लग गया, जिसे बाद में पुलिस ने नियंत्रित कर दिया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि परिवार की बेटी की शादी को अभी महज तीन दिन ही हुए थे। बुधवार सुबह सब उत्साहित थे कि बेटी को ससुराल से वापस लेकर आएंगे। लेकिन हादसे ने सारी खुशियां ग़म में बदल दीं। फिलहाल पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।