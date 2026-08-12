एक दिन में 6 शव यात्राएं… काँपते हाथो से मुखाग्नि, धौलपुर में दो हादसों ने उजाड़ दिए 6 परिवार

मुक्तिधाम में राजकुमार जैन के बेटे मयंक ने पिता को मुखाग्नि दी। उसके कांपते हाथ और नम आंखें वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए इस हादसे की भयावहता बयां कर रही थीं। विजय जैन और आदी जैन का अंतिम संस्कार उनके परिवार के बड़े बेटे ने किया।

मुक्तिधाम में राजकुमार जैन के बेटे मयंक ने पिता को मुखाग्नि दी। उसके कांपते हाथ और नम आंखें वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए इस हादसे की भयावहता बयां कर रही थीं। विजय जैन और आदी जैन का अंतिम संस्कार उनके परिवार के बड़े बेटे ने किया।

चंबल किनारे बुधवार को सिर्फ छह चिताएं नहीं जलीं, छह परिवारों की खुशियां भी राख हो गईं। एक के बाद एक छह अर्थियां मुक्तिधाम पहुंचीं तो धौलपुर की आंखें नम हो गईं। किसी अर्थी पर पत्नी थी, किसी पर मां-बेटा और किसी पर वह पिता, जिसकी उंगली पकड़कर बेटे ने चलना सीखा था। मंगलवार को हुए दो सड़क हादसों ने छह जिंदगियां छीन लीं और बुधवार को पूरा शहर इन परिवारों के दुख में शामिल हो गया।

सबसे दर्दनाक दृश्य सरिया व्यवसायी राजकुमार जैन के अंतिम संस्कार के दौरान दिखा। बेटे मयंक ने जब अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी तो उसके हाथ कांप रहे थे। आसपास खड़े लोग इस दृश्य को देखकर अपने आंसू नहीं रोक सके। जिस पिता के सहारे मयंक ने जिंदगी की राह सीखी, उसी पिता को अंतिम विदाई देने की घड़ी उसके सामने थी।

दो दिन पहले घर में थीं खुशियां, अब पसरा मातम पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र का त्रिवेदी परिवार भी इसी दर्द से गुजर रहा है। परिवार महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जा रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि यह सफर परिवार के लिए जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा।

डंपर से हुई टक्कर में कपड़ा व्यवसायी सुनील त्रिवेदी की पत्नी सोमा (65), बेटे अंकुर (42) और बहू अर्चना (40) की मौत हो गई। मंगलवार तक घर में यात्रा की तैयारी और महाकाल के दर्शन की खुशियां थीं। बुधवार को उसी घर से तीन अर्थियां निकलीं।

चंबल मुक्तिधाम में सुनील त्रिवेदी ने अपनी पत्नी सोमा को मुखाग्नि दी। एक पति के लिए इससे बड़ा दुख शायद ही कोई हो कि जिस पत्नी के साथ जिंदगी का सफर तय किया, उसी को अपने हाथों से अंतिम विदाई देनी पड़े।

अंकुर और अर्चना का अंतिम संस्कार छोटे भाई रत्नेश ने अपने भतीजे अंश के साथ किया। परिवार की दोनों बहुओं की मौत के बाद घर में अब कोई महिला नहीं बची। मां चली गईं, बड़ी बहू चली गई और घर की दूसरी बहू भी नहीं रही। पीछे रह गए सुनील त्रिवेदी, रत्नेश और दोनों पोते अंश व तेजस।

बेटियां आईं तो पिता और भाइयों को संभाला त्रिवेदी परिवार की बेटियां भी इस दुख की घड़ी में धौलपुर पहुंचीं। उनके सामने एक साथ मां और भाभी को खोने का दर्द था, लेकिन उन्हें अपने पिता और भाइयों को संभालना था।

जिस घर में कुछ घंटे पहले महाकाल के दर्शन की बातें हो रही थीं, वहां अब रिश्तेदारों की भीड़ और अपनों को खोने की चीखें थीं। घर का माहौल देखकर हर आने वाला शख्स भावुक हो गया।

एक ही परिवार में पिता और बेटे की भी मौत धौलपुर-भरतपुर हाईवे के दूसरे हादसे ने जैन परिवार को भी गहरा जख्म दिया। जयपुर के पदमपुरा स्थित श्रीजी के दर्शन कर लौट रहे सरिया व्यवसायी राजकुमार जैन, उनके भतीजे एवं तेल व्यवसायी विजय जैन और विजय जैन के बेटे आदी जैन की हादसे में मौत हो गई।

तीनों के शव जब घर पहुंचे तो चीख-पुकार मच गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ घंटे पहले दर्शन के लिए निकले अपने लोग अब कभी वापस नहीं आएंगे।

मुक्तिधाम में राजकुमार जैन के बेटे मयंक ने पिता को मुखाग्नि दी। उसके कांपते हाथ और नम आंखें वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए इस हादसे की भयावहता बयां कर रही थीं। विजय जैन और आदी जैन का अंतिम संस्कार उनके परिवार के बड़े बेटे ने किया।

29 साल पुराना जख्म फिर हरा हो गया छह अर्थियों को एक साथ मुक्तिधाम पहुंचते देख बुजुर्गों को 29 साल पुराना हादसा याद आ गया। 12 अक्टूबर 1997 को जयपुर के पास टाटा सूमो पलटने से हनुमान तिराहे पर रहने वाले तिवारी परिवार के छह लोगों की मौत हुई थी। तब भी धौलपुर ने एक साथ छह अर्थियां उठते देखी थीं।

करीब तीन दशक बाद बुधवार को फिर वही मंजर सामने था। फर्क इतना था कि इस बार दो अलग-अलग सड़क हादसों ने छह परिवारों को एक साथ गहरे दुख में डाल दिया।

चंबल किनारे छह चिताएं, पीछे रह गईं अनगिनत यादें बुधवार को चंबल मुक्तिधाम में छह चिताएं जलीं। छह परिवारों ने अपनों को आखिरी विदाई दी। किसी ने जीवनसाथी खोया, किसी ने मां, किसी ने भाई और किसी ने पिता।