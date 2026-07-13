धौलपुर में फ़ूड पॉइजनिंग से 75 वर्षीय महिला की मौत; एक परिवार के 11 लोग बीमार

अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों का इलाज शुरू किया गया, लेकिन 75 वर्षीय त्रिवेनी की हालत लगातार गंभीर बनी रही। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद 12 जुलाई 2026 को उनकी मौत हो गई।

राजस्थान के धौलपुर जिले में जन्मदिन की पार्टी के बाद बचा हुआ खाना पूरे परिवार के लिए जानलेवा साबित हो गया। कथित फूड पॉइजनिंग के चलते एक ही परिवार के 11 सदस्य बीमार पड़ गए, जिनमें 75 वर्षीय महिला त्रिवेनी की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है।

7 जुलाई को हुई थी जन्मदिन की पार्टी जानकारी के मुताबिक, धौलपुर जिले के लूला का पुरा गांव में 7 जुलाई को एक बच्ची के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पारिवारिक समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान मेहमानों के लिए पनीर की सब्जी सहित कई व्यंजन बनाए गए। समारोह समाप्त होने के बाद काफी मात्रा में खाना बच गया, जिसे अगले दिन खाने के लिए रख दिया गया।

बची हुई पनीर की करी खाने के बाद बिगड़ी तबीयत परिवार के सदस्य महेश कुशवाहा ने बताया कि अगले दिन परिवार के कई लोगों ने बची हुई पनीर की करी और अन्य भोजन खा लिया। खाना खाने के कुछ ही समय बाद परिवार के सदस्यों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बेचैनी जैसी शिकायतें शुरू हो गईं। हालत बिगड़ने पर सभी को धौलपुर जिला अस्पताल ले जाया गया।

इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला ने तोड़ा दम अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों का इलाज शुरू किया गया, लेकिन 75 वर्षीय त्रिवेनी की हालत लगातार गंभीर बनी रही। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद 12 जुलाई 2026 को उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि होगी।

11 सदस्य अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी बीमार हुए लोगों में रौनक, सीमा, पिंकी, पूनम, अनुष्का, त्रिवेनी, सुनीता, लकी, नितिन, सतीश और पंचम सिंह शामिल हैं। सभी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीजों की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है।

डॉक्टर बोले- शुरुआती जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. समरवीर सिंह ने बताया कि सभी मरीज पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे थे। शुरुआती जांच में मामला फूड पॉइजनिंग का प्रतीत हो रहा है, लेकिन भोजन किस कारण दूषित हुआ, इसका खुलासा मेडिकल जांच और लैब रिपोर्ट के बाद ही होगा।

पुलिस ने शुरू की जांच घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं और भोजन से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

गर्मी में बचा खाना बन सकता है खतरनाक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, गर्मी और उमस के मौसम में पनीर, दूध से बने उत्पाद और पकी हुई सब्जियां लंबे समय तक सामान्य तापमान पर रखने से उनमें बैक्टीरिया तेजी से पनप सकते हैं। ऐसे भोजन को दोबारा खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए बचा हुआ खाना हमेशा फ्रिज में सुरक्षित रखना और खाने से पहले अच्छी तरह गर्म करना जरूरी है।