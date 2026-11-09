धौलपुर में दिवाली की रात कुएं में कूद गया पूरा परिवार, पिता-पुत्र की मौत; मां को पुलिस ने बचाया

मामला धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान पप्पू उर्फ सुरेश (60) पुत्र देवीराम और उनके बेटे इंद्रेश (22) के रूप में हुई है।

मामला धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान पप्पू उर्फ सुरेश (60) पुत्र देवीराम और उनके बेटे इंद्रेश (22) के रूप में हुई है।

धौलपुर में दिवाली की रात एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद और मानसिक तनाव के बीच एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने कुएं में छलांग लगा दी। पति-पत्नी और उनका 22 साल का बेटा एक साथ कुएं में कूद गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन उसके पति और बेटे की जान नहीं बचाई जा सकी। दोनों की मौत हो गई।

मामला धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान पप्पू उर्फ सुरेश (60) पुत्र देवीराम और उनके बेटे इंद्रेश (22) के रूप में हुई है। वहीं, सुरेश की पत्नी सरोज (55) को पुलिस ने बचा लिया। परिवार का आरोप है कि मंदिर की जमीन से जुड़े विवाद में उन्हें लंबे समय से परेशान किया जा रहा था। इस मामले में करीब 40 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ था।

मंदिर की जमीन को लेकर 2019 से चल रहा था विवाद कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि सुरेश का गंगाबाई बगीची मंदिर की जमीन को लेकर महंत और कुछ लोगों के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस जमीन को लेकर साल 2019 में एसडीएम कोर्ट, राजस्व अपील प्राधिकारी और राजस्व मंडल अजमेर तक फैसला मंदिर ट्रस्ट के पक्ष में आया था।

बताया गया कि 31 अक्टूबर को फैसले की पालना में जमीन का नामांतरण दोबारा मंदिर के नाम कर दिया गया था। इसके बाद से सुरेश मानसिक तनाव में चल रहा था। परिवार का कहना है कि खेत से लगी मंदिर की जमीन के कुछ हिस्से पर मंदिर ट्रस्ट अपना दावा कर रहा था। इसको लेकर अजमेर में भी न्यायालय में मामला चल रहा है।

10 दिन से परेशान थे पिता, दिवाली की रात उठाया कदम सुरेश के बड़े बेटे राजेश ने बताया कि उनके पिता पिछले करीब 10 दिनों से काफी परेशान थे। दिवाली की रात पिता घर के बाहर खेत में टहल रहे थे। इसी दौरान अचानक उन्होंने कुएं में छलांग लगा दी। उन्हें बचाने के लिए छोटा भाई इंद्रेश और मां सरोज भी कुएं में कूद गए।

घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर सरोज को बाहर निकाल लिया, लेकिन सुरेश और इंद्रेश की मौत हो गई। दिवाली की रात हुए इस हादसे ने परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया।

पत्नी का आरोप- जमीन विवाद में फंसाया, 40 लाख रुपए भी लगवा दिए मामले में सुरेश की पत्नी सरोज ने सोमवार को थाने में परिवाद देकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि पति की खातेदारी जमीन हड़पने की नीयत से भू-माफिया और मंदिर के पुजारी ने मुकदमा शुरू कराया था।

परिवाद के मुताबिक, साल 2019 में राजस्व बोर्ड से फैसला आने के बाद सुरेश हाईकोर्ट जयपुर में अपील करना चाहते थे। इसी दौरान महंत हनुमानदास सहित लोचन सिंह गुर्जर, सीपी पंडित, महेश गुप्ता और संजय पहलवान पर घर आकर अपील नहीं करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है।

सरोज का आरोप है कि इन लोगों ने पति से हाईकोर्ट में अपील करने के बजाय राजस्व बोर्ड में रिव्यू पेश करवाया। इसके बाद कथित तौर पर षड्यंत्रपूर्वक जमीन का बंटवारा भी करा दिया गया।

बच्चों के कारोबार के लिए निर्माण कराने की दी सलाह सरोज ने परिवाद में यह भी आरोप लगाया कि करीब 10 महीने पहले आरोपियों ने उनके पति को खेत में बच्चों के कारोबार के लिए निर्माण कराने की सलाह दी थी। इसके बाद सुरेश ने अपनी करीब 40 लाख रुपए की जमा पूंजी निर्माण कार्य में लगा दी। परिवार का आरोप है कि जमीन के विवाद के बीच उनकी जमा पूंजी भी खर्च हो गई और वे लगातार मानसिक दबाव में रहने लगे थे।