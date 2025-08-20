हिंदू राष्ट्र का झंडा कहीं फहराएगा तो पहला नंबर राजस्थान का ही होगा’ – रैवासा धाम से गरजे धीरेंद्र शास्त्री

रैवासा धाम की पावन भूमि पर जैसे ही धीरेंद्र शास्त्री ने मंच संभाला, समूचे वातावरण में जय श्रीराम के जयकारे गूंज उठे। 9 दिवसीय ‘सियपिय मिलन महोत्सव’ में कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने जो कुछ कहा, वो सिर्फ़ शब्द नहीं, आग थे।

रैवासा धाम की पावन भूमि पर जैसे ही धीरेंद्र शास्त्री ने मंच संभाला, समूचे वातावरण में जय श्रीराम के जयकारे गूंज उठे। 9 दिवसीय ‘सियपिय मिलन महोत्सव’ में कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने जो कुछ कहा, वो सिर्फ़ शब्द नहीं, आग थे। राष्ट्रवाद, धर्म, परंपरा और गोमाता की रक्षा का ऐसा मिला-जुला संग्राम छेड़ा कि हर भक्त का दिल दहाड़ उठा।

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा – “हिंदू राष्ट्र का झंडा कहीं भी फहराए, पहला झंडा राजस्थान की धरती पर ही लहराएगा।” उन्होंने महाराणा प्रताप का ज़िक्र करते हुए कहा कि यह वही धरती है जहां तलवारें धर्म की रक्षा के लिए उठी थीं, जहां वीरता और भक्ति साथ-साथ चलती हैं।

कट्टरता की मिसाल – इंसान नहीं, जानवर भी! धीरेंद्र शास्त्री बोले – “राजस्थान तो सिर्फ़ इंसानों की बात नहीं करता, यहां तो घोड़े और हाथी भी कट्टर हिंदू हैं। रामप्रसाद हाथी जब दुश्मनों के हाथ आया, तो उसने न तो उनका पानी पिया और न ही खाना खाया। ये है यहां का समर्पण।” इस कथन पर भीड़ ने तालियों और नारों से जवाब दिया।

“कश्मीर तो लेंगे ही, दहेज में पाकिस्तान भी उठाएंगे” पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए शास्त्री ने कहा – “अब छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। कश्मीर तो लेंगे ही, और साथ में दहेज में पाकिस्तान भी उठा लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ऐसा चलेगा कि 900 किलोमीटर अंदर तक जाएगा। ये भारत है, कोई खिलौना नहीं।”

गो-माता के लिए पदयात्रा का ऐलान उन्होंने मंच से ऐलान किया कि 7 से 16 नवंबर तक गो-माता को राष्ट्र माता बनाने, गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर एक विशाल पदयात्रा निकाली जाएगी। शास्त्री ने कहा – “जो भारत में गो-माता की रक्षा नहीं कर सकता, वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकता है?”

“युगांडा में गाय दहेज में दी जाती है, भारत में क्यों नहीं?” शास्त्री बोले – “मैं युगांडा गया था, वहां दहेज में बेटी नहीं, गाय दी जाती है। वर पक्ष गोदान करता है। जिसके पास ज्यादा गाय, वही सबसे अमीर। जब विदेशों में गो-माता का ऐसा सम्मान हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं? गाय बचेगी, तभी भारत बचेगा। तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा।”

“एक घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा” उन्होंने लोगों से अपील की – “हर कोई दिन में एक घंटा हिंदू राष्ट्र के लिए निकाले। रोज़ एक घंटा धर्म के लिए। तब जाकर ये आंदोलन सफल होगा। जो कायदे में रहेगा, वह फायदे में रहेगा। वरना पाकिस्तान खुला हुआ है।”

कास्ट नहीं, राष्ट्रवाद चाहिए शास्त्री ने कहा – “अब समय आ गया है कास्ट को छोड़ो, राष्ट्र को पकड़ो। तिलक लगाओ, गो-सेवक बनो, आचार्य परंपरा को मानो। तभी हिंदू सुरक्षित रहेगा, तभी हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा। यही है हमारा लक्ष्य – एक राष्ट्र, एक धर्म, एक दिशा।”

कन्हैया लाल, श्रद्धा और वो सवाल उन्होंने भावुक स्वर में कहा – “क्या हम कन्हैया लाल जैसी घटनाओं को रोकना नहीं चाहते? क्या हम श्रद्धा जैसे कांड पर ब्रेक नहीं लगाना चाहते? हिंदू अगर जागा नहीं, तो फिर भुगतेगा। अब समय है खुलकर बोलने का, डटकर खड़े होने का।”

“अब छेड़ोगे, तो छोड़ा नहीं जाएगा” अंत में एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा – “मुनीर साहब मिसाइल की बात करते हैं, कह दो उनसे – तुम्हारी मिसाइल चीन की है, हमारे वाली 900 किलोमीटर में नहीं रुकती। हिंदू राष्ट्र की राह में अब कोई नहीं रोक सकता।”