देसी ठाठ का जलवा: राजस्थान में 101 ट्रैक्टरों के साथ निकली दूल्हे की बारात; वायरल वीडियो ने लूटी वाह वाही

राजस्थान की शादियां अपने अनोखे अंदाज और भव्यता के लिए देश-दुनिया में हमेशा चर्चा का विषय रहती हैं। यहां की संस्कृति, रीति-रिवाज और देसी ठाठ हर बार लोगों को चकित करते हैं। एक बार फिर राजस्थान की धरती से ऐसा ही नजारा सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। जिले के हिराणी निवासी किसान दयालराम डोडवाडिया ने अपने बेटे महेंद्र की शादी को खास और यादगार बनाने के लिए कुछ ऐसा किया, जो लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बन गया। उन्होंने बेटे की बारात में लग्जरी कारों की जगह 101 ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया। जैसे ही यह अनोखी बारात गांव की सड़कों पर निकली, हर किसी की नजरें इस अद्भुत काफिले पर टिक गईं।

बारात में शामिल 101 ट्रैक्टरों की कतार इतनी लंबी थी कि काफिला लगभग एक किलोमीटर तक फैल गया। दूर-दूर तक यह दृश्य लोगों को आकर्षित कर रहा था। सड़क पर जब ट्रैक्टरों की यह भव्य लाइन आगे बढ़ी तो इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर किसी के मोबाइल का कैमरा इस नजारे को कैद करने में लगा रहा। आसपास से गुजरने वाले लोग न सिर्फ वीडियो बना रहे थे, बल्कि इसे लेकर चर्चाएं भी करते दिखे।

बारात के निकलते ही गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। बच्चे, युवा और महिलाएं—सब अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए। ढोल-नगाड़ों की आवाज के बीच एक से बढ़कर एक सजाए हुए ट्रैक्टर बारात का हिस्सा बने हुए थे। बारात में शामिल लोग भी इस अनोखी परंपरा का हिस्सा बनकर काफी उत्साहित नजर आए।

आजकल की शादियों में जहां लग्जरी कारों, महंगी SUV और भव्य कैवलकेड देखने को मिलते हैं, वहीं किसान दयालराम ने इससे बिल्कुल अलग सोचते हुए अपनी पहचान को ही शादी में प्रमुखता दी। किसान परिवार से होने के नाते उन्होंने ट्रैक्टरों को अपनी बारात का आधार बनाकर यह संदेश दिया कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही सच्ची शान है।

दयालराम डोडवाडिया का कहना है कि कृषि उनका पेशा ही नहीं, गर्व भी है, और इसी गर्व को बेटे की शादी के साथ जोड़ना उन्होंने जरूरी समझा। उनकी इस सोच की हर तरफ सराहना हो रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि किसान ने अपने पेशे और पहचान को इतनी खूबसूरती से समारोह में शामिल किया।

बारात का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 101 ट्रैक्टरों की लंबी कतार को देखकर लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। कई यूजर्स ने इसे “किसानी गर्व का अनोखा प्रदर्शन” बताया है। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि यह बारात आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है कि अपनी पहचान पर गर्व करना चाहिए।