आधा सिर मुंडवाकर मंदिरों के बाहर भीख मांग रहा था डेनिस बावरिया हत्याकांड का मुख्य आरोपी; राजस्थान पुलिस ने ऐसे दबोचा
राजस्थान की झुंझुनूं पुलिस को एक बड़े और सनसनीखेज हत्याकांड में आखिरकार बड़ी कामयाबी मिल गई है। डेनिस बावरिया हत्याकांड का मुख्य आरोपी और 50 हजार रुपये का इनामी हिस्ट्रीशीटर दीपक मालसरिया पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। हैरानी की बात यह है कि महीनों से फरार चल रहा यह शातिर बदमाश मंदिरों के बाहर भिखारी बनकर भीख मांग रहा था, ताकि कोई उसे पहचान न सके।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी दीपक मालसरिया लंबे समय से कानून की आंखों में धूल झोंकते हुए फरार था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया था। आधा सिर मुंडवाकर, फटे-पुराने कपड़े पहनकर और खुद को असहाय भिखारी की तरह पेश कर वह धार्मिक स्थलों के बाहर चिल्लर और रोटी मांगकर गुजारा कर रहा था।
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी दिल्ली, जयपुर, ऋषिकेश समेत कई बड़े शहरों और धार्मिक स्थलों पर घूमता रहा। उसे डर था कि किसी होटल, ढाबे या स्थायी जगह पर रुकने से उसकी पहचान उजागर हो सकती है। इसी वजह से वह मंदिरों के बाहर भीख मांगने लगा, जहां आमतौर पर कोई शक नहीं करता। भीड़ में घुल-मिलकर रहना और लगातार ठिकाने बदलना उसकी रणनीति थी।
झुंझुनूं पुलिस की विशेष टीम काफी समय से आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। तकनीकी सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन और मुखबिर तंत्र के जरिए आखिरकार पुलिस ने दीपक मालसरिया की लोकेशन ट्रेस कर ली। पुख्ता सूचना मिलने के बाद टीम ने जयपुर में दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त आरोपी भिखारी के हुलिये में ही था।
गौरतलब है कि 20 अक्टूबर 2025 को हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया का अपहरण कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। आरोपियों ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी हालत गंभीर हो गई। डेनिस को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस जघन्य हत्याकांड के बाद से ही मुख्य आरोपी दीपक मालसरिया फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह राजावत ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं और आने वाले दिनों में हत्याकांड से जुड़े बड़े खुलासे होने की संभावना है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी की निशानदेही पर वारदात में शामिल अन्य आरोपियों और सहयोगियों तक भी पहुंचा जा सकेगा।
मंदिरों के बाहर भीख मांगकर पुलिस से बचने की आरोपी की तरकीब अब इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग हैरान हैं कि 50 हजार का इनामी बदमाश इतने लंबे समय तक भिखारी बनकर खुलेआम घूमता रहा। झुंझुनूं पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे न सिर्फ हत्याकांड की गुत्थी सुलझेगी बल्कि अपराधियों में भी कड़ा संदेश जाएगा।
