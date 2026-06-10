डिलीवरी के बाद डायलिसिस तक पहुंचीं 6 महिलाएं; समझिए बीकानेर का पूरा किडनी कांड

अस्पताल प्रशासन ने स्वीकार किया है कि संबंधित महिलाओं को जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाए गए थे, वे सरकारी सप्लाई के बजाय बाजार से खरीदकर मंगाए गए थे। नियमों के अनुसार यदि किसी दवा की सरकारी आपूर्ति उपलब्ध नहीं होती है तो अस्पताल प्रशासन को बाजार से दवा खरीदने की अनुमति होती है।

राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की किडनी फेल होने का मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि सभी महिलाओं में लगभग एक जैसे लक्षण दिखाई दिए और सभी को डायलिसिस की जरूरत पड़ गई। अब इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में बाजार से खरीदे गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आ गए हैं, जिनकी गुणवत्ता और उपयोग को लेकर जांच शुरू कर दी गई है।

आखिर क्या हुआ था? जानकारी के अनुसार, पीबीएम अस्पताल में जून के पहले सप्ताह में छह महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान और बाद में सामान्य प्रक्रिया के तहत महिलाओं को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाए गए। यह दवा प्रसव के बाद रक्तस्राव नियंत्रित करने और गर्भाशय को सामान्य स्थिति में लाने के लिए उपयोग की जाती है।

हालांकि डिलीवरी के कुछ घंटे बाद ही महिलाओं की हालत बिगड़ने लगी। पहले अत्यधिक ब्लीडिंग की शिकायत सामने आई और फिर किडनी पर असर पड़ने के संकेत मिले। देखते ही देखते सभी महिलाओं की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें डायलिसिस पर लेना पड़ा।

सबसे ज्यादा गंभीर कौन? मरीजों में प्रीति की हालत सबसे ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार डिलीवरी के बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और नवजात की भी मौत हो गई। प्रीति का अब तक 13 बार डायलिसिस किया जा चुका है। अन्य महिलाओं तारा देवी, शारदा, राहिला और इमरती का भी कई बार डायलिसिस करना पड़ा है।

ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन पर क्यों उठे सवाल? अस्पताल प्रशासन ने स्वीकार किया है कि संबंधित महिलाओं को जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाए गए थे, वे सरकारी सप्लाई के बजाय बाजार से खरीदकर मंगाए गए थे। नियमों के अनुसार यदि किसी दवा की सरकारी आपूर्ति उपलब्ध नहीं होती है तो अस्पताल प्रशासन को बाजार से दवा खरीदने की अनुमति होती है।

अब संदेह इस बात पर है कि कहीं इंजेक्शन की गुणवत्ता में कोई कमी तो नहीं थी। ड्रग कंट्रोलर विभाग ने संदिग्ध इंजेक्शनों के नमूने जब्त कर लिए हैं और उनकी जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि दवा में कोई गड़बड़ी थी या नहीं।

अस्पताल प्रशासन पर सवाल क्यों? इस मामले में सबसे बड़ा सवाल अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहा है। जानकारी के मुताबिक महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के संकेत 2 जून को ही मिल गए थे, लेकिन जांच के लिए कमेटी का गठन 9 जून को किया गया। यानी पूरे सात दिन तक प्रशासन ने कोई औपचारिक जांच शुरू नहीं की।

इस देरी को लेकर मरीजों के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते मामले को गंभीरता से लिया जाता तो स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था।

क्या अस्पताल में संक्रमण भी मिला? जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जिन ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू में महिलाओं का इलाज हुआ था, वहां संक्रमण के संकेत मिलने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने विशेष सफाई, फॉगिंग और डिफॉगिंग करवाई। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि संक्रमण और मरीजों की बिगड़ती हालत के बीच कोई सीधा संबंध है या नहीं।

कोटा कांड से कैसे जुड़ रहा है मामला? कुछ समय पहले कोटा मेडिकल कॉलेज में भी प्रसूताओं की किडनी फेल होने का मामला सामने आया था। बीकानेर में सामने आए लक्षण काफी हद तक उसी घटना से मिलते-जुलते बताए जा रहे हैं। हालांकि दोनों मामलों में इस्तेमाल किए गए इंजेक्शनों की कंपनियां अलग-अलग बताई जा रही हैं।

यही वजह है कि जांच एजेंसियां दोनों घटनाओं के बीच संभावित संबंध तलाश रही हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी मामले की रिपोर्ट तलब कर ली है और दो अलग-अलग जांच समितियां गठित की गई हैं।