दिल्ली रेस्टोरेंट अग्निकांड ने छीनी अजमेर के एक परिवार की खुशियां, जिंदा जले बुजुर्ग दंपति
दिल्ली के मालवीय नगर स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह हुए भीषण अग्निकांड ने राजस्थान के अजमेर के एक परिवार की खुशियां छीन लीं। हादसे में अजमेर के गुलाब बाड़ी क्षेत्र निवासी यूको बैंक से सेवानिवृत्त जवरी लाल अग्रवाल और उनकी पत्नी कमला अग्रवाल की दर्दनाक मौत हो गई।
दिल्ली के मालवीय नगर स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह हुए भीषण अग्निकांड ने राजस्थान के अजमेर के एक परिवार की खुशियां छीन लीं। हादसे में अजमेर के गुलाब बाड़ी क्षेत्र निवासी यूको बैंक से सेवानिवृत्त जवरी लाल अग्रवाल और उनकी पत्नी कमला अग्रवाल की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों आग की चपेट में आने के बाद बाहर नहीं निकल सके और जिंदा जल गए। घटना की सूचना मिलते ही परिवार, रिश्तेदारों और मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई।
रिश्तेदार से मिलने दिल्ली गए थे दंपति
जानकारी के अनुसार जवरी लाल अग्रवाल और उनकी पत्नी कमला अग्रवाल मंगलवार शाम को अपने एक रिश्तेदार की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने रिश्तेदार का हालचाल जाना और उसके बाद मालवीय नगर क्षेत्र में स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में ठहरे हुए थे। बुधवार सुबह अचानक रेस्टोरेंट में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोग अंदर ही फंस गए। इसी दौरान दंपति भी आग की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई।
हादसे की खबर मिलते ही परिवार में मचा कोहराम
बुजुर्ग दंपति की मौत की खबर जैसे ही अजमेर पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। पड़ोसी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि दंपति की एक बेटी दीपा जयपुर में रहती हैं, जबकि बेटा सचिन अग्रवाल अमेरिका में निवास करता है। माता-पिता की अचानक मौत की खबर मिलने के बाद दोनों गहरे सदमे में हैं। परिवार के सदस्य जल्द से जल्द अजमेर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं।
सामाजिक गतिविधियों में रहते थे सक्रिय
गुलाब बाड़ी क्षेत्र के लोगों के अनुसार जवरी लाल अग्रवाल और कमला अग्रवाल लंबे समय से इलाके में रह रहे थे। दोनों का स्वभाव बेहद मिलनसार और सहयोगी था। वे समाज सेवा और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाते थे। जवरी लाल अग्रवाल भारत विकास परिषद और लायंस क्लब प्रीमियम सहित कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए थे। क्षेत्र के लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे और किसी भी सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी रहती थी।
मोहल्ले में शोक, लोगों ने जताया दुख
दंपति की मौत की खबर फैलते ही पूरे गुलाब बाड़ी क्षेत्र में शोक का माहौल बन गया। पड़ोसियों और परिचितों ने इसे समाज के लिए बड़ी क्षति बताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहते थे और हर सुख-दुख में लोगों का साथ निभाते थे। उनके निधन से क्षेत्र ने दो सम्मानित और संवेदनशील नागरिकों को खो दिया है।
मालवीय नगर के लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में हुआ भीषण हादसा
दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में साकेत स्थित मैक्स अस्पताल के पास लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई थी। आग लगने के समय बड़ी संख्या में लोग भवन के अंदर मौजूद थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग तेजी से फैलने के कारण कई लोग बाहर नहीं निकल पाए। हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत होने की सूचना है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं।
राहत-बचाव अभियान में जुटी रहीं टीमें
घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और आपदा राहत टीमें मौके पर पहुंचीं। कई घंटों तक चले राहत एवं बचाव अभियान के दौरान लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया गया। घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
पूरे परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
एक रिश्तेदार से मिलने दिल्ली गए अजमेर के बुजुर्ग दंपति के लिए यह यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा साबित हुई। जवरी लाल अग्रवाल और कमला अग्रवाल की असमय मौत ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे मोहल्ले को गहरे दुख में डाल दिया है। अजमेर में लोग उनके निधन को अपूरणीय क्षति मान रहे हैं और परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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