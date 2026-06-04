दिल्ली रेस्टोरेंट अग्निकांड ने छीनी अजमेर के एक परिवार की खुशियां, जिंदा जले बुजुर्ग दंपति

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह हुए भीषण अग्निकांड ने राजस्थान के अजमेर के एक परिवार की खुशियां छीन लीं। हादसे में अजमेर के गुलाब बाड़ी क्षेत्र निवासी यूको बैंक से सेवानिवृत्त जवरी लाल अग्रवाल और उनकी पत्नी कमला अग्रवाल की दर्दनाक मौत हो गई।

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह हुए भीषण अग्निकांड ने राजस्थान के अजमेर के एक परिवार की खुशियां छीन लीं। हादसे में अजमेर के गुलाब बाड़ी क्षेत्र निवासी यूको बैंक से सेवानिवृत्त जवरी लाल अग्रवाल और उनकी पत्नी कमला अग्रवाल की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों आग की चपेट में आने के बाद बाहर नहीं निकल सके और जिंदा जल गए। घटना की सूचना मिलते ही परिवार, रिश्तेदारों और मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई।

रिश्तेदार से मिलने दिल्ली गए थे दंपति जानकारी के अनुसार जवरी लाल अग्रवाल और उनकी पत्नी कमला अग्रवाल मंगलवार शाम को अपने एक रिश्तेदार की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने रिश्तेदार का हालचाल जाना और उसके बाद मालवीय नगर क्षेत्र में स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में ठहरे हुए थे। बुधवार सुबह अचानक रेस्टोरेंट में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोग अंदर ही फंस गए। इसी दौरान दंपति भी आग की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई।

हादसे की खबर मिलते ही परिवार में मचा कोहराम बुजुर्ग दंपति की मौत की खबर जैसे ही अजमेर पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। पड़ोसी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि दंपति की एक बेटी दीपा जयपुर में रहती हैं, जबकि बेटा सचिन अग्रवाल अमेरिका में निवास करता है। माता-पिता की अचानक मौत की खबर मिलने के बाद दोनों गहरे सदमे में हैं। परिवार के सदस्य जल्द से जल्द अजमेर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं।

सामाजिक गतिविधियों में रहते थे सक्रिय गुलाब बाड़ी क्षेत्र के लोगों के अनुसार जवरी लाल अग्रवाल और कमला अग्रवाल लंबे समय से इलाके में रह रहे थे। दोनों का स्वभाव बेहद मिलनसार और सहयोगी था। वे समाज सेवा और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाते थे। जवरी लाल अग्रवाल भारत विकास परिषद और लायंस क्लब प्रीमियम सहित कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए थे। क्षेत्र के लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे और किसी भी सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी रहती थी।

मोहल्ले में शोक, लोगों ने जताया दुख दंपति की मौत की खबर फैलते ही पूरे गुलाब बाड़ी क्षेत्र में शोक का माहौल बन गया। पड़ोसियों और परिचितों ने इसे समाज के लिए बड़ी क्षति बताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहते थे और हर सुख-दुख में लोगों का साथ निभाते थे। उनके निधन से क्षेत्र ने दो सम्मानित और संवेदनशील नागरिकों को खो दिया है।

मालवीय नगर के लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में हुआ भीषण हादसा दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में साकेत स्थित मैक्स अस्पताल के पास लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई थी। आग लगने के समय बड़ी संख्या में लोग भवन के अंदर मौजूद थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग तेजी से फैलने के कारण कई लोग बाहर नहीं निकल पाए। हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत होने की सूचना है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं।

राहत-बचाव अभियान में जुटी रहीं टीमें घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और आपदा राहत टीमें मौके पर पहुंचीं। कई घंटों तक चले राहत एवं बचाव अभियान के दौरान लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया गया। घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।