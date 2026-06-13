दिल्ली और पुणे के बाद जयपुर में प्रदर्शन करेगी कॉकरोच जनता पार्टी; अभिजीत दीपके भी रहेंगे मौजूद

जयपुर के शहीद स्मारक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न सामाजिक संगठनों, छात्र समूहों और युवाओं को भी इस आंदोलन से जोड़ा जा रहा है।

सोशल मीडिया से शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का आंदोलन अब राजस्थान पहुंचने जा रहा है। दिल्ली और पुणे में प्रदर्शन करने के बाद संगठन 15 जून को जयपुर के शहीद स्मारक पर बड़ा प्रदर्शन करेगा। संगठन का दावा है कि यह प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था की खामियों, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ सीजेपी राजस्थान में अपनी सक्रिय मौजूदगी दर्ज कराएगी।

दिल्ली और पुणे के बाद जयपुर में जुटेगा युवा वर्ग जयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक रांका ने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर 6 जून को और महाराष्ट्र के पुणे में 11 जून को हुए प्रदर्शनों को युवाओं का व्यापक समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि आंदोलन अब देशव्यापी स्वरूप ले चुका है और जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे।

संस्थापक अभिजीत दीपके भी होंगे शामिल रांका ने बताया कि 15 जून को दोपहर 3 बजे जयपुर के शहीद स्मारक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न सामाजिक संगठनों, छात्र समूहों और युवाओं को भी इस आंदोलन से जोड़ा जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना जताई गई है।

प्रदेशभर से जुटेंगे छात्र, अभिभावक और बेरोजगार युवा संगठन के प्रदेश मीडिया प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने बताया कि प्रदर्शन में प्रदेशभर से छात्र, अभिभावक, बेरोजगार युवा, शिक्षक और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के लगातार सामने आए मामलों ने लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया है। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था में गिरावट, सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति और रोजगार के सीमित अवसर भी युवाओं के लिए बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं।

शिक्षा व्यवस्था पर उठाए जाएंगे सवाल अभिषेक जैन ने कहा कि राजस्थान कभी देश को सबसे अधिक आईआईटीयन और चार्टर्ड अकाउंटेंट देने वाले राज्यों में शामिल रहा है, लेकिन वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। प्रदेश के हजारों विद्यालय बुनियादी सुविधाओं के अभाव में संचालित हो रहे हैं, जबकि कई स्कूलों की इमारतें जर्जर अवस्था में हैं। निजी स्कूलों की बढ़ती फीस और छात्रों पर बढ़ता मानसिक दबाव भी अभिभावकों की चिंताओं को बढ़ा रहा है।

‘युवाओं के मुद्दों को किया गया नजरअंदाज’ सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि यह अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से युवाओं के मूल मुद्दों को नजरअंदाज कर उन्हें धर्म, जाति और अन्य राजनीतिक बहसों में उलझाया जाता रहा है। लेकिन अब युवा अपने अधिकारों, रोजगार और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर एकजुट हो रहे हैं।

भर्ती घोटालों और पेपर लीक पर सरकार को घेरने की तैयारी वहीं दलित एक्टिविस्ट रोशन मुड़िया और गीगराज कोहली ने कहा कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं की कमी और रोजगारोन्मुखी शिक्षा का अभाव भी गंभीर समस्या है। उन्होंने भर्ती घोटालों और पेपर लीक मामलों को युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय बताते हुए पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था की मांग की।