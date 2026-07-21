दिल्ली पुलिस का रवैया नादिर शाह जैसा; लाठीचार्ज पर गरजे अशोक गहलोत

जयपुर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि देश में आज लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि संसद में विपक्ष की आवाज उठाने वाले नेताओं को भी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर निकाले गए विरोध मार्च के दौरान युवाओं और समर्थकों पर हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस घटनाक्रम पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन को कुचलने के लिए जिस तरह की कार्रवाई की गई, उसने लोकतंत्र की आत्मा को आहत किया है। गहलोत ने दिल्ली पुलिस के रवैये की तुलना नादिर शाह से करते हुए कहा कि देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है।

‘लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही’ जयपुर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि देश में आज लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि संसद में विपक्ष की आवाज उठाने वाले नेताओं को भी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे हजारों युवाओं पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गईं, वह किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हैं, लेकिन देश के भीतर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ जो व्यवहार किया गया, उसने इन दावों की हकीकत सामने ला दी है।

‘देशभर में आक्रोश, आंदोलन और तेज होगा’ पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं और छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। सरकार जितना इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, जनता का आक्रोश उतना ही बढ़ेगा। उन्होंने दावा किया कि देश के अलग-अलग राज्यों से लोग अब दिल्ली पहुंच रहे हैं और आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है।

गहलोत ने कहा कि जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, उससे साफ संकेत मिलता है कि आंदोलन को हर हाल में रोकने के निर्देश पहले से दिए गए थे। उनका आरोप था कि शांतिपूर्ण विरोध को बलपूर्वक दबाने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

‘बैरिकेड और CCTV हटाना साजिश का हिस्सा’ अशोक गहलोत ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गंभीर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि आंदोलन स्थल से बैरिकेड्स और सीसीटीवी कैमरों का हटाया जाना संदेह पैदा करता है। उनके मुताबिक, यदि बड़े स्तर पर प्रदर्शन होना था तो सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए था, लेकिन इसके उलट बैरिकेड्स हटाए गए, जिससे प्रदर्शनकारी आगे तक पहुंच गए।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी कार्रवाई किसी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा हो सकती है। गहलोत ने कहा कि सरकार को इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके।

राहुल-खड़गे के धरने का भी किया जिक्र गहलोत ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे। इसके बाद सरकार की ओर से एक केंद्रीय मंत्री को बातचीत के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दे करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़े हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर छोटा मुद्दा नहीं माना जा सकता।

संवैधानिक संस्थाओं पर भी उठाए सवाल पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग और अन्य संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गहलोत ने दावा किया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) जैसी प्रक्रियाओं को लेकर भी जनता के बीच असंतोष है और चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।

उन्होंने मुख्यधारा के मीडिया की भूमिका पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि मीडिया को सत्ता के दबाव से मुक्त होकर जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहिए। उनके अनुसार, जनता के बीच इस बात को लेकर भी नाराजगी बढ़ रही है।

राजनाथ सिंह के बयान पर भी साधा निशाना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर पूछे गए सवाल के जवाब में गहलोत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार की इस्तीफा लेने की कोई नीति नहीं है। गहलोत ने इसे “शर्मनाक” और “बेतुका” बताते हुए कहा कि इतनी गंभीर घटना के बाद सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए।