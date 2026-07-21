Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली पुलिस का रवैया नादिर शाह जैसा; लाठीचार्ज पर गरजे अशोक गहलोत

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
Follow us on Google News
share

जयपुर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि देश में आज लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि संसद में विपक्ष की आवाज उठाने वाले नेताओं को भी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

दिल्ली पुलिस का रवैया नादिर शाह जैसा; लाठीचार्ज पर गरजे अशोक गहलोत

दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर निकाले गए विरोध मार्च के दौरान युवाओं और समर्थकों पर हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस घटनाक्रम पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन को कुचलने के लिए जिस तरह की कार्रवाई की गई, उसने लोकतंत्र की आत्मा को आहत किया है। गहलोत ने दिल्ली पुलिस के रवैये की तुलना नादिर शाह से करते हुए कहा कि देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है।

‘लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही’

जयपुर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि देश में आज लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि संसद में विपक्ष की आवाज उठाने वाले नेताओं को भी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे हजारों युवाओं पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गईं, वह किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हैं, लेकिन देश के भीतर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ जो व्यवहार किया गया, उसने इन दावों की हकीकत सामने ला दी है।

ये भी पढ़ें:जयपुर में RTO और पुलिस आमने-सामने, दोनों ने खोला एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चा

‘देशभर में आक्रोश, आंदोलन और तेज होगा’

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं और छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। सरकार जितना इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, जनता का आक्रोश उतना ही बढ़ेगा। उन्होंने दावा किया कि देश के अलग-अलग राज्यों से लोग अब दिल्ली पहुंच रहे हैं और आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है।

गहलोत ने कहा कि जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, उससे साफ संकेत मिलता है कि आंदोलन को हर हाल में रोकने के निर्देश पहले से दिए गए थे। उनका आरोप था कि शांतिपूर्ण विरोध को बलपूर्वक दबाने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

ये भी पढ़ें:7.75 लाख करोड़ बट्टे खाते में डाल दिए, मगर नाम नहीं बताए! संसद में गरजे बेनीवाल

‘बैरिकेड और CCTV हटाना साजिश का हिस्सा’

अशोक गहलोत ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गंभीर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि आंदोलन स्थल से बैरिकेड्स और सीसीटीवी कैमरों का हटाया जाना संदेह पैदा करता है। उनके मुताबिक, यदि बड़े स्तर पर प्रदर्शन होना था तो सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाना चाहिए था, लेकिन इसके उलट बैरिकेड्स हटाए गए, जिससे प्रदर्शनकारी आगे तक पहुंच गए।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी कार्रवाई किसी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा हो सकती है। गहलोत ने कहा कि सरकार को इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके।

ये भी पढ़ें:टोंक में पैंथर ने जमकर मचाया हुड़दंग; शराब की दुकान में घुसकर 3 को किया घायल

राहुल-खड़गे के धरने का भी किया जिक्र

गहलोत ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने सांसदों के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे। इसके बाद सरकार की ओर से एक केंद्रीय मंत्री को बातचीत के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दे करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़े हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर छोटा मुद्दा नहीं माना जा सकता।

संवैधानिक संस्थाओं पर भी उठाए सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, चुनाव आयोग और अन्य संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गहलोत ने दावा किया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) जैसी प्रक्रियाओं को लेकर भी जनता के बीच असंतोष है और चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।

उन्होंने मुख्यधारा के मीडिया की भूमिका पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि मीडिया को सत्ता के दबाव से मुक्त होकर जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना चाहिए। उनके अनुसार, जनता के बीच इस बात को लेकर भी नाराजगी बढ़ रही है।

राजनाथ सिंह के बयान पर भी साधा निशाना

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर पूछे गए सवाल के जवाब में गहलोत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार की इस्तीफा लेने की कोई नीति नहीं है। गहलोत ने इसे “शर्मनाक” और “बेतुका” बताते हुए कहा कि इतनी गंभीर घटना के बाद सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए।

‘मोदी सरकार का पतन शुरू हो चुका’

अपने बयान के अंत में अशोक गहलोत ने दावा किया कि केंद्र सरकार के खिलाफ जनता का असंतोष लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोग अब खुलकर सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। परिसीमन, बेरोजगारी, पेपर लीक और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर किया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि यदि सरकार ने जनता की आवाज नहीं सुनी तो आने वाले समय में विरोध और तेज हो सकता है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

और पढ़ें
Rajasthan Jaipur News Ashok Gehlot अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।