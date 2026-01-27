दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा,ट्रक में पीछे से घुसी तेज रफ्तार कार, 4 की मौत

संक्षेप: दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा दौसा जिले के पापड़दा थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर-193 के पास सुबह करीब साढ़े पांच बजे हुआ।

राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पापड़दा थाना क्षेत्र में आगे चल रहे ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार कार घुस गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार ट्रक के पिछले हिस्से में बुरी तरह फंस गई और करीब 8 किलोमीटर तक ट्रक के साथ घिसटती चली गई। हादसे में कार सवार चार श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

यह हादसा मंगलवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे पापड़दा इलाके में एक्सप्रेसवे के पिलर नंबर-193 के पास हुआ। मृतक सभी उत्तर प्रदेश के नोएडा निवासी बताए जा रहे हैं, जो उज्जैन (मध्य प्रदेश) में महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे।

ट्रक में फंसी कार, शव निकालने में करनी पड़ी मशक्कत हादसे के बाद कार ट्रक में बुरी तरह फंसी रह गई थी। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया, जिससे उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। पुलिस और एक्सप्रेसवे की रेस्क्यू टीम को शवों को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार को ट्रक से अलग किया जा सका।

नांगल राजावतान (दौसा) के डीएसपी दीपक मीणा ने बताया कि कार में कुल पांच श्रद्धालु सवार थे। मृतकों की पहचान नोएडा (उत्तर प्रदेश) निवासी राहुल गुप्ता (35), पारस अग्रवाल (35), प्रिंस गुप्ता (23) और विक्रम सिंह (30) के रूप में हुई है। वहीं, कार की सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे बृजमोहन गुप्ता को मामूली चोटें आई हैं। घायल युवक को दौसा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह डीएसपी दीपक मीणा के अनुसार, हरियाणा नंबर की कार लालसोट (दौसा) से दिल्ली की ओर जा रही थी। इसी दौरान आलूदा गांव के पास कार ने आगे चल रहे ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। तेज गति के कारण कार ट्रक के पीछे फंस गई और चालक को संभलने का मौका ही नहीं मिला।

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि टक्कर के बाद ट्रक चालक को तुरंत हादसे का अंदाजा नहीं हुआ। इसी कारण ट्रक के साथ कार काफी दूर तक घिसटती चली गई। इस दौरान कार सवारों को बचने का कोई मौका नहीं मिल सका।

एक थाना क्षेत्र से दूसरे थाना क्षेत्र तक घिसटती रही कार पापड़दा थाने के कॉन्स्टेबल महेश ने बताया कि हादसा सबसे पहले राहुवास थाना क्षेत्र में हुआ था। टक्कर के बाद कार ट्रक में फंसी रही और घिसटती हुई पापड़दा थाना क्षेत्र में पहुंच गई। इससे हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एंबुलेंस और एक्सप्रेसवे की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने और शवों को बाहर निकालने के बाद यातायात को बहाल किया गया।

कुछ समय तक प्रभावित रहा यातायात हादसे के बाद दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। सड़क पर ट्रक और क्षतिग्रस्त कार फंसी होने के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। बाद में क्रेन की मदद से ट्रक और कार को हटाया गया, जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका।