दिल्ली में PM मोदी से CM भजनलाल शर्मा की ढाई घंटे की बैठक; क्या है अंदर की कहानी?

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को एक बार फिर दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब ढाई घंटे तक चली इस मैराथन बैठक ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को एक बार फिर दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब ढाई घंटे तक चली इस मैराथन बैठक ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। भाजपा संगठन और राज्य सरकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों के बीच हुई इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक के बाद राजस्थान में राज्यसभा चुनाव, मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक बदलावों को लेकर कयासों का दौर तेज हो गया है।

तीन महीने में तीसरी मुलाकात से बढ़ी सियासी सरगर्मी दरअसल, पिछले तीन महीनों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रधानमंत्री मोदी से यह तीसरी मुलाकात है। ऐसे में इस बैठक ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि राजस्थान से जुड़े विभिन्न राजनीतिक और संगठनात्मक विषयों पर दोनों नेताओं के बीच विस्तार से चर्चा हुई है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की नजर आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर है और इसी संदर्भ में यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

राज्यसभा उम्मीदवारों पर हो सकती है चर्चा राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और उम्मीदवारों की घोषणा भी निकट है। ऐसे में राज्यसभा सीटों के लिए संभावित नामों और राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा इस बैठक का प्रमुख विषय रही होगी। भाजपा संगठन आगामी चुनावी रणनीति को लेकर भी सक्रिय नजर आ रहा है।

मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को मिला बल वहीं, राजस्थान में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं भी चल रही हैं। कई विधायकों और नेताओं की ओर से सरकार में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग समय-समय पर सामने आती रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की इस मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं।

पंचायत और निकाय चुनाव भी एजेंडे में इसके अलावा प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर भी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। भाजपा संगठन इन चुनावों को लेकर रणनीति तैयार करने में जुटा है। हाल ही में राजस्थान भाजपा को नया प्रदेश संगठन महामंत्री मिलने के बाद संगठनात्मक स्तर पर भी कई बदलावों की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में यह बैठक आगामी चुनावी तैयारियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

पीएम मोदी को भेंट की पिचवाई पेंटिंग प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें राजस्थान की प्रसिद्ध पारंपरिक पिचवाई पेंटिंग भेंट की। यह पेंटिंग भगवान कृष्ण और श्रीनाथजी की लीलाओं पर आधारित होती है और राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक मानी जाती है।

नाथद्वारा की पहचान है पिचवाई कला पिचवाई कला की उत्पत्ति राजसमंद जिले के नाथद्वारा से मानी जाती है। कपड़े पर प्राकृतिक रंगों और अत्यंत बारीक चित्रकारी के माध्यम से तैयार की जाने वाली यह कला देश-दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री को दी गई यह भेंट राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और लोक कला का संदेश भी लेकर गई।

विकसित भारत-2047 के विजन की सराहना मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के विजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का दृढ़ संकल्प देश को नई दिशा दे रहा है और राजस्थान को भी उनके मार्गदर्शन का विशेष लाभ मिल रहा है।

राजस्थान के विकास को मिली नई गति मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान आधारभूत संरचना, निवेश, जल प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। उन्होंने प्रदेश के प्रति प्रधानमंत्री के विशेष स्नेह और सहयोग का भी उल्लेख किया।