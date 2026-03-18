दिल्ली में CM भजनलाल शर्मा की मुलाकातें, आखिर क्या है बड़ा एजेंडा?
राजस्थान के मुख्यमंत्री Bhajanlal Sharma ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्र सरकार के मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से क्रमवार मुलाकात कर राज्य के विकास, जनकल्याण योजनाओं और केंद्र-राज्य समन्वय को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की।
राजस्थान के मुख्यमंत्री Bhajanlal Sharma ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्र सरकार के मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से क्रमवार मुलाकात कर राज्य के विकास, जनकल्याण योजनाओं और केंद्र-राज्य समन्वय को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। इस दौरान प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर कई अहम विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।
गृह मंत्री से कानून-व्यवस्था पर चर्चा
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah से भेंट कर राजस्थान की कानून-व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध और चल रही विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिली है और यह सहयोग आगे भी जारी रहेगा।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर जोर
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री Jagat Prakash Nadda के साथ हुई बैठक में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, चिकित्सालयों की सुविधाओं को सुदृढ़ करने तथा Ayushman Bharat Yojana के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
आर्थिक विकास और आधारभूत ढांचे पर विचार
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman से मुलाकात कर राज्य के समावेशी आर्थिक विकास, सभी वर्गों के उत्थान और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया।
जल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C. R. Patil के साथ बैठक में Jal Jeevan Mission और राम जल सेतु लिंक परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि दूरदराज क्षेत्रों तक भी स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाए।
राशन व्यवस्था और उपभोक्ता हितों पर चर्चा
केंद्रीय मंत्री Pralhad Joshi से भेंट के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई।
शिक्षा और युवाओं के भविष्य पर विशेष जोर
केंद्रीय शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan के साथ बैठक में National Education Policy 2020 को प्रभावी रूप से लागू करने, विदेशी भाषाओं को प्रोत्साहित करने और युवाओं को रोजगारोन्मुख शिक्षा देने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने ‘शिक्षित राज्य, उन्नत राज्य’ के लक्ष्य को दोहराया।
संगठनात्मक मजबूती पर भी मंथन
राजनीतिक स्तर पर मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) B. L. Santosh से मुलाकात कर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन पर चर्चा की।
केंद्र-राज्य समन्वय से विकास को गति
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य के बेहतर तालमेल से राजस्थान विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा और इसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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