अब हेलिकॉप्टर से होंगे राजस्थान में इन मंदिरों के दर्शन, जानिए क्या-क्या मिलेगी सुविधाएं

राजधानी के रोहिणी हेलीपोर्ट पर हलचल थी। वहां भक्तों का एक जत्था खड़ा था, जिनकी आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरTue, 19 Aug 2025 04:24 PM
राजधानी के रोहिणी हेलीपोर्ट पर हलचल थी। वहां भक्तों का एक जत्था खड़ा था, जिनकी आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था। वजह थी खास शुरू हो रही दिल्ली से सीधे खाटू श्यामजी और सालासर बालाजी के लिए हेलिकॉप्टर सेवा।

लोगों ने कहा, “सोचा भी नहीं था कि अब सड़क पर 16-24 घंटे की थकाऊ यात्रा छोड़कर महज साढ़े छह घंटे में दोनों धामों के दर्शन हो जाएंगे।” भक्तों की यह खुशी स्यंदन एविएशन की वजह से थी, जिसने यह पहल की।

सुबह ठीक 9:30 बजे कंपनी की पहली उड़ान दिल्ली से रवाना हुई। इस उद्घाटन उड़ान में खास मेहमानों को बैठाया गया था। हेलिकॉप्टर के उड़ते ही वहां मौजूद भीड़ जयकारों से गूंज उठी। सभी को यकीन हो गया कि अब भक्तों की कठिन यात्रा का बोझ काफी कम हो जाएगा।

हेलिकॉप्टर खाटू धाम के लिए उतरा तो श्रद्धालुओं को सीधे मंदिर तक ले जाने की व्यवस्था पहले से मौजूद थी। यहां उन्होंने आराम से वीआईपी दर्शन किए और प्रसाद लिया। दर्शन के बाद होटल में थोड़ी देर विश्राम और सात्विक भोजन का प्रबंध भी था।

खाटू श्यामजी के बाद हेलिकॉप्टर श्रद्धालुओं को सालासर ले गया। यहां भी मंदिर तक वाहन इंतज़ार कर रहे थे। बालाजी के दर्शन के बाद प्रसाद ग्रहण कर भक्तों के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। सबका कहना था कि सड़क से आने पर यह अनुभव इतना आसान और सुगम नहीं होता।

इस यात्रा की कुल दूरी लगभग 700 किलोमीटर रही। प्रति यात्री 95 हजार रुपये किराया रखा गया है। शुल्क में शामिल सुविधाएँ—

• हेलीकॉप्टर की यात्रा

• हेलीपैड से मंदिर तक वाहन

• होटल में विश्राम और ताजगी

• सात्विक भोजन

• दोनों मंदिरों में वीआईपी दर्शन और प्रसाद

भक्तों ने कहा कि पैसे से ज्यादा जरूरी है समय और सुविधा। लंबे सफर में जहां थकान हावी हो जाती थी, वहीं यह सेवा यात्रा को सुखद बना देती है।

स्यंदन एविएशन के प्रबंध निदेशक अभिनव सहाय का कहना था,

“भारत में धार्मिक यात्राएँ अक्सर लंबी और थकाऊ होती हैं। खाटू श्याम और सालासर बालाजी की यात्रा सड़क से 16 से 24 घंटे तक लेती है। अब हमारी सेवा से श्रद्धालु सिर्फ छह घंटे में दर्शन कर सकेंगे और उसी दिन आराम से घर लौट पाएंगे।”

दिल्ली और आसपास के राज्यों से हर दिन हजारों लोग खाटू श्यामजी और सालासर बालाजी के दर्शन के लिए जाते हैं। अक्सर लंबी दूरी और समय की कमी उनकी सबसे बड़ी परेशानी रही है। अब हेलिकॉप्टर सेवा शुरू होने से भक्तों में खासा उत्साह है।

कई श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें कभी सोचा भी नहीं था कि एक ही दिन में दिल्ली से निकलकर दोनों धामों के दर्शन कर घर लौटना संभव होगा। अब यह सपना पूरा होने जा रहा है।

