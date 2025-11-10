दिल्ली में धमाके के बाद राजस्थान में अलर्ट, DGP ने जारी किए सख्त निर्देश

संक्षेप: देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण धमाके के बाद पूरे उत्तर भारत में हड़कंप मच गया है। धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत और 25 घायल होने की पुष्टि हुई है।

देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए भीषण धमाके के बाद पूरे उत्तर भारत में हड़कंप मच गया है। धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत और 25 घायल होने की पुष्टि हुई है। कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं और आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। धमाका कैसे हुआ, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन प्रारंभिक जांच में विस्फोटक पदार्थ के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है।

दिल्ली में हुए इस बड़े धमाके के बाद राजस्थान सहित पड़ोसी राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी करते हुए संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं।

राजस्थान के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने सभी पुलिस अधीक्षकों, रेंज आईजी और इंटेलिजेंस विभाग को निर्देश दिए हैं कि राज्यभर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाले स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, मॉल, बाजार और पर्यटन स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाए।

डीजीपी ने आईजी इंटेलिजेंस प्रफुल्ल कुमार को सुरक्षा प्रबंधों की निगरानी करने के आदेश दिए हैं। सभी जिलों में पुलिस बल को सतर्क रहने, रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

राजस्थान में मंगलवार को अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इस दौरान राज्य में राजनीतिक हलचल पहले से ही तेज है। ऐसे में धमाके के बाद सुरक्षा को लेकर पुलिस और अधिक सतर्क हो गई है। डीजीपी ने चुनावी इलाकों में भी विशेष सुरक्षा इंतज़ाम करने और मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं।

राजस्थान पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अपुष्ट खबरों से सतर्क रहें। साथ ही, अगर किसी को किसी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या वस्तु की जानकारी मिलती है तो तुरंत निकटतम पुलिस थाने को सूचित करने को कहा गया है।

पुलिस मुख्यालय से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाई जाए और किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना या उकसावे वाली पोस्ट पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

राजस्थान एक प्रमुख पर्यटन राज्य है। इसे ध्यान में रखते हुए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, पुष्कर और जैसलमेर जैसे शहरों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। पर्यटकों की अधिक मौजूदगी वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस जाप्ता तैनात करने के आदेश दिए गए हैं।