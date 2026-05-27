डिग्री नहीं दिलाएगी नौकरी! MVSI भर्ती 2021 पर राजस्थान हाई कोर्ट ने डिप्लोमा को माना पात्र
राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को लेकर पहले से चल रहे विवाद के बीच अब मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर (MVSI) भर्ती 2021 पर भी राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है।
राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को लेकर पहले से चल रहे विवाद के बीच अब मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर (MVSI) भर्ती 2021 पर भी राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। लंबे समय से चल रहे पात्रता विवाद पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती नियमों में जहां डिप्लोमा योग्यता निर्धारित की गई है, वहां केवल उच्च योग्यता होने के आधार पर डिग्री धारकों को पात्र नहीं माना जा सकता। कोर्ट के इस फैसले के बाद MVSI भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन साथ ही नया विवाद खड़ा होने की संभावना भी बढ़ गई है।
राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने Motor Vehicle Sub Inspector भर्ती 2021 से जुड़ी विशेष अपीलों की सुनवाई करते हुए यह अहम आदेश दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए और इसमें केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जाए।
भर्ती नियमों में डिप्लोमा ही तय योग्यता
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भर्ती नियमों के शेड्यूल में MVSI पद के लिए “मिनिमम क्वालिफिकेशन” यानी न्यूनतम योग्यता जैसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। नियमों में स्पष्ट रूप से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा को पात्रता के रूप में निर्धारित किया गया है।
खंडपीठ ने माना कि यदि नियम किसी विशेष योग्यता को तय करते हैं तो केवल उससे उच्च डिग्री होने के आधार पर अभ्यर्थी को पात्र नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल वही योग्यताएं मान्य मानी जाएंगी जिन्हें राज्य या केंद्र सरकार द्वारा समकक्ष घोषित किया गया हो।
क्या था पूरा विवाद
MVSI भर्ती 2021 की परीक्षा होने के बाद सफल अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार हो चुकी थी। इसी दौरान बीई और बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने दावा किया कि वे डिप्लोमा से उच्च शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, इसलिए उन्हें भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।
दूसरी ओर, डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि भर्ती विज्ञापन और नियम विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए थे। ऐसे में डिग्री धारकों को शामिल करना भर्ती प्रक्रिया और नियमों के विपरीत होगा।
इसी मुद्दे को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा और लंबे समय तक सुनवाई चली। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने डिप्लोमा धारकों के पक्ष में फैसला सुनाया।
सरकार को भर्ती जल्द पूरी करने के निर्देश
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि भर्ती प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए और नियमों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों के साथ इसे शीघ्र पूरा किया जाए।
राजस्थान में पहले से ही एसआई भर्ती 2021 को लेकर विवाद और कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। ऐसे में MVSI भर्ती पर आए इस फैसले को भी भर्ती व्यवस्था और पात्रता नियमों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। हालांकि इस निर्णय के बाद डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की ओर से आगे कानूनी विकल्प तलाशे जाने की संभावना भी बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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