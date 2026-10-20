राजस्थान के डीग में जुड़वां भाइयों की गला काटकर हत्या; घर के पास प्लॉट में मिले शव

तलाश के दौरान घर के पास ही एक प्लॉट में दोनों बच्चों के शव पड़े मिले। एक साथ दो बच्चों के शव मिलने से परिजन सकते में आ गए। घटनास्थल पर खून भी फैला हुआ था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

तलाश के दौरान घर के पास ही एक प्लॉट में दोनों बच्चों के शव पड़े मिले। एक साथ दो बच्चों के शव मिलने से परिजन सकते में आ गए। घटनास्थल पर खून भी फैला हुआ था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

राजस्थान के डीग जिले में दो जुड़वां भाइयों की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। दोनों बच्चों की उम्र महज 13 साल थी। मंगलवार सुबह घर के पास एक प्लॉट में दोनों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बच्चों के गले पर धारदार हथियार से वार किए जाने की बात सामने आई है। उनके शरीर पर जगह-जगह कट के निशान मिले हैं। सिर पर भी चोट के निशान पाए गए हैं। घटनास्थल के आसपास खून भी बिखरा हुआ था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। हालांकि, दोनों बच्चों की हत्या किसने और क्यों की, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है।

सुबह घर से निकले, फिर नहीं लौटे दोनों भाई घटना डीग जिले के बडेसरा गांव की है। मृतकों की पहचान विनय चौधरी और विष्णु चौधरी के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक, दोनों भाई मंगलवार सुबह करीब 6 बजे घर से निकले थे। शुरुआत में उनके वापस आने का इंतजार किया गया, लेकिन काफी देर तक दोनों नहीं लौटे। इसके बाद परिवार के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की।

तलाश के दौरान घर के पास ही एक प्लॉट में दोनों बच्चों के शव पड़े मिले। एक साथ दो बच्चों के शव मिलने से परिजन सकते में आ गए। घटनास्थल पर खून भी फैला हुआ था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की।

शरीर पर कट के निशान, सिर पर भी चोट दोनों बच्चों के शव मिलने के बाद हत्या की गंभीरता का अंदाजा उनके शरीर पर मिले चोटों के निशानों से लगाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, दोनों के गले पर धारदार हथियार से वार किए गए। शरीर पर कई जगह कट के निशान मिले हैं। उनके सिर पर भी चोट के निशान पाए गए हैं।

डीग एसपी कांबले एस. गोपीनाथ ने बताया कि दोनों बच्चों की हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि शव जिस जगह मिले हैं, वहां की परिस्थितियों और बच्चों के शरीर पर मिले चोटों के निशानों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या घटनास्थल पर ही की गई या बच्चों के शव वहां लाकर डाले गए।

एक संदिग्ध हिरासत में, हत्या की वजह तलाश रही पुलिस दोनों भाइयों की हत्या के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि, पुलिस की ओर से अभी हत्या के पीछे की वजह या किसी आरोपी की भूमिका को लेकर अंतिम पुष्टि नहीं की गई है।

जांच के दौरान पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों बच्चे सुबह घर से निकलने के बाद कहां गए थे और आखिरी बार उन्हें किसने देखा था। घटनास्थल के आसपास की परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भी पड़ताल की जा रही है। फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।

पिता की पहले ही मौत, नाना के घर रह रहे थे दोनों भाई विनय और विष्णु चौधरी अपने परिवार में चार भाई-बहनों में सबसे छोटे थे। उनकी मां प्रीति की शादी करीब 20 साल पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सरोथ मनसा निवासी निरंजन सिंह से हुई थी। निरंजन सिंह की पहले ही मौत हो चुकी थी। इसके बाद प्रीति अपने बच्चों के साथ मायके में रहने लगी थीं।

दोनों जुड़वां भाई अपनी मां के साथ नाना घनश्याम चौधरी के घर रह रहे थे। परिवार में सबसे बड़ी बेटी की उम्र करीब 18 साल है, जबकि दूसरे नंबर का बेटा 15 साल का है। दोनों जुड़वां भाई सबसे छोटे थे।

मौसी ने बताई सुबह की पूरी बात बच्चों की मौसी अनिता के मुताबिक, दोनों भाई सुबह करीब 6 बजे घर से निकले थे। जब काफी समय बीतने के बाद भी वे वापस नहीं आए तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। इसी दौरान घर के पास स्थित प्लॉट में दोनों के शव पड़े मिले।