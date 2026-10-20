राजस्थान के डीग में जुड़वां भाइयों की गला काटकर हत्या; घर के पास प्लॉट में मिले शव
तलाश के दौरान घर के पास ही एक प्लॉट में दोनों बच्चों के शव पड़े मिले। एक साथ दो बच्चों के शव मिलने से परिजन सकते में आ गए। घटनास्थल पर खून भी फैला हुआ था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
राजस्थान के डीग जिले में दो जुड़वां भाइयों की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। दोनों बच्चों की उम्र महज 13 साल थी। मंगलवार सुबह घर के पास एक प्लॉट में दोनों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बच्चों के गले पर धारदार हथियार से वार किए जाने की बात सामने आई है। उनके शरीर पर जगह-जगह कट के निशान मिले हैं। सिर पर भी चोट के निशान पाए गए हैं। घटनास्थल के आसपास खून भी बिखरा हुआ था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। हालांकि, दोनों बच्चों की हत्या किसने और क्यों की, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है।
सुबह घर से निकले, फिर नहीं लौटे दोनों भाई
घटना डीग जिले के बडेसरा गांव की है। मृतकों की पहचान विनय चौधरी और विष्णु चौधरी के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक, दोनों भाई मंगलवार सुबह करीब 6 बजे घर से निकले थे। शुरुआत में उनके वापस आने का इंतजार किया गया, लेकिन काफी देर तक दोनों नहीं लौटे। इसके बाद परिवार के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की।
तलाश के दौरान घर के पास ही एक प्लॉट में दोनों बच्चों के शव पड़े मिले। एक साथ दो बच्चों के शव मिलने से परिजन सकते में आ गए। घटनास्थल पर खून भी फैला हुआ था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की।
शरीर पर कट के निशान, सिर पर भी चोट
दोनों बच्चों के शव मिलने के बाद हत्या की गंभीरता का अंदाजा उनके शरीर पर मिले चोटों के निशानों से लगाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, दोनों के गले पर धारदार हथियार से वार किए गए। शरीर पर कई जगह कट के निशान मिले हैं। उनके सिर पर भी चोट के निशान पाए गए हैं।
डीग एसपी कांबले एस. गोपीनाथ ने बताया कि दोनों बच्चों की हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि शव जिस जगह मिले हैं, वहां की परिस्थितियों और बच्चों के शरीर पर मिले चोटों के निशानों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या घटनास्थल पर ही की गई या बच्चों के शव वहां लाकर डाले गए।
एक संदिग्ध हिरासत में, हत्या की वजह तलाश रही पुलिस
दोनों भाइयों की हत्या के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि, पुलिस की ओर से अभी हत्या के पीछे की वजह या किसी आरोपी की भूमिका को लेकर अंतिम पुष्टि नहीं की गई है।
जांच के दौरान पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों बच्चे सुबह घर से निकलने के बाद कहां गए थे और आखिरी बार उन्हें किसने देखा था। घटनास्थल के आसपास की परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भी पड़ताल की जा रही है। फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।
पिता की पहले ही मौत, नाना के घर रह रहे थे दोनों भाई
विनय और विष्णु चौधरी अपने परिवार में चार भाई-बहनों में सबसे छोटे थे। उनकी मां प्रीति की शादी करीब 20 साल पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सरोथ मनसा निवासी निरंजन सिंह से हुई थी। निरंजन सिंह की पहले ही मौत हो चुकी थी। इसके बाद प्रीति अपने बच्चों के साथ मायके में रहने लगी थीं।
दोनों जुड़वां भाई अपनी मां के साथ नाना घनश्याम चौधरी के घर रह रहे थे। परिवार में सबसे बड़ी बेटी की उम्र करीब 18 साल है, जबकि दूसरे नंबर का बेटा 15 साल का है। दोनों जुड़वां भाई सबसे छोटे थे।
मौसी ने बताई सुबह की पूरी बात
बच्चों की मौसी अनिता के मुताबिक, दोनों भाई सुबह करीब 6 बजे घर से निकले थे। जब काफी समय बीतने के बाद भी वे वापस नहीं आए तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। इसी दौरान घर के पास स्थित प्लॉट में दोनों के शव पड़े मिले।
एक ही परिवार के दो बच्चों की हत्या ने परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सुबह घर से निकले दोनों भाइयों के साथ ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही समय बाद उनके शव घर के पास प्लॉट में मिले।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।