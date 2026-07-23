दौसा में पत्नी से अफेयर के शक में चाचा ने की भतीजे की हत्या; कांच की बोतल से रेता गला
शराब की बोतल तोड़कर उसके नुकीले हिस्से से सौरभ के गले पर लगातार कई वार किए। हमले में सौरभ गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। आरोपी उसे लहूलुहान हालत में तड़पता छोड़कर मौके से फरार हो गया।
राजस्थान के दौसा जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। पत्नी से अवैध संबंध होने के शक में एक चाचा ने अपने ही भतीजे की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने पहले भतीजे को शराब पिलाने के बहाने सुनसान जगह पर बुलाया और फिर कांच की टूटी बोतल से उसका गला रेत दिया। वारदात के बाद आरोपी घायल युवक को तड़पता हुआ छोड़कर घर चला गया और आराम से सो गया। समय पर इलाज नहीं मिलने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, साइबर तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया है।
मामला दौसा के सदर थाना क्षेत्र का है। एसपी पीयूष दीक्षित ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया कि आरएन टैगोर नगर मान क्लब के पास रहने वाले सौरभ रैगर (25) की हत्या के आरोप में उसके चाचा अशोक रैगर (40) को गिरफ्तार किया गया है। 21 जुलाई को भांडारेज मोड़ स्थित बालिका छात्रावास के पीछे तलाई (तालाब) के पास सौरभ का शव मिला था। उसके गले पर गहरे घाव थे, जिससे साफ था कि उसकी धारदार वस्तु से हत्या की गई है।
पिता ने जताया था हत्या का शक
युवक का शव मिलने के बाद उसके पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को शिकायत दी। इसके बाद सदर थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की। घटनास्थल पर एमओबी और एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई।
जांच के दौरान पुलिस की नजर मृतक के चाचा अशोक रैगर पर गई। फुटेज में उसकी गतिविधियां संदिग्ध दिखाई देने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआत में वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने हत्या की पूरी वारदात कबूल कर ली।
पत्नी से नजदीकियों का था शक
सदर थाना प्रभारी युधिष्ठिर ने बताया कि जांच में सामने आया कि मृतक सौरभ का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। इसी दौरान उसकी अपने चाचा अशोक की पत्नी से नजदीकियां बढ़ गई थीं। अशोक को दोनों के बीच अवैध संबंध होने का शक था। इसी शक ने उसके मन में बदले की भावना पैदा कर दी और उसने भतीजे की हत्या की साजिश रच डाली।
पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से मौका तलाश रहा था। 21 जुलाई को उसने सौरभ को शराब पीने के बहाने भांडारेज मोड़ के पास स्थित सुनसान तलाई पर बुलाया। वहां दोनों ने शराब पी और जब सौरभ नशे की हालत में हो गया तो आरोपी उसे पानी के किनारे ले गया।
कांच की बोतल तोड़कर किया हमला
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने शराब की बोतल तोड़कर उसके नुकीले हिस्से से सौरभ के गले पर लगातार कई वार किए। हमले में सौरभ गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। आरोपी उसे लहूलुहान हालत में तड़पता छोड़कर मौके से फरार हो गया। इसके बाद वह सीधे अपने घर पहुंचा और सामान्य तरीके से सो गया, ताकि किसी को उस पर शक न हो।
गंभीर रूप से घायल सौरभ को समय पर कोई मदद नहीं मिल सकी। अधिक खून बहने के कारण उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अगले दिन उसका शव तलाई के पास मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।
सीसीटीवी और साइबर जांच से खुला राज
पुलिस ने बताया कि हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए सीसीटीवी फुटेज, साइबर तकनीकी साक्ष्यों और मैनुअल इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया। जांच के दौरान मिले सबूत लगातार आरोपी अशोक की ओर इशारा कर रहे थे। पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस अब आरोपी से हत्या में इस्तेमाल की गई टूटी कांच की बोतल सहित अन्य साक्ष्यों की बरामदगी और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में हत्या की मुख्य वजह पत्नी से अवैध संबंध होने का शक सामने आया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।
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सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
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