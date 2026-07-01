दौसा में आखिर कैसे 5 मिनट में मौत का पिंजरा बन गई स्लीपर बस; 8 मौतों की पूरी कहानी

हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों का आरोप है कि दुर्घटना के बाद काफी देर तक मौके पर न तो एंबुलेंस पहुंची और न ही फायर ब्रिगेड। स्थानीय ग्रामीणों ने खुद लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की और कई घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रेलर से टकराने के बाद स्लीपर बस में लगी भीषण आग, इमरजेंसी गेट नहीं खुलने, मदद में देरी और सिगरेट के बॉक्स होने के दावों ने कई सवाल खड़े किए

कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा? दौसा जिले के कोलवा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात करीब ढाई बजे सब कुछ सामान्य था। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहन अपनी रफ्तार से गुजर रहे थे। ऋषिकेश से इंदौर जा रही स्लीपर बस भी अपने तय सफर पर थी। ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में यह सफर जिंदगी और मौत की जंग में बदल जाएगा।

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक तेज रफ्तार बस आगे चल रहे ट्रेलर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इसके तुरंत बाद बस और ट्रेलर में आग लग गई। देखते ही देखते लपटों ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही मिनटों में अंदर बैठे यात्री धुएं और आग के बीच फंस गए।

नींद खुली तो सामने था मौत का मंजर हादसे के वक्त अधिकांश यात्री सो रहे थे। तेज धमाके से उनकी नींद खुली, लेकिन तब तक बस धुएं से भर चुकी थी। कई लोग घबराकर बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगे। जो यात्री आगे की ओर थे, उनमें से कुछ किसी तरह बाहर निकल गए, लेकिन पीछे और ऊपरी बर्थ पर सो रहे कई लोग आग और धुएं के बीच फंस गए। धुएं के कारण सांस लेना मुश्किल हो गया और बस के अंदर चीख-पुकार मच गई।

इमरजेंसी गेट नहीं खुलने का दावा हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल बस के इमरजेंसी एग्जिट को लेकर खड़ा हुआ। दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा ने दावा किया कि आग लगने के बाद बस का इमरजेंसी गेट नहीं खुला। उनके अनुसार अगर आपातकालीन निकास समय पर खुल जाता तो कई यात्रियों की जान बच सकती थी। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी जांच के बाद ही हो सकेगी।

आग इतनी तेजी से क्यों फैली? हादसे के बाद मौके पर पहुंचे कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि बस की डिक्की में सिगरेट के पैकेटों से भरे कई बॉक्स रखे हुए थे। उनका कहना है कि इन्हीं बॉक्सों के कारण आग ने तेजी से पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच जारी है। बस पूरी तरह जल जाने के कारण जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आग इतनी भयावह कैसे बनी।

मदद पहुंचने में हुई देरी हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों का आरोप है कि दुर्घटना के बाद काफी देर तक मौके पर न तो एंबुलेंस पहुंची और न ही फायर ब्रिगेड। स्थानीय ग्रामीणों ने खुद लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की और कई घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। यात्रियों का कहना है कि अगर राहत दल समय पर पहुंच जाता तो कुछ और लोगों की जान बचाई जा सकती थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक सूचना देने के बावजूद राहत टीम को मौके तक पहुंचने में करीब एक घंटे का समय लग गया।

पत्नी को बचा नहीं सके यात्री इंदौर निवासी चंद्रप्रकाश गुप्ता उस रात अपनी पत्नी के साथ बस में सफर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आग लगने के बाद किसी तरह लोगों ने उन्हें बाहर निकाल लिया, लेकिन जब वह पत्नी को बचाने लौटे तो उसका पैर सीट में फंसा हुआ था। धुएं के कारण वह बेहोश हो चुकी थी। चंद्रप्रकाश की आंखों के सामने उनकी पत्नी बस के भीतर फंसी रही और वह चाहकर भी उसे बाहर नहीं निकाल सके। यह हादसा उनके लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया।

जांच के घेरे में कई सवाल हादसे में आठ लोगों की मौत हुई, जिनमें छह लोगों की जान आग में जिंदा जलने से गई, जबकि दो यात्रियों की मौत सिर में गंभीर चोट लगने से हुई। 21 लोग घायल हुए हैं। शुरुआती जांच में चालक को झपकी आने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसके साथ ही बस की सुरक्षा व्यवस्था, इमरजेंसी एग्जिट की स्थिति, स्टोरेज बॉक्स में कथित तौर पर रखे गए सामान और राहत कार्य में हुई देरी जैसे कई पहलू जांच के दायरे में हैं।