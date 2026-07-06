दौसा में 8 मौतों के बाद टूटी प्रशासन की नींद; एक्सप्रेसवे किनारे 38 अतिक्रमणों पर चला बुलडोजर

जिला कलेक्टर सौम्या झा ने इस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया और सड़क सुरक्षा व्यवस्था की तत्काल समीक्षा कराई। इसके बाद खराब संकेतकों को सुधारने और हाईवे के किनारे फैले अवैध अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया गया

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कुछ दिन पहले हुए उस भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें अभी लोगों के जेहन से धुंधली भी नहीं हुई थीं, जिसमें बस और ट्रेलर की टक्कर ने आठ परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं। इस दर्दनाक हादसे ने सिर्फ कई घरों में मातम नहीं बिछाया, बल्कि प्रशासन को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसी दुर्घटनाएं बार-बार क्यों हो रही हैं। अब उसी हादसे के बाद दौसा जिला प्रशासन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बड़ा कदम उठाया है। सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे बने 38 अवैध अस्थायी अतिक्रमणों को बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया।

दौसा जिला कलेक्टर आईएएस सौम्या झा के निर्देश पर 4 जुलाई को यह संयुक्त अभियान चलाया गया। पुलिस, प्रशासन और एनएचएआई की टीमों ने पूरे जिले में कई स्थानों पर कार्रवाई करते हुए उन अवैध ढाबों, दुकानों और निर्माणों को हटाया, जो सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके थे।

हादसे की जांच में सामने आई बड़ी लापरवाही हालिया सड़क हादसे की जांच रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए, उन्होंने प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी। रिपोर्ट के मुताबिक हाईवे पर लगे कई साइन बोर्ड स्पष्ट नहीं थे। कई जगह दिशा बताने वाले ऐरो गायब थे, जबकि कुछ संकेतक इतने खराब हो चुके थे कि वाहन चालक सही रास्ता ही नहीं समझ पा रहे थे। तेज रफ्तार में चल रहे ड्राइवर भ्रमित हो रहे थे और यही भ्रम कई बार हादसों की वजह बन रहा था।

जिला कलेक्टर सौम्या झा ने इस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया और सड़क सुरक्षा व्यवस्था की तत्काल समीक्षा कराई। इसके बाद खराब संकेतकों को सुधारने और हाईवे के किनारे फैले अवैध अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया गया, ताकि वाहन चालकों को साफ दृश्य मिले और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके।

पूरे जिले में चला संयुक्त अभियान जयपुर रेंज के आईजी आईपीएस राहुल प्रकाश और दौसा एसपी आईपीएस पीयूष दीक्षित के निर्देशन में पुलिस और एनएचएआई की संयुक्त टीमों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शंकर लाल मीणा और विनोद कुमार सीपा की निगरानी में कई इलाकों में एक साथ अभियान चलाया गया।

सबसे ज्यादा कार्रवाई नांगल राजावतान क्षेत्र में हुई, जहां 12 अवैध अतिक्रमण हटाए गए। पापड़दा में 9 और राहुवास में 7 अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त किया गया। वहीं लालसोट क्षेत्र में 6 स्थानों पर बुलडोजर चला, जबकि बांदीकुई में 2 अतिक्रमण हटाए गए। कोलवा और झांपदा में भी एक-एक अवैध निर्माण को हटाकर सड़क किनारे का क्षेत्र खाली कराया गया।

इनमें कई होटल, ढाबे और अस्थायी दुकानें शामिल थीं, जो हाईवे की सीमा में आकर न केवल यातायात को प्रभावित कर रही थीं, बल्कि वाहन चालकों के लिए भी जोखिम पैदा कर रही थीं।

सड़क सिर्फ रास्ता नहीं, जिम्मेदारी भी है प्रशासन का मानना है कि सड़क दुर्घटनाएं केवल तेज रफ्तार का परिणाम नहीं होतीं। कई बार छोटी-छोटी लापरवाहियां भी बड़ी त्रासदी का कारण बन जाती हैं। खराब साइन बोर्ड, सड़क किनारे अवैध निर्माण, गलत दिशा में प्रवेश और दृश्यता में बाधा जैसी समस्याएं हादसों की आशंका कई गुना बढ़ा देती हैं। ऐसे में इन कमियों को दूर करना केवल सरकारी कार्रवाई नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी भी है।

अब संकेतकों को बेहतर बनाने, दिशा सूचक बोर्डों को नए सिरे से लगाने और सड़क किनारे दृश्यता बढ़ाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करने वाले लोगों को किसी तरह की भ्रम की स्थिति का सामना न करना पड़े।

भविष्य में भी जारी रहेगा अभियान दौसा जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह कार्रवाई केवल एक दिन का अभियान नहीं है। भविष्य में भी हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे किए गए अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क किनारे किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न करें और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।